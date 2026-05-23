Người dân nơi “nóc nhà Đông Bắc” sắp có thêm những mái ấm vững chãi

Sáng 24/5, báo Dân trí sẽ phối hợp cùng chính quyền xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Lễ khởi công 11 ngôi nhà Nhân ái, dành tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình không chỉ góp phần giúp các hộ dân có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm trước mùa mưa lũ, mà còn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí tới những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Cao Bồ là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Thế Hưng).

Lễ khởi công có sự tham dự của lãnh đạo báo Dân trí, lãnh đạo địa phương cùng các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà Nhân ái.

11 ngôi nhà Nhân ái được khởi công lần này là thành quả từ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm trong thời gian qua.

Với các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một ngôi nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để họ có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Nhờ có lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí, 11 gia đình nơi "nóc nhà Đông Bắc" sắp được sống trong mái ấm mới (Ảnh: Thế Hưng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ cho biết, Cao Bồ là địa bàn vùng cao có địa hình phức tạp, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Một số thôn, bản nằm cách trung tâm xã gần 20km, đường đồi núi quanh co khiến việc di chuyển, vận chuyển vật liệu xây dựng gặp nhiều trở ngại.

Theo ông Dương, khoảng 99% dân số trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào cây chè, nương rẫy và sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Vì vậy, việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố vẫn là điều vượt quá khả năng của nhiều hộ gia đình.

Đời sống người dân xã Cao Bồ chủ yếu phụ thuộc vào cây chè, nương rẫy và sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ nên còn gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Thế Hưng).

"Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở có ý nghĩa rất lớn đối với người dân xã Cao Bồ, nhất là các hộ đang sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp bà con cải thiện điều kiện sinh hoạt, yên tâm hơn mỗi mùa mưa bão, mà còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và chăm lo cho con cái" ông Dương chia sẻ.

Theo lãnh đạo xã Cao Bồ, sau khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi hỗ trợ 6 hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, các gia đình đã chủ động gửi đơn lên xã xin nhận mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ. Đồng thời, các hộ cũng tự thu xếp kinh phí đối ứng để xây dựng nhà mới và nhường phần hỗ trợ còn lại cho các gia đình khó khăn khác.

Sau khi rà soát, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân, thống nhất hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà mới, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ.

Ngôi nhà kiên cố là mơ ước của những người dân khó khăn nơi vùng cao biên giới (Ảnh: Thế Hưng).

Dự kiến sau lễ khởi công, các ngôi nhà sẽ được triển khai xây dựng đồng loạt, sớm hoàn thiện và bàn giao để người dân đưa vào sử dụng.

Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ nhân lực, vận chuyển vật liệu và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo tiến độ công trình.

Trong nhiều năm qua, báo Dân trí đã trở thành cầu nối, đưa tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm đến với hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, sinh kế và xây dựng nhà Nhân ái.

Với 11 mái ấm tại xã Cao Bồ, hành trình sẻ chia ấy tiếp tục được nối dài, góp phần mang đến những đổi thay thiết thực cho người dân vùng cao.