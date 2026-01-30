Bạn đọc Dân trí chung tay giúp cậu bé mồ côi mẹ giữ lại đôi chân

Ngày 30/1, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thăm, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 265.425.710 đồng tới gia đình em Vũ Đức Tân (SN 2009, trú tại xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Vũ Đức Tân qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đầy đủ đến tài khoản gia đình trước đó để phục vụ ca ghép xương, giúp Tân giữ lại chân trái.

Theo bà Đỗ Thị Xuyến (SN 1966, bà nội của Tân), tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình còn nhận hơn 250 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình Tân được giúp đỡ đã vượt hơn 515 triệu đồng.

Anh Bùi Đức Trung, cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K, trao biển biểu trưng số tiền 265.425.710 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới bà Đỗ Thị Xuyến (bà nội em Tân) (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, Tân từng đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ chân do ung thư xương tiến triển nhanh. Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố không có điều kiện chăm sóc, em sống nương nhờ ông bà nội đã lớn tuổi. Khi bác sĩ đưa ra phương án ghép xương để bảo tồn chi cho Tân, gia đình gần như bế tắc vì chi phí quá lớn.

Sau khi bài viết Cậu bé mồ côi mẹ, mắc ung thư xương: “Xin giữ lại chân cho con!”, được báo Dân trí đăng tải, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, mở ra cơ hội điều trị cho Tân.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời ấy, em đã được ghép xương thành công. Hiện, Tân tiếp tục truyền hóa chất theo phác đồ và tập phục hồi chức năng để sớm có thể đi lại bình thường.

Tân có hoàn cảnh vô cùng éo le, phải sống nương nhờ ông bà nội già yếu (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng đón nhận số tiền lớn do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, bà Đỗ Thị Xuyến nghẹn ngào: “Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn. Nếu không có báo Dân trí và bạn đọc giúp đỡ, cùng sự nỗ lực cứu chữa, động viên của các y, bác sĩ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K, chúng tôi đã không thể giữ được chân cho cháu”.

Ở góc độ kết nối và đồng hành, anh Bùi Đức Trung, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K, cho biết: “Trường hợp của cháu Tân đặc biệt khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm không chỉ giúp cháu có điều kiện điều trị đúng thời điểm, mà còn giúp gia đình vơi bớt áp lực, yên tâm phối hợp cùng bác sĩ trong suốt quá trình điều trị”.

Nhờ nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ và gia đình tận tình chăm sóc, em Vũ Đức Tân đã được ghép xương thành công, tiếp tục điều trị và tập phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Trung cũng bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm dành cho bệnh nhi, đồng thời cảm ơn báo Dân trí đã luôn đồng hành cùng bệnh viện trong việc kết nối, hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế.

Từ nguy cơ phải cắt bỏ chân đến ngày được ghép xương, tập đi từng bước, hành trình của Vũ Đức Tân được viết nên bằng sự kiên cường của bản thân và vòng tay nâng đỡ của những tấm lòng nhân ái.