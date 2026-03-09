Vợ qua đời, người chồng bệnh tật cùng 2 con được hỗ trợ hơn 194 triệu đồng

Chiều 8/3, phóng viên Dân trí đã đến thắp hương, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình anh Phạm Thanh Hoài (SN 1982, trú thôn 7, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng 2 con trai.

Anh Hoài là chồng của chị Đào Thị Thanh (SN 1986), người qua đời vào ngày 27/1 sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến não.

Phóng viên Dân trí thắp hương, chia buồn với gia đình anh Hoài (Ảnh: Hoài Anh).

Sau khi trò chuyện động viên, phóng viên Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền 164.731.100 đồng đến anh Hoài và 2 con là Phạm Tuấn Hưng (học lớp 11) và Phạm Tuấn Thịnh (học lớp 2). Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, đã được làm thủ tục chuyển vào tài khoản của anh Hoài.

Ngoài ra, sau khi hoàn cảnh gia đình anh Hoài được báo Dân trí đăng tải, đại diện Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã liên hệ và hỗ trợ thêm 30 triệu đồng. Như vậy, đến nay gia đình anh Hoài đã nhận được tổng số tiền hơn 194 triệu đồng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Hoài xúc động nói: "Vợ tôi không may mắc bệnh nặng, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Vợ mất, 2 con của tôi sớm mồ côi mẹ, để lại nhiều trống vắng. Bản thân tôi cũng đang mang nhiều bệnh trong người, sức khỏe giảm sút.

Trong suốt thời gian vợ tôi chữa bệnh cho đến khi qua đời, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ. Đặc biệt, bạn đọc báo Dân trí đã động viên và hỗ trợ một số tiền rất lớn. Chúng tôi xin cảm ơn Ban Biên tập, phóng viên báo Dân trí đã kết nối và cảm ơn bạn đọc của quý báo, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ trong lúc khó khăn".

Phóng viên Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Hoài (Ảnh: Hoài Anh).

Vợ chồng anh Hoài cùng 2 con trai là nhân vật trong bài viết "Ước mong nghẹn lời của cậu học trò khi mẹ nguy kịch, cha bệnh tật kiệt sức".

Chị Thanh kết hôn với anh Hoài vào năm 2008. Anh Hoài làm thợ xây, chị Thanh phụ việc quán ăn vặt. Hai vợ chồng luôn chắt chiu, dành dụm cho các con ăn học.

Tai ương bắt đầu ập đến từ năm 2022, khi anh Hoài được chẩn đoán mắc viêm gan nặng, sau đó phát hiện thêm bệnh dạ dày và tuyến giáp. Sức khỏe suy kiệt khiến người trụ cột gia đình không còn đủ khả năng lao động. Gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai chị Thanh.

Hưng và em trai trong ngày đưa tang mẹ hồi cuối tháng 1 (Ảnh: Dương Nguyên).

Cuối năm 2025, chị Thanh xin nghỉ việc vì cảm cúm, ho kéo dài. Sau thăm khám, chị được chẩn đoán mắc viêm não tự miễn, một căn bệnh hiếm gặp. Chị được chuyển ra Hà Nội điều trị với chi phí vô cùng tốn kém.

Từ ngày vợ lâm trọng bệnh, anh Hoài đi cùng chăm sóc, để lại 2 con ở quê nhà. Mỗi buổi chiều tan học, Hưng và Thịnh lại lặng lẽ trở về căn nhà trống vắng, chờ đợi từng cuộc điện thoại báo tin từ bệnh viện.

Thời điểm đó, khi được hỏi về tương lai, Hưng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm. Sau giây lát ngập ngừng, cậu học trò nói nhỏ, giọng rụt rè: "Con và em chỉ ước mẹ sớm khỏe lại để được về nhà!". Thế nhưng, ước mong giản dị ấy của cậu học trò đã mãi dang dở.