Rơi nước mắt bé 3 tuổi chỉ còn da bọc xương, chống chọi với bệnh ung thư

Bé Bùi Văn Thạo (3 tuổi) là con út của vợ chồng anh Bùi Văn Thông và chị Nguyễn Thị Cảnh, ở xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Khi sinh ra, bé Thạo là một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh. Thế nhưng cách đây gần 2 tháng, sau một lần bị ngã, bé Thạo được đưa đi viện để kiểm tra. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh ung thư.

Không tin vào kết quả chẩn đoán của bệnh viện tuyến huyện, vợ chồng anh lại đứa bé xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, rồi ra Hà Nội, tất cả đều có kết quả cháu mắc bệnh ung thư di căn xương. Tin dữ ập đến như sét đánh ngang tai, khiến đôi vợ chồng nghèo như ngã quỵ. Suốt gần 2 tháng qua, vợ chồng anh Thông đi khắp các bệnh viện để tìm kiếm một phép màu cho con.

Căn bệnh quái ác hành hạ, tàn phá sức khỏe của bé quá nhanh. Chỉ sau gần 2 tháng, cơ thể bé Thạo chỉ còn da bọc xương, bụng phình to. Ánh mắt trong veo, hồn nhiên đã không còn hiện trên khuôn mặt bé Thạo. Căn bệnh ung thư di căn xương khiến đôi mắt bé bị sưng vù lên, kèm theo những vết bầm tím. Thi thoảng bé lại khóc thét lên vì những cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào cơ thể yếu ớt.

"Sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện K ở Hà Nội nhưng sức khỏe của cháu quá yếu, không thể truyền hóa chất, mà điều trị theo phương pháp xạ hình xương, mỗi lần như thế hết hơn 8 triệu đồng, mỗi tuần xạ hình xương 2 lần. Do sức khỏe của cháu quá yếu, nên gia đình đang xin đưa cháu về nhà chăm sóc, khi nào sức khỏe tốt hơn thì tiếp tục đưa cháu ra điều trị", anh Bùi Văn Thông buồn bã nói.

Bản thân anh Thông cũng bị xơ gan mấy năm nay, sức khỏe giảm sút không còn làm được những việc nặng. Cuộc sống của gia đình đè nặng lên vai của người vợ.

Từ ngày con phát hiện bị bệnh ung thư, chị Cảnh cũng phải gác lại công việc đồng áng để chăm con. Căn bệnh hành hạ nên bé Thạo cứ quấn lấy mẹ, muốn được mẹ bồng trên tay. Có lẽ hơi ấm từ bàn tay người mẹ, giúp bé cảm thấy an toàn và như dịu lại nỗi đau.

"Giờ mà sức khỏe cháu tốt hơn chắc cũng không có tiền để đi viện nữa chú ạ. Số tiền điều trị gần 2 tháng qua cũng phải đi vay mượn anh em, bà con lối xóm. Nhưng nhìn con cứ đau đớn, vật vã vì căn bệnh, tôi như đứt từng khúc ruột. Cháu còn nhỏ quá, ước gì tôi có thể gánh bệnh thay cho con", chị Cảnh ôm lấy đứa con bé nhỏ cố giấu đi những giọt nước mắt.

Căn nhà nhỏ gia đình chị đang ở được xây dựng gần 20 năm nay đã xập xệ, xuống cấp. Nhiều lúc, vợ chồng chị đã tính đến việc bán nhà, lấy tiền tiếp tục đưa con đi viện, nhưng có bán thì cũng chẳng có ai mua.

"Bán nhà thì chúng tôi không biết ở đâu. Mà ở vùng quê hẻo lánh như thế này, có bán thì cũng không có ai mua", chị Cảnh ngậm ngùi nói.

Ông Nguyễn Minh Vinh, Chủ tịch UBND xã Đức Giang cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Thông hết sức éo le. Bản thân anh Thông bị xơ gan, sức khỏe yếu. Hơn nữa, gần đây người con út của vợ chồng anh lại mắc bệnh hiểm nghèo.

"Những ngày qua, chính quyền địa phương và bà con nhân dân cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân để chia sẻ, giúp đỡ gia đình. Hoàn cảnh gia đình anh Thông rất éo le. Tôi mong muốn thông qua Báo Dân trí, sẽ có nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc giúp đỡ để cháu bé có cơ hội tiếp tục được điều trị", Chủ tịch UBND xã Đức Giang chia sẻ.

