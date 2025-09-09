Nam sinh sư phạm cần mổ tim gấp, mẹ góa bất lực khẩn cầu giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Nam sinh mồ côi cha, mắc tim bẩm sinh nguy hiểm tính mạng

Trên giường bệnh khoa Nội can thiệp tim mạch - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Hà Ngọc Tú (SN 2003, trú tại xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), nam sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nằm mê mệt, đôi môi tím tái, gương mặt nhợt nhạt vì căn bệnh tim thể phức tạp.

Tựa lưng vào thành giường bệnh, Tú đưa ống tay áo lau vội những giọt nước mắt, nghẹn ngào kể về gia đình mình. Nhưng quả tim lỗi nhịp khiến em chỉ nói được vài câu rồi phải dừng lại để lấy hơi, làm cho câu chuyện liên tục ngắt quãng.

Mắc căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng Tú vẫn cố gắng học tập và thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: Hương Hồng).

22 năm trước, khi chị Phạm Thị Vui (SN 1975, mẹ của Tú) đang mang thai đứa con thứ 2, thì người chồng đột ngột qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim.

3 tháng sau ngày lo hậu sự cho chồng, chị Vui hạ sinh Tú trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Người phụ nữ góa chồng khi tuổi đời còn trẻ đã ở vậy nuôi 2 con giữa trùng trùng gian khó.

Gia đình thuần nông, mấy sào ruộng không đủ nuôi 3 miệng ăn. Dù mang trong mình đủ thứ bệnh như dạ dày, tiền đình, thoái hoá xương khớp... nhưng chị Vui vẫn gượng dậy đi làm thuê, làm mướn để nuôi con.

Nhìn 2 đứa con thơ luôn trong cảnh “ăn đói, mặc rét”, cơ thể gầy gò, suy dinh dưỡng, lòng chị Vui như xát muối. Từ khi lọt lòng mẹ, Tú thường xuyên ốm đau, nhiều khi đang chơi đùa tự dưng em ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Nghĩ rằng con yếu vì ăn uống kham khổ, thiếu chất nên chị Vui không đưa đi khám.

Căn bệnh của Tú phải phẫu thuật gấp với chi phí lên tới 100 triệu đồng, vượt quá khả năng của người mẹ góa nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2010, trong 1 lần có đoàn bác sĩ về địa phương khám bệnh miễn phí, Tú được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh. Vượt lên nghịch cảnh, cậu bé mồ côi cha, mang quả tim lỗi nhịp chăm chỉ học tập và đã thi đỗ vào khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thế nhưng, trớ trêu thay, khi chỉ còn vài tháng nữa là được cầm tấm bằng cử nhân trong tay thì căn bệnh tim bẩm sinh của Tú bất ngờ trở nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Lo lắng trước tình trạng của Tú, bác sĩ Nguyễn Quỳnh Trang, khoa Nội can thiệp tim mạch – Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ái ngại cho biết:

“Bệnh nhân Hà Ngọc Tú mắc bệnh van động mạch chủ hai lá van, phình xoang Valsava, suy tim, hội chứng Marfan… Tình trạng rất nặng và cần phẫu thuật sớm mới giữ được tính mạng”.

Chồng mất khi tuổi đời còn trẻ, có lúc chị Vui rơi vào trầm cảm. Nhưng nghĩ đến 2 con thơ, người đàn bà góa lại gắng gượng đứng dậy để nuôi con (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Trang, Tú được phát hiện mắc bệnh tim trong một lần bệnh viện về địa phương khám từ thiện. Suốt nhiều năm qua, Tú được theo dõi và điều trị nội khoa. Thế nhưng, lần này căn bệnh đã tiến triển nguy hiểm, không thể trì hoãn thêm.

Các bác sĩ dự kiến sẽ phải tiến hành 2 ca đại phẫu liên tiếp. Đầu tiên là mổ can thiệp xử lý ngực lõm, đặt thanh nâng ngực, sau đó là thay van động mạch chủ cơ học. Tổng chi phí phẫu thuật ước tính khoảng 100 triệu đồng. Đây là số tiền quá sức đối với một gia đình thuần nông, mẹ góa con côi, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm của địa phương.

Gương mặt thất thần của người mẹ goá khi nghĩ đến số tiền phẫu thuật cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

Người mẹ góa nghèo khó khẩn cầu sự giúp đỡ

Nếu không được phẫu thuật kịp thời, Tú sẽ phải đối diện với nguy cơ phình vỡ động mạch chủ ngực, suy tim nặng và tử vong bất cứ lúc nào.

“Tú còn quá trẻ, em sắp tốt nghiệp đại học, với bao hoài bão và khát vọng thoát nghèo để đỡ đần người mẹ góa, bệnh tật. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho em cơ hội được sống, trở về viết tiếp ước mơ còn dang dở…”, bác sĩ Nguyễn Quỳnh Trang xúc động bày tỏ.

Gương mặt thất thần, chị Vui ngồi lặng bên giường bệnh của con trai. Đôi mắt chị thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng dõi theo từng nhịp thở của con.

Không giấu được những giọt nước mắt tủi phận, chị Vui bùi ngùi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Chồng bất ngờ qua đời khiến chị rất sốc, có những lúc rơi vào trầm cảm. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con thơ, chị lại gắng gượng, không cho phép mình gục ngã…

“Nhiều lúc tôi bi quan lắm, nhất là khi thấy con cái phải sống thiếu thốn, ốm đau, bệnh tật. Nhưng, tôi phải vượt lên để sống, để nuôi con. Tôi chỉ mong các con được ăn học đến nơi đến chốn, thoát khỏi kiếp nghèo cơ cực này… ”, chị Vui run run nói.

Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Nhưng giờ đây, đứa con trai ngoan hiền, niềm hy vọng của chị lại phải từng ngày giành giật mạng sống với tử thần. 100 triệu đồng cho ca phẫu thuật cứu mạng con trai thực sự là khoản tiền khổng lồ đối với người mẹ góa ốm yếu, bệnh tật.

Trong sự tuyệt vọng đến cùng cực, chị Vui chỉ còn biết gửi gắm niềm tin vào sự sẻ chia của bạn đọc: “Tôi khẩn cầu các cô, bác, anh, chị… thương con trai tôi, cứu lấy mạng sống của cháu. Xin hãy cho cháu một cơ hội!”. Người đàn bà góa chắp 2 tay trước ngực, bật khóc nức nở rồi từ từ khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo.