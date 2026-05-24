11 mái ấm từ tình yêu thương được dựng trên "nóc nhà Đông Bắc"

Tham dự Lễ khởi công có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Lê Bảo Trung, Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí.

Về phía địa phương có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ; ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ; ông Nguyễn Đình Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Bồ; ông Chu Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ; ông Hoàng Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ và các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà Nhân ái cùng bà con nhân dân.

Tại Lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trân trọng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của báo Dân trí.

Theo nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, mỗi chương trình Nhân ái tại các địa phương đều mang lại những cảm xúc riêng. Dù là xã vùng sâu, vùng xa, Cao Bồ vẫn để lại với đoàn công tác cảm giác gần gũi, thân thương.

Điểm đặc biệt tại Cao Bồ, theo Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, là báo chỉ viết bài kêu gọi hỗ trợ cho 6 gia đình. Tuy nhiên, cả 6 hộ đều sẵn sàng "nhường cơm sẻ áo", chia sẻ phần hỗ trợ để có thêm 5 hộ khó khăn khác cũng được xây nhà.

“Con số 11 ngôi nhà thể hiện sự đoàn kết, tinh thần sẻ chia và cho thấy tình cảm đùm bọc bà con lối xóm dành cho nhau. Tôi tin rằng, 11 ngôi nhà này sẽ trở nên đặc biệt hơn, bởi đó không chỉ là những ngôi nhà được dựng xây bằng vật liệu, mà còn được vun đắp từ tình cảm của bạn đọc, của xóm làng”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí hy vọng, từ nguồn kinh phí bạn đọc ủng hộ, bà con cùng chung sức, góp công, góp vật liệu để dựng lên 11 mái ấm khang trang, vững chãi. Những ngôi nhà Nhân ái sẽ là sự nhân lên của tình yêu thương trong bản làng, trở thành điểm tựa để các hộ dân vươn lên ổn định cuộc sống và chăm lo cho các thế hệ sau.

Cảm ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, lãnh đạo xã cho biết, với địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn như Cao Bồ, sự hỗ trợ của bạn đọc không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với người dân. Những ngôi nhà được khởi công hôm nay sẽ góp phần giúp các hộ hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Điểm đặc biệt của 11 ngôi nhà Nhân ái tại xã Cao Bồ là có 2 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ của nhà hảo tâm, nhưng sẵn sàng nhường phần hỗ trợ cho các gia đình còn khó khăn hơn. Bên cạnh đó, 4 hộ gia đình được báo Dân trí viết bài kêu gọi hỗ trợ cũng tự nguyện xin nhận mức hỗ trợ 60 triệu đồng và san sẻ phần được ủng hộ để 5 hộ gia đình khác cùng được xây nhà.

Chia sẻ về việc xây dựng nhà, lãnh đạo UBND xã Cao Bồ đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của người dân địa phương. Do địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại. Nhiều gia đình lựa chọn xây dựng nhà theo tiêu chí 3 cứng hoặc 5 cứng.

“Bên cạnh đó, người dân địa phương sẵn sàng hỗ trợ ngày công nên chi phí xây dựng được tiết kiệm. Số tiền 60 triệu đồng đủ để các hộ dân có thể xây được một mái ấm vững chãi”, đại diện lãnh đạo xã Cao Bồ chia sẻ.

Được làng xóm, họ hàng giúp đỡ, chị Lý Thị Hương (SN 1987, bản Dâng, xã Cao Bồ) bày tỏ sự biết ơn những gia đình đã sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ gia đình chị dù bản thân họ cũng còn nhiều khó khăn.

“Tôi cũng cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ cho người dân xã Cao Bồ rất nhiều. Chồng mất sớm, một mình tôi nuôi 2 con, ước mơ về ngôi nhà sẽ không thể thành sự thật nếu không có các nhà hảo tâm giúp đỡ”, chị Hương xúc động chia sẻ.

Từ tháng 4/2024 đến nay, nhờ sự chung tay ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 275 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Trong đó đã khánh thành 239 nhà. Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 33 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

