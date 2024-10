Người đàn ông sức cùng lực kiệt cầu mong vợ sống để các con có mẹ

Cuối tuần nghỉ học, Lê Đức Bảo, lớp 8, Trường THCS Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) được bố chở xuống Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thăm mẹ. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy, khuôn mặt không chút phản ứng trước sự xuất hiện của con trai sau tháng ngày dài xa cách khiến Bảo rất buồn.

"Mẹ nhanh khỏe lại để về nhà với con đi. Mẹ còn đau nhiều nữa không. Mẹ phải thật cố gắng nhiều hơn nữa mẹ nhé", Bảo nói.

Đứng bên cạnh, anh Lê Viết Mạnh (49 tuổi, bố của Bảo, trú xóm Xuân Hải, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa) nhói lòng khi nghe tâm sự của con trai.

Anh Mạnh bê bát cháo đã nghiền nhuyễn vừa cho vợ ăn, vừa thở dài kể, một buổi chiều năm 2022, vợ anh là chị Đoàn Thị Thanh Nga (44 tuổi) đi cấy thuê ở làng bên. Chị đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 48 để về nhà, không may tông phải xe đạp điện do 2 học sinh chở nhau.

Cú va chạm mạnh khiến chị ngã ra đường, đầu đập mạnh xuống nền đường, nằm bất động trên vũng máu. 2 học sinh đi xe đạp điện may mắn chỉ bị xây xước nhẹ.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa chị Nga đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vì tình trạng quá nặng, chị được chuyển lên tuyến tỉnh, tuyến trung ương với kết luận bị chấn thương sọ não.

"Vợ tôi đã trải qua 5 ca phẫu thuật, điều trị khắp các bệnh viện lớn nhỏ. Dù giữ được sự sống nhưng sức khỏe của cô ấy ngày càng yếu, vẫn nằm một chỗ, mơ màng, không nói được. 3 năm trời đưa vợ nằm viện, tôi chẳng còn gì ngoài 2 bàn tay trắng và khoản nợ khổng lồ, chỉ mong giữ được sự sống cho vợ để 2 con có mẹ mà thôi", anh Mạnh tâm sự.

Khi vợ chưa bị tai nạn, hàng ngày chồng đi phụ hồ trong các công trình xây dựng, vợ ở nhà chăm lo việc đồng áng, làm thuê.

Năm 2020, cố gắng lắm vợ chồng anh cũng cầm cố nhà cửa, vay mượn họ hàng được khoản tiền lớn cho con trai Lê Đức Sơn (24 tuổi) đi lao động ở Nhật Bản.

Thế nhưng, vừa qua Nhật Bản được mấy tháng thì đại dịch Covid-19, về không được, ở cũng không xong. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, Sơn cố gắng bám trụ để làm việc trả nợ dần.

Dịch bệnh khiến công việc bấp bênh, mãi 2 năm sau mới trả gần hết nợ, mẹ ở nhà bị tai nạn nên Sơn về nước chăm mẹ.

Anh Mạnh cho biết, để có tiền cứu chữa cho vợ suốt thời gian qua, ngoài bán đất, bán bò, anh còn vay ngân hàng, anh em nội ngoại với số tiền 200 triệu đồng.

Ông Phạm Minh Khuê, Trưởng xóm Xuân Hải, xã Đông Hiếu chia sẻ, anh Mạnh dù mắc bệnh tiểu đường nặng nhưng không dám đi chữa trị, phần vì không có tiền, phần vì vợ tai nạn nằm một chỗ 3 năm nay.

Anh Mạnh còn phụng dưỡng bố mẹ già gần 90 tuổi cùng cậu con trai năm nay học lớp 8. Kinh tế trông chờ vào nghề phụ hồ của anh Mạnh, nhưng kể từ ngày vợ gặp nạn, anh quanh năm đưa vợ nằm viện nên không thể đi làm.

Con trai lớn của anh Mạnh sau khi đi Nhật về cũng phụ bố chăm mẹ nằm viện. Những hôm chị Nga bớt đau, người con trai lớn về nhà vừa chăm sóc ông bà, chăm em và tranh thủ đi phụ hồ kiếm thu nhập.

"Từ ngày chị Nga bị bệnh, những tài sản trong nhà như trâu bò, đất đai đều phải bán đi. Phía chính quyền địa phương, bà con thôn xóm cũng kêu gọi ủng hộ được gần 40 triệu đồng để anh Mạnh thêm thắt lo cho vợ.

Thời gian điều trị của chị Nga còn rất dài, chi phí tốn kém trong khi gia đình khó khăn, gánh nặng nợ nần. Mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để anh Mạnh có thêm chi phí cứu chữa cho vợ", ông Khuê chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5359 xin gửi về:

1. Anh Lê Viết Mạnh

Địa chỉ: Xóm Xuân Hải, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An

Hoặc: Phòng 103, tầng 1, nhà số 6, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Số điện thoại: 0817427553, anh Mạnh.

Số tài khoản của anh Lê Viết Mạnh: 51310000896207, Ngân hàng BIDV.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5359)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của Báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269