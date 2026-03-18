Trao hơn 114 triệu đồng đến bệnh binh bị tai biến chăm 4 em tâm thần

Ngày 17/3, phóng viên Dân trí đã đến thăm, trao số tiền 114.578.292 đồng do bạn đọc của báo giúp đỡ ông Trương Trung Tính (trú xóm Đông Kỷ B, xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) trong tuần 3 và 4 tháng 2.

Cùng dự buổi trao tặng có ông Phạm Khắc Biển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Châu và ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Châu.

Ông Trương Trung Tính là nhân vật trong bài viết "Bệnh binh bị tai biến gồng mình “gánh” 4 người em tâm thần".

Đại diện Đảng ủy, UBMTTQ Việt Nam xã Đức Châu trao số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình ông Trương Trung Tính (Ảnh: Hoàng Lam).

Trở về từ quân ngũ năm 1980 với tấm thẻ bệnh binh, ông Tính cùng anh trai đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc 4 người em Trương Sỹ Hòa, Trương Sỹ Hợp, Trương Sỹ Phi và Trương Thị Lương mắc bệnh tâm thần bẩm sinh.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, năm ngoái, ông Tính lại bị tai biến mạch máu não. Vượt qua cửa tử, cộng với di chứng của chiến tranh khiến sức khỏe của người cựu binh này bị giảm sút nghiêm trọng.

Ông lo lắng khi tuổi già, bệnh tật, bản thân và vợ không còn đủ sức đảm đương việc chăm sóc 4 em tâm thần. Người cựu binh đã phải gửi 2 trong 4 người em tâm thần vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Ông đau đáu nỗi lo một mai, khi mình nằm xuống, những đứa em tội nghiệp và hẩm hiu ấy sẽ không còn nơi nương tựa...

Sau khi bài viết về hoàn cảnh anh em ông Tính được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay động viên, chia sẻ, giúp đỡ ông và các em vơi bớt khó khăn về kinh tế.

Lãnh đạo xã Đức Châu chia sẻ, động viên ông Tính và gia đình (Ảnh: Hoàng Lam).

Đón nhận số tiền hơn 114 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái, ông Tính không giấu được nỗi xúc động. Với ông, số tiền này không chỉ là kinh phí giúp vơi bớt khó khăn, có điều kiện chăm sóc các em chu đáo hơn, mà còn là nghĩa tình ấm áp từ những tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước.

Thông qua báo Dân trí, ông Trương Trung Tính xin gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã yêu thương và chia sẻ cùng ông nỗi nhọc nhằn, gian truân...

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Châu, thay mặt chính quyền địa phương và gia đình cảm ơn sự đồng hành của báo Dân trí và độc giả của báo.

“Đây là một trong những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của xã. Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục dành các nguồn hỗ trợ tới gia đình ông Tính. Chúng tôi xin ghi nhận, cảm ơn sự giúp đỡ của báo Dân trí và quý độc giả, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Dân trí đối với gia đình ông Tính nói riêng và các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn”, ông Khánh bày tỏ.