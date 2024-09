Vợ bỏ đi, ông bố đơn thân không dám phẫu thuật, dành tiền nuôi 3 con

Căn nhà cấp bốn đơn sơ của anh Nguyễn Thanh Hùng (36 tuổi) cùng 3 con nhỏ nằm tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk). Đã nhiều tháng qua, anh Hùng chỉ quanh quẩn ở nhà, anh không thể tự đi lại mà phải phụ thuộc hoàn toàn vào cặp nạng.

Người đàn ông với ánh mắt đuợm buồn kể, anh kết hôn với vợ 15 năm trước và có với nhau 3 người con. Đến năm 2020, vợ anh đã bỏ đi, sau đó 2 vợ chồng ly hôn, anh Hùng nhận nuôi cả 3 con nhỏ.

Để nuôi con, anh đến các công trình lớn nhỏ trong huyện xin làm chân phụ hồ. Với số tiền công khoảng 250.000 đồng/ngày tuy ít ỏi nhưng đủ để anh lo cơm áo qua ngày cho các con.

Đầu năm 2024, anh Hùng nhận thấy sức khỏe của bản thân có nhiều bất thường, cơ thể mệt mỏi, đau nhức, đi đứng khó khăn.

Đi khám, anh Hùng được bác sĩ kết luận thoái hóa cột sống thắt lưng, vỡ chỏm xương đùi trái, thoái hóa chỏm xương đùi phải, hẹp khe khớp háng phải, bệnh cơ tim do thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim thầm lặng, gan xơ hóa…

Với hàng loạt chứng bệnh, trước mắt bác sĩ chỉ định người đàn ông phải thay hai khớp háng mới có thể đi đứng, vận động được. Số tiền phẫu thuật khoảng 50 triệu đồng, chưa kể các chi phí thuốc men để điều trị.

Trước thông tin từ bác sĩ, anh Hùng lặng lẽ ôm bệnh án về, anh không dám mơ đến việc phẫu thuật vì gia đình anh quá thiếu thốn, nếu vét sạch mọi khoản tiền và vay mượn để chữa bệnh, anh Hùng lo các con sẽ rơi cảnh khó khăn.

Từ ngày anh bị bệnh, đi lại khó khăn, việc cơm nước trong nhà do cô con gái út mới lên 8 tuổi đảm nhận. Còn cậu con trai mới 15 tuổi của anh Hùng đã nghỉ học, xin đi làm các công việc vặt khắp xóm để kiếm tiền mua gạo cho gia đình.

Xót xa trước hoàn cảnh hiện tại, anh Hùng dường như phó mặc bệnh tật cho số phận, anh chấp nhận bản thân bị bệnh tật dày vò hơn là để các con khổ sở, vất vả.

Biết thông tin hoàn cảnh khổ sở của anh Hùng, một cán bộ công tác Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Cư M'gar đã giới thiệu anh Hùng liên hệ với báo Dân trí để được hỗ trợ.

Anh Hùng đã viết đơn cầu cứu đến báo Dân trí với mong ước được phẫu thuật chân, được đi lại bình thường để lao động nuôi các con thơ đang tuổi ăn học, bởi cuộc sống của anh như vào ngõ cụt, không còn cách nào khác.

"Tôi khát khao được chữa bệnh, được khỏe mạnh để đi làm nuôi các con. Con trai đầu vì tôi mà phải nghỉ học rồi, còn 2 con nhỏ tôi không muốn các cháu phải thất học sớm chỉ vì tôi bệnh tật", anh Hùng chia sẻ.

Dứt câu nói, người đàn ông 36 tuổi im bặt, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt nhưng anh cố gắng kìm nén không để các con nhỏ không thấy sự yếu đuối của mình.

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Quảng Phú, cho biết, anh Nguyễn Thanh Hùng thuộc hộ nghèo của thị trấn, dù anh chịu khó lao động nhưng do bệnh tật nên gia đình vẫn rất khó thoát nghèo.

"Đến nay, anh Hùng lại mắc bệnh nặng, mọi chi phí để lo sinh hoạt trong gia đình còn khó khăn chứ chưa nói đến việc chữa trị bệnh. Phía chính quyền xã mặc dù cũng có những hỗ trợ nhưng nguồn lực hạn chế. Do đó, phía xã mong muốn các nhà hảo tâm chung tay cùng hỗ trợ giúp anh Hùng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này", bà Tuyết trao đổi.

