Người vợ nghèo: "Anh sống ngày nào, 4 mẹ con em còn có bóng để dựa"

"Tôi chết đi sẽ để lại cho vợ con một số nợ khổng lồ"

Theo địa chỉ ghi trên lá đơn cầu cứu được gửi đến báo Dân trí, chúng tôi tìm về gia đình ông Lê Hữu Quang (56 tuổi), thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp, ông Quang nằm co ro trên giường, thở từng hồi khó nhọc. Căn bệnh ung thư thực quản và ung thư vòm họng giai đoạn cuối khiến người đàn ông cao, to trở nên gầy gò, ốm yếu.

Thấy nhà có khách, ông Quang ghì chặt tay vào thành giường, gắng gượng ngồi dậy, giọng hổn hển: "Bệnh của tôi không có hy vọng, bệnh viện trả về. Hiện, các khối u di căn khắp cơ thể, tôi chỉ uống sữa, ăn cháo cầm hơi. Tôi không sống được mấy ngày nữa, chỉ lo cho tương lai của 3 con".

Ông Quang cho biết, năm 2008, vợ chồng ông kết hôn, sinh được 3 người con. Vốn là thợ mộc có tiếng ở xã Hoằng Trạch, thu nhập từ nghề giúp ông sống khỏe, nuôi cả gia đình 5 nhân khẩu.

Tháng 8/2020, ông Quang phát hiện ở cổ có hạch, đến viện khám, bác sĩ chẩn đoán bị ung thư thực quản, phải nhập viện điều trị.

"Tôi chết lặng khi biết tin mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng luôn tin ông trời thương gia đình tôi nên cố gắng điều trị. Hơn 4 năm điều trị bệnh, trải qua 63 mũi xạ trị và 30 đợt truyền hóa chất, căn bệnh quái ác vẫn không buông tha, mới đây, tôi lại mắc thêm bệnh ung thư vòm họng", ông Quang nói.

Người đàn ông mang trong mình 2 bệnh ung thư kể, quá trình điều trị, để tiết kiệm chi phí, ông tự bắt xe đến viện một mình rồi xin cơm, cháo từ thiện, cầm cự cho qua bữa. Dù tiết kiệm hết mức, chi phí thuốc men mỗi lần xạ trị cũng tiêu tốn không ít tiền.

Từ khi bị bệnh, sức khỏe của ông Quang yếu dần, người đàn ông vốn là trụ cột của gia đình phải bỏ nghề mộc, vay tiền chữa trị. "Vợ đã làm đơn vay ngân hàng 600 triệu đồng để lấy thuốc chạy chữa cho tôi. Giờ tôi chết đi, sẽ để lại cho 4 mẹ con một khoản nợ khổng lồ. Thương vợ, con nhưng đành bất lực", ông Quang bật khóc.

Tiền lương công nhân của vợ không đủ mua một lọ thuốc cho chồng

Xoa đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của chồng, bà Chu Thị Hằng (46 tuổi) động viên chồng vượt qua nỗi đau, cố gắng điều trị. "Anh sống ngày nào, 4 mẹ con em còn có bóng để dựa. Anh mất đi, mấy mẹ con em biết sống sao", bà Hằng nói, 2 hàng nước mắt chảy dài.

Để chăm lo cho chồng, con, hơn 4 năm qua, bà Hằng đi làm công ty. Tiền lương công nhân chẳng thấm vào đâu khi căn bệnh của chồng ngày càng nặng, phải nằm một chỗ. Căn nhà của 2 vợ chồng là gia sản cuối cùng cũng phải cầm cố để vay ngân hàng.

"Mỗi tháng, tiền lương làm công nhân giày da của tôi được 7 triệu đồng. Trả lãi ngân hàng mất 5 triệu đồng, số tiền còn lại không đủ mua một lọ thuốc cho chồng chứ đừng nói gì đến tiền ăn, uống, học hành của các con", bà Hằng rầu rĩ.

Thấy 3 đứa nhỏ đi học về, bà Hằng vội lau nước mắt rồi giải thích: "Đó là 3 con của vợ chồng tôi. Từ ngày bố lâm bệnh, chúng nó khổ lắm, ăn uống bữa có, bữa không".

Hoàn cảnh thiếu thốn nhưng 3 con của bà Hằng hiểu chuyện, chăm chỉ học tập, năm nào cũng được giấy khen. Vừa qua, con gái lớn là Lê Thị Ngọc Hòa, đang học Trường THPT Hoằng Hóa 4 đạt giải trong kỳ thi học sinh Giỏi cấp tỉnh.

Bất lực trước bệnh tình của chồng và số nợ tiền nợ ngày một lớn dần, bà Hằng khuyên các con học hết cấp 3 rồi đi làm kiếm tiền, trang trải nợ nần.

"Nghe đến phải nghỉ học, 3 đứa nhỏ òa khóc, các con xin được học lên đại học hoặc học nghề nhưng tôi không còn khả năng nữa. Tôi thương chồng, thương các con! Tôi mong anh ấy sống thêm, mong các con không phải bỏ học giữa chừng, mọi người cứu gia đình tôi với", bà Hằng nức nở, trải lòng.

Ông Lê Xuân Đằng, Trưởng thôn Đồng Lạc xác nhận, hoàn cảnh gia đình bà Chu Thị Hằng éo le khi chồng mắc bệnh hiểm nghèo hơn 4 năm nay. Từ khi ông Quang bị ốm, anh em trong gia đình, địa phương nhiều lần đứng ra kêu gọi, ủng hộ nhưng nguồn lực có hạn.

"Chúng tôi thương, lo cho tương lai của 3 đứa con anh Quang. Các cháu đang tuổi ăn, tuổi học, vì bố bị ốm, mẹ phải gánh một khoản nợ lớn, tương lai trở nên mù mịt. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc của quý báo giúp đỡ để gia đình anh Quang vơi bớt khó khăn, các con của anh tiếp tục được đến trường", ông Đằng bộc bạch.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5430 xin gửi về:

1. Bà Chu Thị Hằng

Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0947775248, bà Hằng, vợ ông Quang.

Số tài khoản ngân hàng Sacombank: 030076438192, chủ tài khoản Chu Thị Hằng.

