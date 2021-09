Thương cậu bé 6 tuổi chăm sóc cha lay lắt vượt qua đại dịch Covid-19

Cha con anh Tân Văn Hùng, mấy ngày qua phải sống lay lắt chống chọi với những khó khăn bởi dịch Covid-19 và bệnh tật, trong căn nhà nhỏ tạm bợ ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Anh Hùng nằm trên giường, bên cạnh là cậu con trai 6 tuổi đang xoa bóp cánh tay trái cho cha bớt đau nhức. Còn cánh tay bên phải của anh yếu hẳn, buông xuống giường bởi vừa bị tai biến.

Anh Hùng (30 tuổi), sống bằng nghề làm thuê, ai kêu gì làm đó kiếm từng đồng nuôi con qua ngày. Thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát, công việc bấp bênh, cha con anh bữa đói bữa no. Rồi hơn một tháng trước, anh thấy mình bị yếu nửa người bên phải, được bà con đưa vào viện thì phát hiện bị tai biến gần như liệt nửa người.

Nằm viện điều trị một thời gian, anh Hùng được về nhà và không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Anh nằm liệt giường, chăm sóc cho anh chỉ có đứa con trai 6 tuổi.

Anh Hùng kể, vợ bỏ đi lúc đứa con mới một tuổi. Một mình anh "gà trống nuôi con". Cậu bé Tân Xê La lớn lên thiếu hẳn tình cảm của người mẹ. "Tui lo làm mướn kiếm sống, khó khăn lắm. Nay bị tai biến nữa, chỉ biết nhờ vào đứa con", anh Hùng bùi ngùi nói.

Thất nghiệp, không còn thu nhập, thêm bệnh tật, cha con anh Hùng rơi vào cảnh bế tắc. Mấy ngày qua, 2 cha con chủ yếu sống nhờ vào sự thương tình hỗ trợ của địa phương và bà con lối xóm. Người cho ít tiền, ký gạo, thùng mì, bó rau… để 2 cha con có miếng ăn qua bữa.

Tội nghiệp nhất là cháu Xê La bao năm qua thiếu tình thương, hơi ấm của mẹ. Nay cha bệnh, hết xoa bóp tay cho cha đỡ mỏi, cháu lại xuống bếp luộc miếng rau cho cha ăn cơm rồi lấy từng viên thuốc cho cha uống. Quanh quẩn trong nhà, không có đồ chơi, trông cháu Xê La cứ thấy buồn thảm.

"Muốn cho thằng con đi học lắm mà giờ tui bệnh thế này rồi biết làm sao đây. Cái ăn còn nhờ người ta cho, tiền chữa bệnh thì không có đồng nào. Mà không cho nó học thì tội, không biết chữ gì hết nhưng đi học thì không có điều kiện như người ta", anh Hùng xót xa nói.

Chia sẻ với PV Dân trí, Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) cho biết, hoàn cảnh của 2 cha con anh Tân Văn Hùng đang rất khó khăn. Bản thân anh Hùng bị bệnh tai biến không làm gì được, còn đứa con thì quá nhỏ, khó có khả năng được đi học. Vì thế, qua báo Dân trí, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm cùng sẻ chia để anh Hùng có điều kiện trị bệnh và cháu Xê La được bước vào năm học mới.

