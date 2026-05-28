Hơn 660 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ, bé gái 10 tuổi có cơ hội phẫu thuật

Ngày 27/5, báo Dân trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk trao biển biểu trưng số tiền 621.454.651 đồng đến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Châu (10 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Phú Xuân, Đắk Lắk).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé Châu thông qua Chương trình Nhân ái của báo. Toàn bộ số tiền đã được kết chuyển tới tài khoản của anh Nguyễn Thanh Tuấn (bố bé Châu) để chăm sóc, điều trị bệnh cho con gái.

Bé Bảo Châu đón nhận số tiền 621.454.651 đồng từ bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Trương Nguyễn).

Anh Tuấn cho biết, ngoài số tiền thông qua báo Dân trí, gia đình anh còn nhận hơn 40 triệu đồng của nhiều tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm gửi đến. Tổng cộng gia đình anh đã nhận hơn 660 triệu đồng.

"Gia đình tôi thật sự may mắn khi nhận được món quà quá lớn từ bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Nhờ tình thương của mọi người, con gái tôi giờ đã có cơ hội được chữa trị căn bệnh giày vò suốt bao năm qua", anh Tuấn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Bích Liễu (39 tuổi, mẹ bé Châu) không giấu được xúc động, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt rám nắng. "Có lúc chúng tôi đã tuyệt vọng, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày đưa được con đi phẫu thuật. Gia đình tôi sẽ mãi khắc ghi ân tình này", chị tâm sự.

Mẹ của bé Châu bật khóc vì xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho người con gái kém may mắn của mình (Ảnh: Thúy Diễm).

Nắm bắt hoàn cảnh của bé Bảo Châu trên báo Dân trí, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã chủ động liên hệ với gia đình, mời bé Bảo Châu đến thăm khám. Toàn bộ chi phí khám và điều trị ban đầu cho bé sẽ được phía bệnh viện hỗ trợ.

Với lời đề nghị của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, vợ chồng anh Tuấn cho biết sẽ đón xe khách, đưa bé Châu vào viện để bác sĩ lên phác đồ điều trị bệnh cho con.

Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông đã rất xúc động khi đọc bài viết trên báo Dân trí về hoàn cảnh của bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu. Dù mới 10 tuổi, đang phải chống chọi với bệnh tật nhưng cháu bé rất nỗ lực trong học tập và còn biết suy nghĩ, lo lắng cho bố mẹ cùng các em.

Ông Nguyễn Xuân Đá thăm hỏi và động viên cháu Bảo Châu (Ảnh: Thúy Diễm).

Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Đá gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí cùng bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình bé Châu trong lúc khó khăn nhất. Ông cho biết, hành trình chữa bệnh cho con là gánh nặng quá lớn đối với gia đình nghèo, vì vậy, nguồn hỗ trợ quý báu này không chỉ giúp gia đình có điều kiện điều trị mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng để cháu vượt qua bệnh tật.

"Bảo Châu là cô bé giàu nghị lực. Chúng tôi tin rằng khi vượt qua được căn bệnh này, cháu sẽ trưởng thành, trở thành người có ích cho xã hội", ông Đá chia sẻ.

Ông cho biết, ngành giáo dục địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để em Châu không thiếu hụt kiến thức do học tập bị gián đoạn vì điều trị và phẫu thuật.

Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk trao các phần quà đến cháu Bảo Châu (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Đá, trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng nguồn lực của ngành còn hạn chế. Vì vậy, ông mong muốn báo Dân trí tiếp tục đồng hành, lan tỏa những nghĩa cử nhân văn để giúp đỡ thêm nhiều học sinh nghèo vượt khó.

Trước khi bé Bảo Châu lên đường vào TPHCM điều trị, các lãnh đạo, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã gửi tặng những phần quà nhỏ, tiếp thêm động lực cho cô học trò nhỏ.

Gia đình sẽ đưa Bảo Châu đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để thăm khám, điều trị (Ảnh: Thúy Diễm).

Bảo Châu là nhân vật trong bài viết "Bé gái 10 tuổi: "Nhà mình gần sập rồi, bố mẹ đừng chữa bệnh cho con nữa"". Với căn bệnh u xơ thần kinh gây dị dạng khuôn mặt, khối u phát triển lớn khiến một bên mắt của Bảo Châu bị sụp xuống. Do căn bệnh rất khó chữa và tốn kém, vợ chồng anh Tuấn làm thuê khắp nơi để cứu con và không dám mơ đến việc sửa lại căn nhà gỗ mục ruỗng, sắp sập.