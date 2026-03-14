Bạn đọc ủng hộ 2 chị em bị bệnh máu ở Cao Bằng hơn 216 triệu đồng

Chiều 13/3, tại trụ sở báo Dân trí, phóng viên đã trao biển biểu trưng số tiền 168.239.180 đồng do bạn đọc ủng hộ tới cháu Hoàng Thị Khánh Huyền (SN 2008, ở xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ Khánh Huyền và em gái Hoàng Thị Thu Hường (SN 2012) thông qua tài khoản của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí chuyển tới tài khoản của chị Nông Thị Hà (SN 1987, mẹ ruột của 2 cháu) trước đó.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ tới cháu Hoàng Thị Khánh Huyền (Ảnh: Kim Thoa).

Ngoài số tiền trên, bạn đọc cũng đã ủng hộ trực tiếp tới số tài khoản chị Nông Thị Hà 28.570.000 đồng. Bên cạnh đó, thông qua bài viết đăng trên báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm cũng đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Hà là 216.809.180 đồng.

Hai chị em Huyền và Hường là nhân vật trong bài viết “Bố qua đời, mẹ vật lộn mưu sinh, 2 con chống chọi bệnh hiểm”, được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí, ngày 29/12/2025.

Hai chị em Huyền và Hường đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Cả 2 chị em đều mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Huyền được phát hiện mắc bệnh khi mới 1 tháng tuổi, còn Hường phát hiện lúc 11 tháng tuổi.

Càng lớn, 2 cháu càng gầy gò, xanh xao, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào những lần truyền máu. Trong cảnh khốn cùng, không lối thoát, bố của Huyền và Hường đã nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết.

Sau khi chồng mất, chị Hà đưa 2 con từ quê nội ở Bắc Mê (Tuyên Quang) về xóm Bản Chuồng, xã Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng, nương nhờ bố mẹ ruột. Để có tiền chữa bệnh cho các con, chị Hà nhờ ông bà chăm sóc 2 con rồi đi làm thuê ở Hà Nội và Hưng Yên.

Từ số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Hà trích một phần để trả nợ các khoản vay chữa bệnh cho 2 con trước đó; một phần chị dùng để sửa sang lại quán nhỏ, mua thêm bàn ghế và hàng hóa để phục vụ khách du lịch; phần còn lại tiết kiệm để lo chữa bệnh cho 2 con.

Hiện tại, chị đã về Cao Bằng và 3 mẹ con cùng bán quán để mưu sinh, cháu Hường vẫn tiếp tục theo học lớp 8.

Chị Hà vô cùng xúc động và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Thời gian qua, từng có lúc chị muốn bỏ cuộc khi áp lực kinh tế và chi phí điều trị cho 2 con đè nặng trên vai. May mắn thay, sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng đã giúp cuộc sống của gia đình chị bớt phần nhọc nhằn.

Hiện tại, mỗi tháng Huyền phải xuống Hà Nội 1 lần để truyền máu thải sắt, mỗi lần kéo dài khoảng 1 tuần, điều trị nội trú. Còn Hường trung bình 20 ngày sẽ đi viện 1 lần để truyền máu, sau đó lấy thuốc về nhà uống. Do lách bị to, Hường chuẩn bị phải phẫu thuật cắt lách giống như chị gái.