Tận cùng nỗi đau của cô giáo mầm non có chồng con cùng mang trọng bệnh

Nhờ họ hàng chăm sóc 2 con, cô giáo mầm non khăn gói ra Hà Nội chạy chữa cho chồng

Giữa tháng 6, anh Nguyễn Văn Giang, (SN 1978, trú tại Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An, chồng chị Nguyễn Thị Nhâm) tính mạng lại rơi vào nguy kịch.

Nhà neo người, không còn cách nào khác cô giáo mầm non đành phải gửi con gái nhỏ 3 tuổi và đứa con lớn 19 tuổi mắc bệnh down nhờ họ hàng chăm sóc, rồi khăn gói lên xe cứu thương ra Hà Nội, hy vọng níu kéo sự sống cho chồng.

Trên giường bệnh của khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Giang nằm bất động. Cơ thể người đàn ông 46 tuổi xơ xác, tiều tụy, với đủ các ống truyền dịch, ống xông, ống dẫn lưu…, nhằm duy trì dinh dưỡng giúp anh cầm cự mạng sống.

Anh Giang đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật xương ức, vết khâu dài trên ngực vẫn còn rỉ máu, đôi mắt đờ đẫn mệt mỏi trên gương mặt xanh tái, chỉ còn da dính vào xương.

Nhìn cơ thể người đàn ông vốn là trụ cột gia đình giờ bị bệnh tật "tàn phá", thật khó ai có thể cầm lòng được. Thấy có người đến thăm, người đàn ông bất hạnh mấp máy đôi môi khô nứt như muốn nói điều gì, nhưng không thể, từ 2 hốc mắt trũng sâu ứa ra đôi dòng nước mắt rồi lăn dài trên gương mặt hốc hác.

Đưa tay lau nước mắt của chồng, chị Nhâm khóc nghẹn: "Năm 2010, nhà em phát hiện K tuyến ức. Anh ấy đã trải qua 4 lần phẫu thuật và xạ trị. Đã có lúc em tưởng bệnh tật đã cướp anh ấy đi. Nhưng, 14 năm qua anh ấy vẫn ở với mẹ con em. Lần này, chồng em nằm viện đã gần 2 tháng vì hoại tử xương ức".

Chị Nhâm thổn thức kể: Năm 22 tuổi chị sinh con gái đầu lòng Nguyễn Thị Huyền (SN 2005). Ngay sau khi bé Huyền chào đời, bác sĩ cho biết cô bé mắc bệnh hội chứng down.

Nay đã 19 tuổi, nhưng tâm tính Huyền vẫn chỉ như đứa trẻ lên 3, hàng ngày vẫn phải có người chăm sóc. Bé thứ 2 là Nguyễn Gia Hân (SN 2021) thì còi cọc và thường xuyên đau ốm.

Chị Nhâm cho biết thêm, ngoài chăm sóc 2 đứa con vợ chồng chị còn phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu. Bố chồng chị bị phơi nhiễm chất độc da cam. Mẹ chồng chị mới mổ ruột thừa, nhưng tuổi già sức đề kháng kém nên bị nhiễm trùng, phải nằm viện cả tháng nay.

Bán đến cân thóc cuối cùng để đưa chồng đi bệnh viện

Chồng mang bệnh hiểm nghèo hơn 14 năm, bố mẹ chồng thường xuyên đau yếu, con lớn thì mang bệnh bẩm sinh, con nhỏ ốm đau quặt quẹo… Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cô giáo mầm non bao năm qua, khiến chị Nhâm cứ quay như chong chóng.

Để chồng được chạy chữa nơi bệnh viện, chị Nhâm đã phải vay mượn khắp mọi nơi, nhưng nợ quá nhiều, giờ chị cũng không biết phải vay ở đâu!

"Em bán sạch ruộng vườn được 500 triệu đồng, cầm cố sổ đỏ được 300 triệu đồng, vay anh em, họ hàng, lãi ngoài…, khoảng 300 triệu đồng nữa.

Chồng em ra Hà Nội lần này, thú thực em không biết phải vay đâu vì chỗ nào vay được em đã vay rồi. Em đành bán mấy con gà và vét chum còn cân thóc nào bán nốt… Ở ngoài này em còn có cơm từ thiện, không biết ở nhà ăn gì nữa!... ", chị Nhâm nấc nghẹn.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bác sĩ Tô Tuấn Linh, khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Văn Giang bị hoại tử xương ức sau xạ trị, trên nền bệnh nhân K tuyến ức đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u và xạ trị".

Bác sĩ Linh cho biết thêm, bệnh nhân Giang đã được phẫu thuật cắt toàn bộ vùng xương ức hoại tử và da hoại tử xung quanh. Sắp tới bệnh nhân sẽ được tạo hình che phủ vết thương.

Tuy nhiên điều khiến các bác sĩ trăn trở là cơ thể anh Giang bị suy kiệt, hiện chỉ nặng 35kg, điều này làm vết thương rất khó liền, nguy cơ viêm loét tiến triển lan rộng.

Anh Giang sẽ phải phẫu thuật nhiều lần, thời gian điều trị kéo dài và tốn kém, với sức khỏe hiện tại ngoài các thuốc và vật tư điều trị, anh cần phải bổ sung dinh dưỡng nâng cao thể trạng.

"Chúng tôi được biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Giang hết sức khó khăn, nên rất mong được bạn đọc, quý báo cùng các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ bệnh nhân!...", bác sĩ Tuấn Linh bày tỏ.

