Kể từ ngày vụ tai nạn đau lòng xảy ra cướp đi sinh mạng người chồng, không khí tang thương vẫn bao trùm gian nhà nhỏ của gia đình chị Võ Thị Mân (trú khối 5, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Một mình chị Mân nuôi 4 con nhỏ, phụng dưỡng mẹ chồng 91 tuổi trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề.

"Anh ấy ra đi đột ngột quá, một mình tôi giờ 4 đứa con nhỏ, mẹ chồng đã hơn 91 tuổi, biết xoay xở thế nào đây. Nhà nghèo, tôi cứ lo các con phải thất học giữa chừng", chị Mân chia sẻ.

Một ngày cách đây gần 3 tháng, anh Lê Văn Cần (38 tuổi, chồng chị Mân) trên đường đi làm về thì gặp tai nạn giao thông, húc trúng con trâu từ đâu lao tới khiến anh ngã ra đường, bất tỉnh tại chỗ.

Anh Cần được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vì vết thương quá nặng, anh nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên nhưng cũng không qua khỏi.

Ông Hoàng Văn Kỳ, Trưởng khối 5 (phường Quỳnh Xuân) kể, cụ Hồ Thị Sâm (91 tuổi, mẹ chồng chị Mân) không có con trai. Cụ nhận anh Cần (bị bỏ rơi) về nuôi khi còn đỏ hỏn.

Vì không được bú sữa mẹ, hoàn cảnh khó khăn nên ngay từ khi còn nhỏ, anh Cần không được khỏe mạnh, ốm vặt thường xuyên. Khi lớn lên, anh cũng không được nhanh nhẹn như những người đàn ông khác.

Dù sức khỏe yếu nhưng anh Cần được tiếng siêng năng, chăm chỉ và thương yêu vợ con, hiếu thuận với mẹ già. Hàng ngày, anh Cần đi phụ hồ, chị Mân vừa chăm lo đồng áng, vừa tranh thủ đi làm thuê để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống, nuôi đàn con thơ.

Đồng tiền công bấp bênh của 2 vợ chồng kiếm được hàng ngày chỉ đủ trang trải cuộc sống một cách tằn tiện, nuôi con ăn học, thuốc thang cho mẹ già. Dù cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng căn nhà nhỏ luôn hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười của con trẻ.

Chị Mân từng bị bệnh khiến đôi chân tê cứng rồi teo dần, đi lại khó khăn. Sau thời gian kiên trì điều trị, may mắn đôi chân hồi phục nhưng không còn khỏe mạnh được như trước. 2 năm nay, chị Mân xin làm công nhân giày da ở Thanh Hóa với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng.

Nửa năm nay sức khỏe anh Cần ngày càng yếu, không thể đi phụ hồ như trước được nữa. Sau đó anh xin làm bảo vệ tại cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa). Đi làm chưa được một tháng thì xảy ra tai nạn đau lòng.

"Gia đình chị Mân là hộ nghèo của phường, thu nhập chỉ trông chờ vào một sào ruộng cùng đồng lương công nhân hơn 4 triệu đồng/tháng thì không thể đủ trang trải cuộc sống, lo cho các con ăn học. Địa phương, bà con lối xóm vừa rồi cũng kêu gọi ủng hộ hơn 10 triệu đồng, giúp mẹ con chị ấy vượt qua khó khăn.

Việc học hành cũng như tương lai của 4 đứa con chị Mân đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người", ông Kỳ chia sẻ thêm.

Từ ngày bố mất, căn nhà nhỏ trở nên vắng lạnh, 4 đứa trẻ Lê Thị Hồng Nhung (15 tuổi), Lê Thị Hoa (14 tuổi), Lê Văn Sâm (10 tuổi) và Lê Văn Ý (7 tuổi) buồn bã. Dù còn ít tuổi nhưng chị em Nhung là những đứa trẻ hiểu chuyện.

Thương mẹ vất vả, hàng ngày đi học về, 4 chị em chia nhau làm hết công việc nhà, chăm sóc bà cho mẹ an tâm làm việc. Tối đến, chị em Nhung lại chủ động học và thương yêu, động viên nhau lúc nhớ bố.

"Bố mất rồi, từ nay chị em cháu không còn bố như các bạn nữa. Mỗi lần nhớ bố, chúng cháu chỉ biết ngắm nhìn ảnh thôi. Khi còn sống, bố rất thương yêu chị em cháu, thương mẹ, thương bà. Giờ nghĩ đến bố, cháu lại đau lòng. Gia đình cháu nghèo thế này, cháu sợ 4 chị em sẽ phải bỏ học giữa chừng", gạt nước mắt, Nhung lo lắng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5074 xin gửi về:

1. Chị Võ Thị Mân

Địa chỉ: Khối 5, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Điện thoại: 0343.934.665.

Số tài khoản của chị Mân: 030067212505, Sacombank

