Máy xúc chèn qua người, bé trai 11 tuổi đang giành giật sự sống từng ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Hơn 1 tháng nằm viện, cậu bé 11 tuổi vẫn thở máy, lọc máu… giành giật sự sống

Trong phòng Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, bé Nguyễn Xuân Phúc (SN 2015, trú ở xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) nằm bất động trên giường bệnh. Đầu, chân quấn băng trắng, ống thở gắn thường trực ở miệng, cơ thể nhỏ bé của cậu bé 11 tuổi chằng chịt dây truyền và ống dẫn lưu.

Cậu bé Nguyễn Xuân Phúc (11 tuổi) bị đa chấn thương rất nặng do máy xúc chèn qua người (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi gục dưới chân giường bệnh của con trai, chị Trần Thị Huyền (SN 1982, mẹ bé Phúc) ngước lên gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, giọng nghẹn lại:

“Hơn 1 tháng nay, em không có giấc ngủ nào trọn vẹn. Cứ nhắm mắt vào là hình ảnh con kêu cứu, gào khóc khi nằm dưới bánh xe máy xúc lại làm em giật mình choàng dậy. Giờ em chỉ mong con được sống…”. Nỗi đau dâng tràn, người mẹ bật khóc nức nở.

Đưa tay lau nước mắt, chị Huyền kể lại tai họa xảy đến với con trai. Chiều 6/2, Phúc đang đạp xe trên con đường gần nhà thì bất ngờ bị máy xúc chạy phía sau chèn qua người. Toàn bộ cơ thể cậu bé nằm trọn dưới bánh xe.

Hơn 1 tháng qua, Phúc đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, thở máy, lọc máu liên tục,... để níu giữ sự sống (Ảnh: Hương Hồng).

Phúc lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng tính mạng nguy kịch, đa chấn thương nặng: vỡ lách độ 4; rách cơ hoành; tràn máu màng phổi trái; chấn thương tụy; gãy hở xương chày trái cùng nhiều vết thương phần mềm phức tạp ở đầu, vai và chân...

Sau 19 ngày thở máy, 17 ngày lọc máu, Phúc phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn như cắt lách, khâu phục hồi cơ hoành, dẫn lưu màng phổi, cắt lọc các vết thương dập nát và phải truyền tới 15 lít máu để duy trì sự sống.

Tình trạng của em quá nặng, ngày 25/2, Phúc được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Nhìn con trai chằng chịt dây dợ, ống dẫn lưu… người mẹ không giấu được sự đau đớn khôn cùng (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác cho biết: “Bệnh nhi Nguyễn Xuân Phúc được chuyển tới trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nặng.

Cháu Phúc bị lóc da và khuyết hổng mô mềm ở tay trái, nách trái, ngực, lưng và hai chân, kèm nhiều tổn thương nội tạng nghiêm trọng như dập lách đã phải cắt bỏ, rách cơ hoành, gãy hở xương chày trái. Trong quá trình điều trị còn xuất hiện nhiễm nấm huyết, tổn thương thận cấp và xuất huyết tiêu hóa nặng, khiến thể trạng cháu suy kiệt nhanh”.

Theo bác sĩ Thảo, bệnh nhi đang phải duy trì an thần, thở máy và lọc máu liên tục, đồng thời sử dụng kháng sinh, thuốc chống nấm mạnh, truyền máu, albumin và các thuốc cầm máu để kiểm soát biến chứng.

Vợ chồng chị Huyền đã bán tài sản có giá trị nhất trong nhà là chiếc công nông được 50 triệu đồng để cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

Song song với hồi sức toàn thân, các bác sĩ phải cắt lọc những vùng mô dập nát, điều trị áp lực âm và dự kiến ghép da kết hợp chuyển vạt da để che phủ các vùng khuyết hổng mô mềm.

Việc điều trị gặp nhiều khó khăn, bởi bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tổn thương nặng, nhiễm trùng nghiêm trọng và nhiều biến chứng cấp tính nguy hiểm.

Mẹ nghèo nghẹn ngào khẩn cầu cơ hội sống cho con trai

“Chúng tôi đang phải tập trung nâng đỡ toàn trạng, sử dụng thêm một số thuốc và chế độ dinh dưỡng chuyên sâu ngoài danh mục Bảo hiểm y tế giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tổng chi phí điều trị dự kiến có thể lên tới 400-500 triệu đồng.

Được biết, gia đình cháu khó khăn, nay gần như đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn kinh tế. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm…”, bác sĩ Thảo bày tỏ.

Lâm vào cảnh kiệt quệ, người mẹ nghèo khó khẩn cầu bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Huyền cho biết, vợ chồng chị làm nông nghiệp, ruộng đất ít nên vay mượn mua máy đùn gạch thuê trang trải cuộc sống. Thế nhưng, trận lũ lớn năm 2025 đã cuốn trôi gần hết nguyên vật liệu và máy móc, “nợ vẫn hoàn nợ” khiến cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn.

Để chạy chữa cho con, nhà chị đã bán chiếc công nông được 50 triệu đồng, vay mượn khắp nơi hơn 100 triệu đồng, người gây tai nạn hỗ trợ 185 triệu đồng… Nhưng số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt.

“Trong nhà em giờ chẳng có thứ gì bán ra tiền nữa. Bác sĩ bảo cháu phải điều trị lâu dài và tốn kém, khẩn cầu cô, bác thương cháu!...”, nước mắt lăn dài, người mẹ nghèo nghẹn ngào nói.