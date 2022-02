Cú tông xe nghiệt ngã khiến 2 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ phải bỏ học

Đến xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hỏi thăm về gia đình chị Nguyễn Thị Hà Trang (SN 1992), không ai là không biết, bởi những tai ương ập đến khiến gia đình chị rơi vào cảnh cùng cực.

Cuối năm 2011, chị Trang kết hôn cùng anh Dương Văn Liên (SN 1982) và sinh được 2 người con là Dương Mỹ Nhật Vy (SN 2012) và Dương Thế Vinh (SN 2014).

Vì cuộc sống ở quê nhà quá vất, không có việc làm ổn định, nên sau khi đứa con đầu lòng mới được hơn 3 tháng, anh Liên xin đi làm công nhân cầu đường ở tỉnh Quảng Ninh với mong muốn kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Đến tháng 8/2012, khi công việc vừa mới ổn định thì anh Liên bị tai nạn lao động, phải cắt cụt 3 ngón bàn tay phải. Do không có hợp đồng lao động với các chủ công trình, nên mọi chi phí điều trị gia đình đều phải vay mượn.

Sau lần tai nạn, anh Liên không thể xin được việc làm. Nhưng không vì thế mà anh chán nản, buông xuôi. Năm 2014, anh Liên bàn với vợ, rồi thuê mảnh đất đầu làng để buôn bán tạp hóa. Ngoài cửa hàng tạp hóa, hằng ngày, vợ chồng anh nhận làm đủ thứ việc để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Tưởng rằng những sóng gió, khó khăn đã qua, nhưng một lần nữa bi kịch lại ập đến. Vào cuối tháng 5/2021, anh Liên chở chị Trang trên đường về nhà bằng xe máy, khi đi qua ngã ba đã bị chiếc xe tải tông phải. Cú tông nghiệt ngã ấy đã khiến anh Liên mãi mãi không trở về, còn chị Trang may mắn thoát chết, nhưng chân phải bị đè nát, và bị tổn thương phần đầu.

Sau nhiều tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị được cho về nhà. Tuy nhiên chiếc chân gặp nạn của chị vẫn chưa thể phục hồi và tiếp tục phải phẫu thuật lại. Ngoài ra, do bị tổn thương phần đầu khiến chị mất một phần trí nhớ.

"Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cho lịch khám, kiểm tra lại để mổ lại chân, nhưng vì dịch bệnh, hơn nữa điều kiện kinh tế eo hẹp quá nên chưa đi được. Chồng thì mất rồi, các con lại còn nhỏ, không biết lấy tiền đâu nữa chú ạ", chị Trang nghẹn ngào.

Thấy mẹ khóc, Nhật Vy (học lớp 4) và Thế Vinh (học lớp 2) lại chạy tới ôm lấy mẹ. Những đứa trẻ cứ thay phiên nhau xoa đầu, bóp tay, bóp chân cho mẹ.

Từ ngày gia đình gặp nạn, Nhật Vy và Thế Vinh như trưởng thành và rắn rỏi hơn. Cứ tan học, hai chị em lại chở nhau về, rồi làm việc nhà, chăm sóc mẹ.

"Cha đã bỏ chúng con rồi, giờ con chỉ muốn mẹ nhanh khỏe thôi. Xin các chú giúp mẹ con với", bé Nhật Vy mếu máo.

Hơn 10 năm cưới nhau, nhưng vợ chồng chị Trang cũng chưa cất nổi một căn nhà riêng cho mình. Cả gia đình đang phải sống nhờ ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, và gia đình người chú (em trai anh Liên). Cả 3 gia đình với 11 nhân khẩu chen chúc trong căn nhà chưa đến 70m2.

"Chị chỉ mong trời cho phép màu để chân của chị khỏe mạnh trở lại để đi làm, nuôi con ăn học. Hồi còn sống, anh luôn tâm sự phải nuôi con ăn học đến nơi đến chốn, phải có kiến thức mới có thể thoát được cái nghèo. Giờ các con mà phải nghỉ học giữa chừng thì chị có lỗi với chồng quá", chị Trang nức nở.

Nhật Vy năm nay học lớp 4, còn Thế Vinh học lớp 2. Cả hai đều ham học, chăm ngoan. Nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện tại, những năm tháng tới đây của hai em sẽ thật gian nan.

Ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết: "Gia đình chị Trang thuộc diện khó khăn nhất của xã. Chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện cắt cho miếng đất để gia đình chị xây ngôi nhà nhỏ nhưng khi chưa có tiền làm nhà thì tai họa lại ập tới".

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, 2 người con của chị Trang còn nhỏ, đang ở độ tuổi ăn học, nhưng với hoàn cảnh gia đình hiện tại thì sẽ còn rất nhiều khó khăn.

"Chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi, huy động các nguồn để hỗ trợ thêm nhưng chỉ được phần nhỏ. Tôi mong muốn thông qua Báo Dân trí kết nối, các nhà hảo tâm, bạn đọc sẽ chia sẻ, giúp đỡ để chị Trang có kinh phí điều trị, giúp gia đình vượt qua khó khăn này", Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc chia sẻ.

