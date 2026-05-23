“Hành quân về miền hoa Ban” trao hơn 1 tỷ đồng tới người dân Điện Biên

Chương trình do Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên, Tỉnh đoàn Điện Biên và báo Dân trí tổ chức ngày 22/5, không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân.

Các cháu thiếu nhi xã Phình Giàng háo hức chào đón đoàn tình nguyện (Ảnh: Tùng Dương).

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường Mầm non bản Mường Ten, xã Phìn Giàng, tỉnh Điện Biên đã rộn ràng không khí đón đoàn thiện nguyện. Những màu áo xanh Công an nhân dân hòa cùng sắc màu trang phục của đồng bào Tây Bắc tạo nên khung cảnh ấm áp tình quân dân.

Điểm nhấn của chương trình chính là những dự án an sinh xã hội mang tính bền vững. Thay vì những món quà mang tính thời điểm, các đơn vị thiện nguyện đã tập trung vào việc “trao cần câu” và “xây dựng nền móng” cho tương lai.

Đại tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh, Học viện Cảnh sát nhân dân cùng phóng viên báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái tặng các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Na Son và Na Sang (Ảnh: Tùng Dương).

Trong không khí xúc động của chương trình, đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân và đại diện báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái với tổng kinh phí 340 triệu đồng tới gia đình chị Cà Thị Pánh và chị Lù Thị Lả (mỗi hộ 170 triệu đồng).

Theo đó, Học viện Cảnh sát nhân dân hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ thông qua 2 bài viết: “Hai con cùng mắc bệnh hiểm, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ” và “Chồng thiệt mạng khi chữa cháy rừng, vợ cùng 3 con lâm cảnh kiệt quệ” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân và các nhà tài trợ trao tặng kinh phí xây dựng điểm trường mầm non bản Mường Ten, xã Phình Giàng (Ảnh: Tùng Dương).

Với sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Học viện Cảnh sát nhân dân, CLB Bàn Chân Xanh cùng tài trợ của Hội Doanh nghiệp GBE và em, chương trình đã trao tặng 320 triệu đồng xây dựng điểm trường mầm non Mường Ten (thuộc Trường Mầm non Pú Hồng), góp phần giúp học sinh vùng cao có môi trường học tập khang trang hơn.

Đoàn thiện nguyện tặng 2 tấn gạo tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Tùng Dương).

Bên cạnh đó, đoàn thiện nguyện còn tặng 2 tấn gạo, 30 suất quà và tiền mặt tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nhiều phần quà (sữa bột, sữa tắm, đồ dùng học tập tới) tới các cháu nhỏ nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.

Có mặt tại buổi lễ từ sớm, chị Lù Thị Lả, nhân vật trong bài viết "Chồng thiệt mạng khi chữa cháy rừng, vợ cùng 3 con lâm cảnh kiệt quệ", xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí và Học viện Cảnh sát nhân dân cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị có kinh phí xây nhà mới, yên tâm sinh sống.

Chị Lù Thị Lả (xã Na Sang) xúc động cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 4 mẹ con chị có kinh phí xây nhà mới (Ảnh: Tùng Dương).

“Đây là nguồn động viên kịp thời và vô cùng quý giá, giúp 4 mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn...”, chị Lả nghẹn ngào chia sẻ.

Vượt hơn 60km đường núi đến xã Phình Giàng, địa điểm tổ chức buổi lễ, chị Lò Thị Pánh (bản Na Phát, xã Na Son), người mẹ có 2 con bị tan máu bẩm sinh, xúc động nói: “Cả đời tôi chưa từng nghĩ có ngày gia đình mình được nhận món quà lớn đến vậy. Có nhà mới, mùa mưa tới gia đình tôi không còn nơm nớp lo nhà sập nữa”.

Đại diện đoàn thiện nguyện thăm hỏi và động viên chị Cà Thị Pánh (Ảnh: Tùng Dương).

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người mẹ nghèo, Đại tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Chính trị Học viện Cảnh sát nhân dân, động viên gia đình nhanh chóng đưa các con đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chữa bệnh.

“Học viện Cảnh sát nhân dân là một trong những đơn vị của Bộ Công an tích cực tham gia các hoạt động hiến máu. Cán bộ, học viên của Học viện sẵn sàng tham gia hiến máu để hỗ trợ 2 con của chị Pánh trong quá trình các cháu điều trị tan máu bẩm sinh tại bệnh viện”, Đại tá Phan Văn Thịnh chia sẻ.

Đoàn thiện nguyện tặng 30 suất quà cho điểm trường mầm non Mường Ten, Đồn Biên phòng Leng Su Sìn và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Tùng Dương).

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng tới Trường Mầm non Pú Hồng; tặng hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại trường học và Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, cùng nhiều phần quà dân sinh dành cho hộ nghèo, học sinh khó khăn.

Đoàn thiện nguyện trao tặng 11 bộ máy tính bàn, máy tính xách tay tới công an các xã trên địa bàn (Ảnh: Tùng Dương).

Đặc biệt, hưởng ứng tinh thần chuyển đổi số theo Nghị quyết 57, đoàn công tác đã trao tặng 11 bộ máy tính tới công an các xã trên địa bàn để phục vụ công tác chuyên môn và hỗ trợ người dân tốt hơn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Đại tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh, Trưởng Phòng Chính trị Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết, “Hành quân về miền hoa Ban” không chỉ là chuyến tình nguyện vì cộng đồng mà còn là hành trình của lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Đại tá, PGS.TS Phan Văn Thịnh thăm hỏi và tặng quà người dân bị khuyết tật tại xã Phình Giàng (Ảnh: Tùng Dương).

Theo Đại tá Phan Văn Thịnh, thông qua chương trình, Học viện mong muốn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm và lý tưởng sống đẹp cho đoàn viên, học viên trẻ thông qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

“Chúng tôi tin rằng, mỗi phần việc hôm nay sẽ góp phần vun đắp tình cảm quân - dân, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam”, Đại tá Phan Văn Thịnh nhấn mạnh.

Các nhà tài trợ trao quà tới người dân bản Mường Ten (Ảnh: Tùng Dương).

Sức lan tỏa của chương trình không chỉ đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân, báo Dân trí mà còn từ sự đồng hành của các nhà tài trợ: Hội doanh nghiệp Gbe cùng em, Công ty TNHH đầu tư TM và DV Hoàng Anh, nhóm Bàn Chân Xanh, Công ty TNHH và phát triển Tây Bắc TV, Hệ thống y tế Hoàng Tuấn, Công ty cổ phần công nghệ chăm sóc sức khỏe, Công ty cổ phần Thương mại Âu Á, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Hoài Thắng…

Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên vì thành tích tiêu biểu trong công tác thiện nguyện và hoạt động an sinh xã hội (Ảnh: Tùng Dương).

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen tới các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thiện nguyện, an sinh xã hội.

Đoàn thiện nguyện và các cháu học sinh điểm trường mầm non Mường Ten chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Tùng Dương).