Hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày con trai bị điện giật qua đời, chị La Thị Nhàn (38 tuổi, trú bản Yên Hợp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) vẫn chưa nguôi nỗi đau. Cứ tối đến, chị lại hướng mặt ra phía cửa sổ, nhìn về xa xăm, 2 dòng nước mắt chảy dài trên gò má đen sạm. Bệnh tật hành hạ cùng nỗi đau mất con như vắt kiệt sức người phụ nữ bất hạnh.

Thắp nén nhang lên bàn thờ con trai xấu số, anh Lương Xuân Bá (48 tuổi, chồng chị Nhàn), chia sẻ: "Người ta mất đi một đứa con đã đau đớn lắm, đằng này, vợ chồng tôi có 3 con thì cả 3 đều lần lượt qua đời. Sao số phận lại nghiệt ngã với vợ chồng tôi như vậy. Vợ tôi cũng như người mất hồn, bệnh tật thế này, không còn sức mà gượng dậy nữa".

Nỗi đau của người phụ nữ bệnh tật, mất cả 3 con đẻ, con nuôi khát sữa (Video: Nguyễn Duy).

Năm 2005, chị Nhàn chuyển dạ sinh con lần 2. Trên đường đến trung tâm y tế thì chị đẻ rớt bên đường.

"Con trai tôi vừa chào đời được khoảng 10 phút, vợ chồng chưa kịp vui mừng vì đón thêm thành viên mới thì con có dấu hiệu tím tái rồi ra đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến vợ chồng tôi sốc lắm, chỉ biết ôm nhau khóc vì không thể cứu con", anh Bá kể lại.

Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi thì vợ chồng chị Nhàn lại sống trong lo lắng khi con trai đầu lòng là Lương Xuân Bảo (SN 2004) được phát hiện mắc bệnh u não. Cũng từ đó, vợ chồng chị Nhàn lao vào hành trình giành giật sự sống cho con. Căn nhà duy nhất cũng phải bán đi để lấy tiền chạy chữa nhưng sau 5 năm gồng mình chống chọi đau đớn, bé Bảo cũng "đầu hàng" số phận.

Vợ chồng anh Bá mới nhận một bé gái làm con nuôi (Ảnh: Nguyễn Duy).

Niềm an ủi, hi vọng cuối cùng vợ chồng chị Nhàn dành trọn cho con trai út Lương Gia Trọng (SN 2007). Hết lớp 9, Trọng được bố mẹ cho đi học tại trường nghề tại thành phố Vinh mong sau này sẽ có một việc làm ổn định, không phải vất vả nương rẫy.

Chiều 5/10, trong khi đánh bóng chuyền với mấy người bạn, bóng rơi trên sân thượng, Trọng leo lên nhặt, không may bị điện giật. Nam sinh nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bé Lương Ngọc Thiên Ý được vợ chồng anh Bá nhận nuôi từ một người dân trên địa bàn (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Nghe hung tin, vợ chồng tôi sốc nhưng cố gắng bắt xe xuống thành phố để lo cho con. Lòng chỉ cầu mong ông trời thương hoàn cảnh mà cứu lấy đứa con còn lại. Nhưng rồi 2 ngày sau khi được cứu chữa, con cũng rời bỏ vợ chồng tôi mà đi, còn gì đau đớn hơn thế", anh Bá nghẹn ngào.

3 lần mất con khiến chị Nhàn ngày đêm ra vào như một chiếc bóng vô hồn. Ai cũng lo chị nghĩ quẩn. Do vợ chồng mắc bệnh không thể sinh con được nữa nên anh em họ hàng, bà con quanh bản bàn nhau xin cho vợ chồng chị Nhàn một đứa con để an ủi. Vừa rồi, vợ chồng chị may mắn xin được một bé gái về nuôi.

Hàng ngày anh Bá lên nương nhổ sắn về bán kiếm ít tiền vừa cho con ăn sữa và mua thuốc cho vợ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Chị Nhàn mắc bệnh nhiễm độc cường giáp từ năm 2009. Suốt 14 năm qua, đều đặn hàng tháng, chị phải bắt xe vượt hàng trăm cây số xuống thành phố Vinh khám theo định kỳ và lấy thuốc về nhà điều trị. Những lúc bệnh trở nặng, chị phải nhập viện điều trị một vài tuần. Nỗi đau mất con, vợ bệnh tật nhưng anh Bá cũng cố gắng gượng dậy để làm chỗ dựa cho vợ.

Kinh tế chỉ trông chờ vào vài sào đất rẫy trồng sắn, ngô nhưng thu nhập không đáng là bao. Để có tiền trang trải cuộc sống, đưa vợ đi viện, ai thuê chặt cây, đội đá, phụ hồ, anh Bá đều cố gắng nhận làm. Những lúc không có ai thuê, anh Bá lại vào rừng hái măng, tìm mật ong, lan mang về xuôi bán.

Chị Nhàn mắc bệnh nhiễm độc cường giáp từ năm 2009 (Ảnh: Nguyễn Duy).

Từ ngày nhận bé Lương Ngọc Thiên Ý làm con nuôi, vợ chồng anh Bá lại thêm nỗi lo sữa, bỉm hàng ngày cho con.

"Con mất cả rồi, vợ chồng tôi chỉ còn con gái nuôi là niềm an ủi. Khi nhận nuôi, con vừa mới chào đời, giờ còn non ngày non tháng, chỉ tính tiền bỉm, sữa cũng rất khó khăn. Tôi lại bệnh tật như thế này, một mình chồng gánh vác không nổi. Nợ nần chữa bệnh cho tôi, cho con, làm nhà còn gần 200 triệu đồng đến nay chưa trả được đồng nào.

Giờ chỉ mong con gái lớn lên bình an mà khó khăn quá. Mong nhận được sự cảm thông để con gái có thêm sữa uống, bỉm mặc. Có như vậy vợ chồng tôi cũng bớt tủi thân phần nào", chị Nhàn chia sẻ.

Căn nhà của vợ chồng anh Bá, chị Nhàn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ông Kha Văn Duy, Trưởng bản Yên Hợp, xã Yên Hòa, cho biết, hoàn cảnh vợ chồng chị Nhàn rất đáng thương. Cả làng ai cũng thương cảm về nỗi đau mất cả 3 đứa con mà vợ chồng chị Nhàn phải gánh chịu. Bản thân chị Nhàn cũng mắc bệnh suốt hàng chục năm nay.

"Vì vợ con bệnh tật, anh Bá phải bán nhà để lấy tiền chạy chữa. Năm 2013, anh vay mượn mới xây được gian nhà cấp 4 có chỗ trú nắng mưa, nợ nần chưa trả hết. Giờ vợ bệnh ngày càng nặng, con nuôi vừa xin còn đỏ hỏn ngày đêm khát sữa, hoàn cảnh rất khó khăn, cần sự giúp đỡ của mọi người", ông Duy nói.