Thương bé trai bị bỏ rơi, 8 tuổi chưa được đến trường

Căn nhà nhỏ chắp vá trong con ngõ chật chội của xóm lao động nghèo thuộc khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An là nơi trú ngụ của ông Trần Xuân Nghĩa.

Ông Nghĩa năm nay 73 tuổi, làm nghề xe ôm nhưng hôm nay ở nhà vì xe hỏng, chưa có tiền sửa. Chỉ vào cháu bé có khuôn mặt sáng sủa nép bên cạnh, ông Nghĩa giới thiệu: "Cháu nó tên là Trần Tuấn Anh, gọi tôi bằng cụ, năm nay 8 tuổi".

Nghe nhắc đến tên, Tuấn Anh càng nép mình sau vai cụ, đôi mắt ngơ ngác.

Bằng cái giọng sầu não, ông Nghĩa kể về đứa chắt côi cút, tội nghiệp của mình. Ông cũng chả biết bố Tuấn Anh là ai. 8 năm trước, cô cháu ngoại Trần Thị Nhung (SN 1998) đột ngột trở về sau thời gian đi làm ăn xa với cái bụng đã lùm lùm.

Thằng bé Tuấn Anh chào đời trong sự bao bọc của ông cụ và bà ngoại. Khi Tuấn Anh được 4 tháng tuổi, Nhung đột ngột biến mất, để lại cho ông Nghĩa thằng chắt ngoại khát sữa.

"Bà ngoại cháu có gia đình riêng, còn con cháu nữa nên tôi nuôi Tuấn Anh. Bao nhiêu tiền dành dụm của tôi và sự hỗ trợ của bà ngoại, đổ hết vào mua sữa cho thằng bé. Cháu ngoan lắm, chả ốm đau bệnh tật bao giờ. Từ hồi đó tới giờ, mẹ Tuấn Anh cũng chả liên lạc về, tôi cũng chẳng biết nó ở đâu", ông Nghĩa nói.

Bà ngoại của Tuấn Anh thỉnh thoảng chạy qua, mua cho hai cụ cháu con cá hay lạng thịt, còn hầu như ông Nghĩa phải lo. Gửi cháu vào nhóm trẻ gần đấy, ông Nghĩa hàng ngày chạy xe ôm. Hôm nào may mắn, hai cụ cháu có bữa ăn tươm tất. Những khi không có khách, cụ Nghĩa và cháu chia nhau gói mỳ tôm.

Lần hồi, ông Nghĩa cũng nuôi được chắt ngoại lớn lên, đồng nghĩa ông cũng già đi và cái sự nghèo khó càng bi đát hơn.

Mỗi ngày, ông Nghĩa dặn chắt trông nhà, còn mình đánh chiếc xe máy cà tàng đi làm. Cái ăn còn phải lo từng bữa nên ông cũng không thể cho cháu đi học. 8 tuổi, các bạn đã lên lớp 3, còn Tuấn Anh vẫn quanh quẩn trong nhà hay bãi đất trống trước ngõ, đợi cụ đi làm về.

Xót cháu, bà ngoại xin cho Tuấn Anh vào một lớp học thêm mong cháu biết cái chữ. Tuấn Anh sáng dạ lắm, chữ viết cũng đẹp, nhưng học được vài tháng thì nghỉ vì bà không có tiền để nộp tiếp. Nghỉ học, cũng chẳng có ai kèm cặp, chữ nghĩa ít ỏi Tuấn Anh học được cũng rơi rụng dần.

"Tôi giờ già rồi, với lại xe ôm truyền thống cũng khó cạnh tranh với xe ôm công nghệ, nên chỉ mong sao kiếm đủ miếng ăn qua ngày. Vừa rồi, các con, các cháu góp tiền cho tôi và Tuấn Anh mua cái thẻ bảo hiểm y tế, phòng khi ốm đau. Không cho cháu đến trường được, tôi cũng buồn lắm, nhưng cũng không biết làm cách nào được", ông Nghĩa trải lòng.

Nhắc đến đi học, bé Tuấn Anh ôm chặt lấy tay cụ. Từ đôi mắt trong veo, ngơ ngác của Tuấn Anh, dòng nước mắt nóng hổi lăn ra...

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội phường Cửa Nam cho biết, đã nắm được thông tin về trường hợp của cháu Tuấn Anh.

"Chúng tôi tham mưu UBND phường làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cửa Nam để đảm bảo quyền được đến trường cho cháu Tuấn Anh. Cùng với đó, chúng tôi sẽ huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cháu trong quá trình học tập.

Trước mắt, địa phương liên hệ giáo viên để dạy kèm, giúp cháu có thể bắt nhịp được khi vào lớp 1. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của quý độc giả Dân trí để cuộc sống của cháu Tuấn Anh và ông Nghĩa bớt khó khăn, con đường đến trường của cháu bớt gập ghềnh hơn", bà Hạnh cho hay.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5295 xin gửi về:

1. Ông Trần Xuân Nghĩa

Địa chỉ: Khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5295)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269