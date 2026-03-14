Cục Đào tạo Bộ Công an phát động “Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh”

Chương trình được tổ chức tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt am chùa Ngọa Vân, thuộc quần thể di tích Yên Tử.

Tham dự chương trình có Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào Tạo, Bộ Công An; Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Chánh văn phòng Hiệp hội thể thao CAND; Thiếu tướng Đinh Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đại diện các trường đại học, cao đẳng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân đối với cộng đồng và xã hội.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Đào Tạo, Bộ Công An chia sẻ, trong những năm qua, hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân, Cục Đào tạo đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động trồng cây xanh tại các địa phương trên cả nước. Tiêu biểu như các chương trình trồng cây tại Tuyên Quang, Hà Nội, Phú Thọ,... với hàng trăm cây xanh đã được trồng mới, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các địa bàn tổ chức hoạt động.

“Những hoạt động đó không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, mà còn góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm xã hội, tinh thần sống xanh và lối sống bền vững cho học viên các trường Công an nhân dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, Cục trưởng Cục Đào tạo khẳng định.

Cũng theo Trung tướng Trần Minh Lệ, Cục Đào tạo và các học viện, trường Công an nhân dân không chỉ đào tạo tri thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn chú trọng giáo dục nhân cách, ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần vì cộng đồng cho học viên.

“Trồng cây cũng chính là một cách giáo dục “trồng người”. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ góp phần làm xanh thêm môi trường sống mà còn gieo vào mỗi cán bộ, giảng viên và học viên ý thức trách nhiệm đối với thiên nhiên, đối với cộng đồng và đối với tương lai của đất nước”, Trung tướng Trần Minh Lệ chia sẻ.

Tại buổi lễ, Cục Đào Tạo và các đơn vị đồng hành đã trồng 200 cây xanh tại khu vực đường lên chùa và khu vực ra núi Đá Chồng, với 60 cây Bồ đề, 100 cây Thông, 40 cây Hoa ban. Cục An Ninh đối ngoại trồng 100 cây thông.

Tiếp nối chương trình, đoàn đã tới dâng hương chiêm bái Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Chùa Ngọa Vân (phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh); dâng hương lễ Phật tại chùa Thượng, chùa Trung; trồng cây tại lối lên Bàn cờ tiên.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Đại uý Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an cho rằng, đối với lực lượng Công an nhân dân, việc hưởng ứng Tết trồng cây mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững, trong đó, lực lượng thanh niên Công an giữ vai trò xung kích, tiên phong.

Mỗi cây xanh được trồng không chỉ góp phần làm xanh thêm môi trường sống mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại uý Nguyễn Thị Kim Thanh khẳng định.