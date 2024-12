Góa phụ nghèo khốn cùng nuôi 3 con tâm thần, mẹ già ốm yếu

Căn nhà cấp 4 như sắp sập nằm sâu trong hẻm nhỏ ở xóm 4, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An), là nơi cư ngụ của 5 con người. Bên trong nhà, chẳng có tài sản gì đáng giá.

Trên 2 chiếc giường kê ở góc nhà, 2 người con của bà Trần Thị Xuân (SN 1962) là Đào Thị Thanh (SN 1989), người em trai Đào Ngọc Tuấn (SN 1999) đang ngồi ngơ ngẩn.

"Em Châu (Đào Ngọc Châu, SN 1992) phát bệnh, đang được điều trị trong Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Tôi khổ tâm lắm, cả 3 con có lớn mà không có khôn. Có hôm 3 đứa lên cơn, chửi bới, đánh nhau, đập phá đồ đạc trong nhà", bà Xuân buồn bã nói.

Người mẹ khốn khổ không hiểu vì sao 3 người con của mình sinh ra kháu khỉnh, hoạt bát nhưng cứ 5-6 tuổi, tính khí bắt đầu thất thường. Càng lớn, bệnh tình 3 người con của vợ chồng bà Xuân lại càng nặng, hầu như không giúp được gì cho bố mẹ.

Các con có lớn mà không có khôn, thành thử bà Xuân cũng không dám rời nhà trọn 1 buổi. Mọi chi tiêu, ăn uống trong nhà đều do chồng bà, ông Đào Xuân Mỹ gánh vác. 1 người làm nuôi 5 người ăn, gắng lắm ông Mỹ cũng chỉ lo cả nhà không bị đứt bữa. Chưa kể, mỗi lúc chị em Thanh phát bệnh, phải đưa vào viện điều trị...

10 năm nay, bà Xuân lại xuất hiện nhiều chứng bệnh, trong khi đó, người mẹ đẻ của ông Mỹ tuổi cao, sức yếu, nên gánh nặng gia đình càng đè nặng đôi vai của ông Mỹ.

Ở tuổi hơn 60, ông Mỹ vẫn phải theo nhóm thợ đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi mẹ già, vợ ốm yếu và đàn con khờ dại của mình. "Toàn bộ chi tiêu trong nhà, hầu như chỉ trông chờ vào tiền công phụ hồ của ông ấy và tiền chế độ bảo trợ của ba chị em Thanh", bà Xuân kể.

Thế nhưng, số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha gia đình khốn khổ này. Hồi đầu năm, ông Mỹ thấy tức ngực, sút cân nhanh nên đi khám. Cầm tờ giấy thông báo ung thư thực quản giai đoạn cuối, người đàn ông khốn khổ này gục ngã...

Bà Xuân chạy đôn chạy đáo vay mượn, tính nhập viện điều trị, mong níu giữ sự sống cho chồng nhưng ông Mỹ gạt đi. Ông sợ mình chết rồi, vợ con lại gánh thêm khoản nợ lớn...

Sau gần nửa năm chống chọi với đau đớn trong túng thiếu, tháng 9, ông Mỹ qua đời. Cái chết của người chồng - trụ cột duy nhất của cả nhà - khiến bà Xuân chới với. Bà như đang trôi giữa dòng nước xiết không biết bấu víu vào đâu.

"Ông ấy chết rồi, tôi không biết bấu víu vào ai nữa. Mình tôi thì không nói, nhỡ tôi nằm xuống, 3 chị em nó biết sống thế nào?", bà Xuân bật khóc. Nghĩ đến người mẹ già đã 92 tuổi và các con khờ khạo, bà Xuân phải tự gượng dậy, gồng gánh gia đình.

Ông Đào Xuân Tuy, người em họ của ông Mỹ cho biết, ngoài 3 người con bị bệnh tâm thần, bà Xuân đang nuôi mẹ chồng năm nay 92 tuổi.

"Nhà quá chật, 3 con bị bệnh tâm thần hay lên cơn phá phách nên sau khi anh Mỹ phát hiện bị ung thư, chúng tôi đã gom được ít tiền, xây căn phòng nhỏ bên cạnh nhà thờ họ để bà cụ ở. Hoàn cảnh anh ấy quá bi đát, anh em, hàng xóm cũng đã hỗ trợ nhưng không xuể", ông Tuy nói.

Ông Hà Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cho biết: "Hoàn cảnh gia đình bà Xuân rất khổ. Xã cũng thường xuyên thăm hỏi động viên và kêu gọi giúp đỡ, nhưng chỉ hỗ trợ được phần nào thôi. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, hỗ trợ bà Xuân có điều kiện tốt hơn để phụng dưỡng mẹ già, nuôi các con".

