Thiếu nữ 16 tuổi làm mẹ đơn thân, con thơ khát sữa

Gánh nặng làm mẹ ở tuổi 16

Đang giặt quần áo ngoài giếng, nghe tiếng con khóc, em Nguyễn Thị Huyền Linh (16 tuổi, trú xóm 8, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vội chạy vào nhà. Tay ôm con, tay pha sữa trong sự lóng ngóng, vụng về làm cho bình sữa vừa pha rơi xuống đất, đổ hết ra ngoài khiến cậu con trai 3 tháng, giật mình khóc thét.

Bà Lê Thị Thợi (61 tuổi, bà ngoại của Linh) đang chuẩn bị bữa trưa dưới bếp, nghe tiếng khóc, vội chạy lên vừa động viên cháu, vừa pha lại bình sữa cho chắt uống.

"16 tuổi, những đứa trẻ cùng lứa trong làng vẫn vô tư cắp sách đến trường, cháu Linh đã phải làm mẹ. Thằng bé sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh, ngày đêm khóc vì khát sữa. Cháu Linh không có sữa, đang tuổi ăn, tuổi ngủ đã phải làm mẹ nên có biết gì đâu, tôi giờ phải chăm sóc cả 2 mẹ con.

Cháu Linh sinh ra không có bố, mẹ đi lấy chồng. Tôi nuôi cháu từ nhỏ, chỉ mong sau này cuộc đời bớt khổ, nào ngờ… Giờ cháu dại thì đời nó khổ, tôi cũng khổ, đứa trẻ vừa sinh ra cũng chịu nhiều thiệt thòi", bà Thợi chia sẻ.

16 năm trước, chị Nguyễn Thị Minh (mẹ Linh) đi làm thuê ở miền Nam rồi trở về làng với cái bụng bầu vượt mặt. Linh chào đời trong cảnh không có bố, mang họ mẹ. Năm Linh lên 2 tuổi, mẹ đi lấy chồng ở tỉnh Hà Nam.

"Tội cháu nhưng cũng thương con, tôi động viên con gái lấy chồng để tìm cho mình một chỗ dựa. Cố gắng lắm tôi cũng lo cho cháu học xong lớp 9 rồi nó nghỉ học, xin ra Hà Nội làm thuê. Nào ngờ, xa nhà chưa được bao lâu, nó khờ dại, phải làm mẹ khi tuổi còn non trẻ thế này", bà Thợi kể lại.

Một mình ra Hà Nội, Linh xin phụ trong một quán cơm bình dân. Làm được 9 tháng, chủ quán cơm phát hiện bụng Linh to bất thường, gặng hỏi nhiều lần nhưng em không nói. Nghi ngờ Linh mang thai nên chủ quán đã tìm cách liên lạc, báo cho gia đình biết.

"Nghe tin, tôi bắt xe từ quê ra Hà Nội đưa cháu Linh đi khám thì bàng hoàng khi cầm kết luận cháu đã mang thai 7 tháng. Vừa thương vừa giận, tôi chỉ biết ôm cháu khóc rồi đưa về quê chờ ngày sinh nở", chị Nguyễn Thị Tâm (dì ruột Linh) chia sẻ.

Gia đình vừa thoát cận nghèo, giờ nợ chồng chất, khó khăn bủa vây

Hơn 3 tháng trước, Linh sinh bé trai Nguyễn Bảo Long, nặng 3kg. Sau sinh 9 ngày, bé bị vàng da, khó thở, được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kết luận bé bị thông liên thất, thiểu sản động mạch chủ mức độ nặng. Bé sau đó được chuyển ra Hà Nội để điều trị, phẫu thuật.

Sau phẫu thuật một thời gian, sức khỏe bé Long dần ổn định, đáp ứng thuốc tốt nên được xuất viện về nhà và sẽ tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Quá trình điều trị ở viện cũng như phẫu thuật của bé Long được miễn phí hoàn toàn. Nhưng vì Linh không có sữa, phải mua sữa ngoài, rồi chi phí đi lại, ăn uống, bỉm sữa… thời gian qua cũng hết hàng chục triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều nhờ các cậu, dì vay mượn.

Ông Lê Văn Thắng, Trưởng xóm 8, xã Quỳnh Tân cho biết, cháu Linh có số phận bất hạnh, lớn lên trong sự cưu mang của bà ngoại và các cậu, dì. Chồng bà Thợi mất sớm, các con lập gia đình và có cuộc sống riêng nên căn nhà nhỏ chỉ 2 bà cháu.

Trước đây, khi còn sức khỏe, bà Thợi làm ruộng, trồng thêm luống rau, nuôi gà, vịt để trang trải cuộc sống và nuôi cháu Linh học hành. Mấy năm gần đây tuổi cao, sức yếu kèm bệnh đau lưng, đau khớp nên bà không thể ra đồng như trước. Sinh hoạt của 2 bà cháu phụ thuộc vào mấy người con của bà Thợi nhưng ai cũng khó khăn nên không giúp được nhiều.

"Năm ngoái bà Thợi vừa thoát cận nghèo, nay cháu Linh lại sinh con, bệnh tật thế này, không biết trông chờ vào đâu. Hôm mẹ con cháu Linh xuất viện về nhà, hàng xóm cũng đến thăm hỏi, động viên", ông Thắng chia sẻ.

Từ ngày xuất viện về nhà, sức khỏe của bé Long tiến triển tốt. Nhưng, vì mẹ không có sữa nên bé phải uống sữa ngoài. Sắp tới, bé có lịch tái khám, bà Thợi lo chưa biết trông chờ vào đâu để vay mượn, đưa chắt đi viện.

