Gia đình F0: Mẹ đi là đi mãi mang theo tình yêu của 2 đứa con thơ!

Vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Lâm (Khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cùng làm công nhân trong khu công nghiệp Trà Nóc. Anh Lâm quê ở Hậu Giang, năm nay 41 tuổi, chị Dung kém anh 4 tuổi.

Đợt cao điểm đại dịch Covid-19 giữa tháng 7, cả gia đình anh đều là F0. Ban đầu chị Dung có biểu hiện sốt, cả anh Lâm và 2 đứa con là Nguyễn Hoàng Vinh (9 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh Hạ (6 tuổi) cũng xuất hiện triệu chứng như chị Dung.

Ngày hôm sau, vì triệu chứng nặng, chị Dung được nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ba cha con anh Lâm triệu chứng nhẹ nên được đưa đi điều trị ở bệnh viện dã chiến.

"Vợ tôi nhập viện được mấy hôm thì tôi nhận được thông báo là tình trạng nguy kịch, điều trị gần 20 ngày thì cô ấy mất. Quãng thời gian ấy, vợ một nơi, cha con tôi một nẻo, chẳng nhìn được mặt nhau, chẳng gọi điện thoại được", cố gắng lắm anh Lâm mới kể rành rọt cho chúng tôi nghe về biến cố gia đình mình trong đại dịch Covid-19.

"Lúc nhận tin vợ mất, tôi không tin đó là sự thật. Rồi lâu lâu điện thoại lại hiện một tin nhắn ai đó chia buồn, tôi như phát điên, sợ hãi đến mức phải tắt nguồn điện thoại. Càng nhiều người chia buồn thì mình lại càng buồn, đêm chỉ biết ôm 2 đứa con nằm mà nước mắt cứ thế trào ra", anh Lâm nghẹn ngào kể.

Có những buổi chiều cả 3 cha con anh bỗng nhiên như người vô hồn ra ngồi lặng lẽ ở đầu ngõ. Trước đây, cứ đến giờ tan ca, anh đến trường đón các con còn chị ghé chợ mua đồ ăn tối. 3 cha con về trước lại ngồi ở đó chờ mẹ đi chợ về.

Thói quen của người chồng chờ vợ, người con chờ mẹ cứ thế xuất hiện trong vô thức. Ngày ôm hũ tro cốt vợ trong lòng, anh Lâm dường như vẫn chưa tin sự thật phũ phàng. Anh không ngờ, ngày ôm vợ về chỉ là bình đựng tro cốt.

Thắp lên bàn thờ mẹ nén nhang, Minh Hạ hồn nhiên quay lại hỏi cha rằng "mẹ ở trong bệnh viện bị đói hay sao mà cúng cơm thế cha". Nghe câu hỏi của con gái, anh Lâm lặng người, thương vợ, thương con, rồi nước mắt cứ thế trào ra...

Anh Lâm tâm sự, hồi mới cưới, lương công nhân của cả 2 anh chị góp lại được 6 triệu đồng, trừ tiền trọ, tiền ăn chẳng còn lại bao nhiêu, sợ sinh con ra không lo được. Nhưng 2 bên gia đình hối thúc, anh chị cũng bấm bụng quyết định sinh con. Cuộc sống trở nên vất vả hơn, ăn bữa nay lo bữa mai, không chút nào dư giả.

Rồi anh Lâm tính tháng nào cũng mất vài triệu thuê nhà, chi bằng vay tiền mua lấy căn nhà nho nhỏ rồi trả góp dần, để có cái nhà làm vốn.

3 năm trước, ngoài tiền dành dụm được 50 triệu đồng, vợ chồng anh Lâm vay thêm 150 triệu đồng mua được căn nhà khoảng 30m2 nhưng không có giấy tờ. Căn nhà rộng ngang phòng trọ. Dù chật chội nhưng vợ chồng với 2 đứa con còn có chỗ an cư.

"Định bụng mỗi tháng dè sẻn để ra một ít trả nợ, nhưng trả chưa xong, chưa ngày nào được sống thoải mái một chút thì vợ tôi đã mất. Hôm cách ly về, không còn một xu dính túi. Tối hôm đó hết đồ ăn, tôi mới lên mạng xin mọi người. Bên phường biết nên đưa gạo, rau, thịt cá đến cho", anh Lâm kể.

"Chỉ còn một mình sống cảnh gà trống nuôi con, không có đồng xu dính túi lại đang thất nghiệp và nợ nần, tôi cảm thấy bế tắc quá!", anh Lâm buồn bã nói.

Theo lãnh đạo phường Trà Nóc, hoàn cảnh của cha con anh Lâm là rất khó khăn, chính quyền địa phương, các đoàn thể ở TP Cần Thơ cũng đã có nhiều hoạt động quan tâm, động viên. Phường đã có những hỗ trợ cụ thể, tuy nhiên cũng không đáng bao nhiêu, qua báo Dân trí rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ cha con anh Lâm vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4238: Nguyễn Hoàng Lâm

Địa chỉ: Khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Số điện thoại anh Lâm: 0935079107

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269