Bạn đọc Dân trí tiếp sức 2 vợ chồng cùng mắc ung thư vượt cơn khốn cùng (Video: Hương Hồng).

Báo Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 146.493.844 đồng bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Châm (SN 1979, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí và đã được báo chuyển đầy đủ đến tài khoản chị Châm trước đó.

Ngoài ra, thông qua tài khoản cá nhân và trực tiếp tại gia đình, chị Châm còn nhận được hơn 80 triệu đồng từ các nhà hảo tâm gần xa (trong đó, Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu đồng).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình chị Châm được bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 226 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Châm trân trọng đón nhận số tiền 146.493.844 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, chị Châm cho biết, đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn để gia đình có thêm niềm tin bước tiếp.

“Em không nghĩ gia đình mình lại nhận được nhiều tình thương đến thế… Em xin cúi đầu cảm ơn báo Dân trí và các bạn đọc, nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ Khoa Ngoại ung bướu, Tổ Truyền thông phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện đa khoa Kiến An, đã không bỏ rơi chúng em trong lúc khốn cùng nhất. Số tiền này là ân tình mà cả đời em không dám quên”, chị Châm nghẹn ngào nói.

Vừa trải qua đợt truyền hóa chất ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, chị Châm vội vã sang Bệnh viện Kiến An chăm sóc chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, hoàn cảnh gia đình chị Châm được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Vợ ung thư vú chăm chồng mắc 2 bệnh ung thư trong cảnh khốn cùng”.

Bản thân chị Châm mắc ung thư vú, đang trong quá trình điều trị kéo dài. Chưa kịp hồi sức sau những đợt hóa trị, chị lại gồng mình chăm sóc chồng khi anh được chẩn đoán mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư.

Hai vợ chồng liên tiếp ra vào bệnh viện, chi phí điều trị tăng lên từng ngày, trong khi nguồn thu gần như cạn kiệt. Có những thời điểm, chị Châm buộc phải xin về nhà sớm hơn dự kiến vì không còn đủ tiền đóng viện phí.

“Có lúc em nghĩ mình không thể gắng thêm được nữa. Nhưng nhìn chồng nằm đó rồi nghĩ đến các con, em lại tự nhủ phải cố…”, chị Châm từng chia sẻ trong nước mắt.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Kiến An luôn nỗ lực cố gắng cứu chữa cho anh Bình (Ảnh: Hương Hồng).

Giữa những ngày tháng ngặt nghèo vì bệnh tật, sự chung tay của những tấm lòng nhân ái đã thắp lên một đốm sáng hy vọng. Với gia đình chị Châm, đó không chỉ là tiền viện phí, mà là niềm tin rằng họ không đơn độc trên hành trình chống chọi bệnh tật, níu giữ sự sống.