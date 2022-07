"Nhà cháy rụi rồi, cháu chắc cũng phải nghỉ học thôi cô chú ơi!"

Chúng tôi đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Quỳnh Nga (học lớp 5, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), khi căn nhà của gia đình em vừa mới bị "bà hỏa" thiêu rụi. Để vào được nhà của em Quỳnh Nga phải men theo lối mòn nhỏ, nằm dọc đường sắt. Sau khi nhà bị cháy, chính quyền địa phương và người dân đã dựng một túp lều tạm cho 4 mẹ con em Quỳnh Nga ở.

Chị Nguyễn Thị Minh (SN 1986, mẹ của em Quỳnh Nga) trải qua hai cuộc hôn nhân và có 3 người con. Nhưng cả hai cuộc hôn nhân đều không hạnh phúc. Sau nhiều năm bươn chải ở miền Nam, chị cùng 3 con nhỏ quyết định về quê. Số tiền tích góp được sau bao năm làm lụng, chị cất được căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối rìa làng, che nắng, che mưa cho 4 mẹ con.

Để có tiền học, bữa ăn hằng ngày cho 3 người con, chị Minh phải đi làm đủ thứ nghề. Chị đi rửa bát thuê, đi bóc vỏ keo, đi làm phụ hồ, có những hôm đến nửa đêm mới về đến nhà.

Khi cuộc sống đang phải chạy ăn từng bữa, tai họa ập đến. Trưa 27/5 vừa qua, căn nhà của gia đình chị Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm ấy, chị Minh không có nhà. Phát hiện sự việc người dân cùng chính quyền xã Lộc Yên đã huy động phương tiện, dụng cụ đến chữa cháy. Sau gần một tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới được dập tắt. Tuy nhiên, căn nhà và hầu hết đồ đạc đã bị thiêu rụi.

"Lúc ấy tôi đang đi từ thành phố Hà Tĩnh về nhà thì được bà con hàng xóm gọi điện bảo nhà bị cháy. Tôi về đến nhà thì chỉ còn lại một đống tro tàn, mọi thứ đã bị cháy rụi. Sách vở, quần áo của các con cũng cháy hết", chị Minh nghẹn ngào.

Chị Minh có tuổi thơ cơ cực. Mẹ mất khi chị mới 6 tuổi, bố đi bước nữa. Vì hoàn cảnh gia đình nên chị Minh chỉ học đến lớp 3 rồi phải nghỉ. Năm 18 tuổi, chị vào miền Nam tìm kiếm việc làm để mong cuộc sống tốt đẹp hơn.

"Hai cuộc hôn nhân nhưng không hạnh phúc nên tôi quyết định về quê. Tôi hy vọng cuộc sống của các con sẽ tốt hơn, nhưng nào ngờ. Tôi chưa làm được gì cho các con cả, giờ đến chỗ ở cũng đã bị cháy rồi. Tối nào nằm ngủ các con cũng hỏi bao giờ gia đình mình có nhà để ở. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm các con khóc", vừa gia cố thêm dây chằng néo cho túp lều được chắc chắn, chị Minh vừa bật khóc nức nở.

Thương mẹ cơ cực, nên con trai đầu của chị là cháu Hà Huy Hùng (SN 2007) cũng đã xin nghỉ học để đi làm thêm khi năm học kết thúc. Dù muốn được đến trường, nhưng Hùng cho biết, phải đi làm thêm, kiếm tiền giúp mẹ, giúp các em được tiếp tục đi học.

"Thằng Hùng năm nay học lớp 8, khi năm học sắp kết thúc thì nó xin nghỉ học để đi làm thêm. Tôi cũng đau lòng trước quyết định của con, nhưng không còn cách nào khác nữa", chị Minh cho biết.

Trong số 3 anh em, Quỳnh Nga học khá nhất và cháu mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo. Năm nay, Quỳnh Nga lên lớp 5, năm nào cũng được giấy khen của nhà trường về thành tích học tập.

Nhìn cô học trò nhỏ bé, đang cố lục lọi trong đống tro tàn để tìm tòi những cuốn sách, vở còn sót lại khiến ai chứng kiến cũng nhói lòng. Nhưng chẳng còn gì nữa, chỉ sót lại vài mẫu sách vở đã bị cháy lem luốc.

"Nhà cháy hết rồi, sách vở, quần áo cũng cháy hết rồi, chắc cháu phải nghỉ học thôi chú ạ", Quỳnh Nga nói, rồi bật khóc.

Những ngày qua, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến thôn xóm cũng đã đến thăm hỏi, động viên mẹ con chị. Người cho tấm áo, người cho gói mì, người cho sách vở để phần nào giúp 4 mẹ con chị Minh gắng gượng, sớm vượt qua.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên cho biết, do thời tiết nắng nóng, hanh khô nên toàn bộ ngôi nhà gỗ cấp 4, cùng toàn bộ tài sản trong nhà chị Minh đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Gia đình chị Minh thuộc diện hộ nghèo, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ.

"Con trai lớn học lớp 8 nhưng vì hoàn cảnh đã nghỉ học đi làm phụ giúp mẹ. Quỳnh Nga là con gái thứ hai năm nay lên lớp 6 và con út 5 tuổi, đang học mẫu giáo", ông Nguyễn Văn Hưng cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, hiện các tổ chức đoàn thể, và bà con nhân dân trong xã đang tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ 4 mẹ con chị Minh vượt qua hoàn cảnh éo le để ổn định cuộc sống.

"Thông qua Báo Dân trí, chúng tôi mong muốn sẽ có các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ 4 mẹ con chị Minh có một căn nhà nhỏ, kiên cố để ổn định cuộc sống", Chủ tịch UBND xã Lộc Yên chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4541 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Minh

Địa chỉ: Thôn Thái Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0387.253.402

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4541)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269