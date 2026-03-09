Vợ ung thư gan, chồng làm mướn nuôi hai con được giúp gần 140 triệu đồng

Ngày 9/3, phóng viên báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đến thăm và trao số tiền 139.671.614 đồng tới gia đình chị Lê Thị Bích Vân (39 tuổi, ngụ khóm Cầu Muống, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp).

Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình chị Vân qua bài viết "Vợ ung thư gan sức khoẻ suy kiệt, chồng làm mướn lo con thơ thất học", đăng ngày 4/1. Toàn bộ số tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Vân, kịp thời giúp chị có kinh phí điều trị bệnh.

Phóng viên trao biểu trưng tiền bạn đọc ủng hộ tới anh Trương Minh Cảnh (chồng chị Vân) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương (Ảnh: Nguyễn Minh).

Anh Trương Minh Cảnh (38 tuổi, chồng chị Vân) cho biết, hơn 2 tháng qua, vợ chồng anh ngược xuôi khắp các bệnh viện ở trong tỉnh và TPHCM nhưng không chữa trị nổi căn bệnh quái ác, tràn dịch ổ bụng khiến bụng chị Vân ngày một sưng to. Bất đắc dĩ, anh đưa vợ đến các phòng khám đông y, bốc thêm các thang thuốc bắc nhưng không hiệu quả.

"Chi phí chạy chữa, ăn ở, bao xe đi khám bệnh đến nay cũng hơn 50 triệu đồng rồi nhưng sức khoẻ vợ tôi ngày một yếu, có thể sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng nhờ tấm lòng của mọi người giúp đỡ, cô ấy mới kiên trì được đến giờ phút này. Tiền còn bao nhiêu tôi tiếp tục lo cho vợ đến khi không thể cầm cự được nữa thì thôi, phần còn lại tôi để dành lo cho các con", anh Cảnh xót xa nói.

Chị Vân có 2 cô con gái đang tuổi ăn học (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như báo Dân trí đã đưa tin, từ một công nhân khỏe mạnh, gần 1 năm qua, chị Vân chỉ có thể nằm một chỗ do khối u ác tính ở gan và dạ dày. Sức khỏe chị Vân suy kiệt từng ngày, gánh nặng tài chính đè nặng lên vai chồng và 2 con thơ.

Bao tháng ngày bị bệnh tật hành hạ, giờ đây sức khoẻ chị Vân hoàn toàn suy kiệt, chỉ còn da bọc xương, xanh xao, bụng sưng to do khối u ác tính hành hạ. Căn bệnh khiến người phụ nữ không thể ăn uống, thường xuyên nôn trớ và sốt triền miên.

Anh Cảnh đã phải bỏ làm công nhân ở Tây Ninh để về chăm sóc vợ và 2 con nhỏ. Thi thoảng anh đi phụ hồ, bốc vác để kiếm tiền trang trải chi phí thuốc men và sinh hoạt. Tuy nhiên, mấy tháng nay, sức khoẻ vợ yếu dần, anh Cảnh phải dành toàn thời gian để chăm sóc.

Anh Cảnh cho biết, cả hai bên nội ngoại đều nghèo khó. Từ ngày vợ bệnh, gia đình anh về sống tạm với cha mẹ vợ. Ông bà đã lớn tuổi, bệnh tật, không còn khả năng lao động.

Hai con của anh Cảnh là bé Nguyễn Thị Như Yến (học lớp 10) và bé Trương Lê Hoài An (5 tuổi) vẫn chưa đi học mẫu giáo vì hoàn cảnh khó khăn. Yến và An là chị em cùng mẹ khác cha. Trước tình cảnh vợ bệnh, con thơ nheo nhóc, bản thân lại không làm ra tiền, anh Cảnh chỉ sợ con thơ chịu cảnh mồ côi, thất học.