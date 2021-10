Thương bé gái 14 tuổi thiếu tình cảm người cha, giờ lại đau đớn vì mất mẹ!

Gương mặt thất thần, ngồi bên bàn thờ nghi ngút khói hương, Lê Thị Hoàng Quyên (14 tuổi), vừa lau đi những giọt nước mắt, em nhẹ nhàng dọn mâm cơm cúng tuần cho mẹ. Căn nhà nhỏ từng đầy ắp tình mẫu tử, giờ chỉ còn một mình cô bé lủi thủi trong hiu quạnh, chật vật với nỗi đau khi mẹ qua đời.

Nơi Quyên đang sống là căn nhà của người dì nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trước đây Quyên và mẹ sống ở nhà trọ. Hai năm nay, khi bệnh tình mẹ chuyển biến nặng dì đã đón hai mẹ con sang ở tạm căn nhà này.

Lặng lẽ lau giọt nước mắt, Lê Thị Hoàng Oanh - chị gái của Quyên tâm sự: "Cha và mẹ em ly hôn khi chúng em còn nhỏ. Sau đó, em theo cha về quê ở Kiên Giang sống còn em gái em ở đây sống cùng mẹ. Ba năm trước, em lấy chồng ở Bến Tre."

"Cha mẹ em trước đây đều là lao động tay chân, quanh năm "đầu tắt mặt tối" cuộc sống khó khăn. Sau một thời gian chung sống, cha mẹ không tìm được tiếng nói chung nên quyết định ly hôn. Từ đó, 2 chị em người theo cha, người theo mẹ sinh sống hai nơi khác nhau", Hoàng Oanh nghẹn ngào kể.

Nhắc về cha, giọng của Quyên càng buồn bã: "Lúc mẹ mất, em có gọi cho cha báo tin. Nhưng trong lúc dịch bệnh thế này, cha cũng đang là F1 nên không thể về thắp cho mẹ nén nhang tiễn biệt lần cuối cùng".

Cũng theo lời Quyên, 10 năm trước mẹ em mắc bệnh tiểu đường, suy thận. Bệnh tình chuyển biến nặng và 2 năm qua mẹ phải nằm một chỗ do tai biến.

Mẹ lâm bệnh nặng, cha và chị gái lại không ở bên, khi ấy Quyên chỉ mới vào lớp 6 đã phải học cách tự chăm sóc cho bản thân và chăm mẹ.

Quyên kể: "Lúc mẹ còn sống, mỗi sáng em phải thức dậy sớm để làm vệ sinh, nấu đồ ăn sáng, bón cơm và đút thuốc cho mẹ. Làm xong tất cả, em mới tới trường", cô học trò nhỏ rưng rưng nước mắt khi nhắc về người mẹ quá cố.

"Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, vô số lần đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Cuối cùng, mẹ cũng bỏ em mà đi. Trước lúc qua đời, mẹ cứ gọi tên em liên tục như muốn trăng trối điều gì nhưng lại không nói thành lời", Hoàng Quyên nghẹn ngào kể.

Hiện, Quyên đang học lớp 8 ở trường THCS An Hòa 2. Trước đó, bảy năm học liền em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và được thầy cô, bạn bè quý mến.

"Mẹ em luôn muốn em trở thành bác sĩ để sau này chữa bệnh cứu người. Em sẽ lấy đây là mục tiêu để cố gắng học tập, chỉ tiếc là mẹ sẽ không cùng em ở những chặng đường sắp tới", cô học trò buồn bã nói.

Trước hoàn cảnh khó khăn của em Ngọc Quyên, Ban Giám hiệu trường THCS An Hòa 2 đã đến động viên, thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình.

Thầy Tiêu Thanh Hậu - Phó Hiệu trưởng trường THCS An Hòa 2 cho biết, hoàn cảnh của em Quyên hiện tại rất khó khăn vì cha không ở cùng, mẹ vừa qua đời, chị gái thì lấy chồng xa, bản thân em khó có thể ăn học đến nơi đến chốn trong tình cảnh này.

"Phía nhà trường cũng đã hỗ trợ cho em bảo hiểm y tế, sách giáo khoa, tập vở và số tiền nhỏ để em trang trải và động viên em cố gắng học tập thật tốt."

Đại diện địa phương, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Khu vực 1, phường An Hòa (quận Ninh Kiều) chia sẻ: "Hiện, địa phương, nhà trường và hội khuyến học đã hỗ trợ cho gia đình 2 triệu đồng để lo liệu chi phí mai táng và hậu sự. Thời gian qua, địa phương cũng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho hai chị em.

Tuy nhiên, để tiếp sức cho em Quyên đến trường còn rất nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm", ông Hùng bày tỏ.

