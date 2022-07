Bi kịch đổ xuống một gia đình nghèo, 3 đứa trẻ khóc xin được cứu giúp

Trong căn nhà nhỏ xập xệ ở thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thi thoảng những người hàng xóm lại nghe tiếng khóc của bé Nguyễn Thị Ly Na mỗi lần mẹ lên cơn đau. Mới 9 tuổi, nhưng Na có lẽ đã cảm nhận được những điều tồi tệ sắp đến với người mẹ, với gia đình của mình.

Chị Bùi Thị Cúc (SN 1984, mẹ của Na) được phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 3 vào tháng 6/2021. Cứ nhắc đến câu chuyện gia đình, chị lại không kìm được những giọt nước mắt.

Vợ chồng chị Cúc có 3 người con, đứa đầu năm nay học lớp 8, đứa út mới hơn 4 tuổi. Anh Nguyễn Văn Minh (SN 1982, chồng chị Cúc) làm công nhân ở miền Nam. Tiền lương anh gửi về cũng chỉ đủ lo cho gia đình bữa cơm, bữa cháo. Nhưng đợt dịch Covid-19 vào tháng 5/2021 buộc anh phải bỏ công việc ở miền Nam để về quê.

Chồng không còn việc làm, khiến cuộc sống của gia đình chị càng thêm túng quẫn. Khi những khó khăn đang chồng chất, thì đến tháng 6/2021, cú sốc lớn đã ập đến khi chị Cúc được phát hiện mắc bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 3.

"Vợ tôi bị đau ở vùng bụng nên đi khám. Nhận kết quả bị ung thư đại tràng giai đoạn 3, vợ tôi không kiềm chế được mà khóc ngay tại bệnh viện. Lúc ấy, tôi thấy trời đất quay cuồng, chẳng nghĩ được gì cả", anh Minh nghẹn ngào.

Từ ngày phát hiện vợ mắc trọng bệnh, cũng là chừng ấy thời gian anh Minh đồng hành với chị trên chặng đường níu kéo sự sống. Giờ đây, cứ đều đặn 20 ngày một lần, anh Minh lại đưa vợ đến bệnh viện để truyền hóa chất, mỗi lần như thế hết hơn 10 triệu đồng.

Để có tiền đưa vợ đi điều trị, anh Minh phải bán hết những thứ có giá trị trong nhà. Sau gần một năm "chiến đấu" với căn bệnh quái ác ấy, trong căn nhà của gia đình anh giờ chẳng còn gì. Có lẽ vật dụng quý giá nhất là chiếc quạt điện được bà con lối xóm mua tặng, để xua đi cái nắng nóng như "đổ lửa" của những ngày tháng 6.

Dù đang từng ngày, từng giờ vật lộn, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, nhưng điều khiến chị suy nghĩ nhiều nhất chính là 3 con còn quá nhỏ. Đặc biệt, bé Phát đã hơn 4 tuổi nhưng chưa nói được, đi vệ sinh không tự chủ.

"Cháu cứ đi vệ sinh ngay trong quần. Thương con, nhiều lần muốn đưa cháu đi khám, điều trị nhưng cứ lần lữa mãi vì không có tiền. Mỗi lần tôi đi truyền hóa chất, điều trị như thế hết hơn 10 triệu đồng. Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc để nhường tiền lại điều trị cho con", chị Cúc nằm trên giường đau đớn nói.

Chị Cúc phải làm đường thông tiểu ngay trên bụng, và mọi sinh hoạt hầu như phải nhờ vào người thân. Từ ngày mẹ bị bệnh, Na ít khi rời mẹ lấy nửa bước. Em cứ ngồi bên cạnh bóp tay, bóp chân, động viên mẹ phải cố gắng. Những lúc chị Cúc lên cơn đau vật vã, Na lại khóc thét lên, van xin mẹ đừng chết.

"Em mong muốn mẹ nhanh khỏi bệnh, muốn mẹ ở bên chúng con mãi. Xin các chú hãy cứu giúp mẹ cháu", bé Na nắm chặt lấy tay mẹ, nước mắt không ngừng rơi.

Nhìn con gái khóc, vợ chồng anh Minh, chị Cúc cũng nghẹn ngào khóc theo. Chứng kiến cảnh ấy, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt và thầm mong sẽ có một phép màu đến với họ.

Ông Nguyễn Đức Quân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ích Hậu cho biết, gia đình anh Minh có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Vợ bị bệnh ung thư, còn người con út thì có dấu hiệu của bệnh tự kỷ.

"Vừa qua, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức kêu gọi, quyên góp người dân chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Minh. Bản thân anh Minh phải theo vợ đi viện để điều trị, các con còn nhỏ, gia đình giờ không có thu nhập. Chúng tôi mong muốn, thông qua Báo Dân trí các nhà hảo tâm, bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ để họ có thể vượt qua được khó khăn này", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ích Hậu chia sẻ.

