Góa phụ nghèo gồng gánh 3 con và bố mẹ chồng, cuộc đời nhọc nhằn, đớn đau

Cuộc đời xoay như chóng chóng, nhọc nhằn và khổ đau chồng chất

Chị Lường Thị Hiên (SN 2000) lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa ở xã Nong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Chị Hiên theo chồng, chuyển về sống ở thôn Gạo, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Tuổi thơ chị Hiên trôi qua trong cảnh thiếu thốn, chỉ được học hết lớp 3 rồi phải nghỉ để phụ giúp gia đình. Những năm tháng sau đó, chị trắc trở bước qua 2 cuộc hôn nhân nhiều sóng gió.

Người chồng đầu tiên bỏ đi, để lại chị với con gái đầu lòng Lường Thị Thảo (SN 2016) bơ vơ không chỗ dựa. Mong ước hạnh phúc nhỏ sẽ đến với mình, chị Hiên quyết định kết hôn với người chồng thứ hai và có với nhau 1 bé trai, 1 bé gái.

Nhưng niềm hạnh phúc "ngắn chẳng tày gang", chồng chị mắc lao phổi giai đoạn cuối và qua đời, để lại chị 1 mình nuôi 3 con nhỏ và chăm sóc bố mẹ chồng già yếu.

Suốt 3 năm chồng bệnh tật, chị Hiên 1 mình cáng đáng mọi việc trong gia đình, xoay xở mọi cách chạy chữa cho chồng rồi chăm chút các con, lo lắng cho bố mẹ chồng...

Dù mới chỉ 24 tuổi nhưng những cay đắng mà người phụ nữ này phải trải qua dường như không có hồi kết.

Hiện tại, chị Hiên phải đối mặt với căn bệnh sỏi thận tái phát. Những cơn đau quặn thắt hành hạ, cùng tình trạng chảy máu thường xuyên khiến sức khỏe của chị ngày càng giảm sút. Nhưng vì không có tiền, chị chỉ biết cố nén đau, làm việc quần quật để kiếm tưng đồng, nuôi sống gia đình.

Đau đớn thường xuyên, chị Hiên cứ làm vài ngày lại phải xin nghỉ. Đồng lương công nhân đã ít ỏi, số ngày công lại không nhiều nên mỗi tháng chỉ được hơn 3 triệu đồng.

"Mỗi tháng em gửi về cho bố mẹ chồng và 3 con hơn 2 triệu đồng để ăn uống và cho các cháu học hành. May mắn là chỗ làm việc có hỗ trợ ăn 3 bữa nên em cũng để ra được vài trăm nghìn đồng mỗi tháng để sinh hoạt", chị Hiên nói.

Hàng ngày, chị Hiên bê vác giàn giáo tại công trường. Công việc quá nặng nhọc nhiều khi khiến chị khó thở, đau quặn vùng bụng. "Có những ngày đau quá, em chỉ biết ôm bụng khóc nhưng vẫn phải đi làm. Nếu không làm, các con em sẽ không có gì để ăn", chị Hiên nghẹn ngào.

Chỉ mong các con đến gần hơn với con chữ, tương lai thoát khỏi cái nghèo

Bố mẹ chồng chị Hiên là ông Bùi Văn Định và bà Bùi Thị Phương đều đã 60 tuổi, mắc nhiều bệnh và không còn khả năng lao động. Trong căn nhà cũ xiêu vẹo, gia đình cả 6 người sống lay lắt qua ngày bằng số tiền ít ỏi từ công việc làm thuê bấp bênh chị Hiên gửi về.

Con gái đầu của chị Hiên, cháu Lường Thị Thảo đã 8 tuổi, vì không có giấy khai sinh nên vẫn học lớp 1 suốt mấy năm nay. Thảo hiện đi học nhờ tình thương, sự hỗ trợ của mọi người nên không mất tiền đóng học.

"Nhìn con đi học mãi lớp 1 mà em đau lòng đến rơi lệ nhưng bệnh tật đeo bám lại không có điều kiện về Sơn La làm lại giấy tờ cho con, em đành để cháu học như vậy", chị Hiên nghẹn ngào.

Chị Hiên ngậm ngùi chia sẻ, hơn 3 triệu đồng từ các khoản đóng học cho con trai thứ hai Bùi Văn Duy (SN 2018) vẫn đang nợ nhà trường mà chưa có cách nào trả được. Bé út Bùi Thị Thi (SN 2021) hiện vẫn chưa được đi lớp vì chị Hiên hết chỗ bấu víu, không thể xoay xở tiền đóng học cho con.

Các bữa ăn của gia đình và tiền sách vở cho các con chị Hiên không đủ khả năng chi trả, các con chị vẫn đang nương nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Nhìn các con lớn lên trong thiếu thốn, chị Hiên đau đớn nhưng không biết phải làm gì hơn. Góa phụ trẻ ngậm ngùi nói trong nước mắt: "Em chỉ mong các con được đi học, được sống tốt hơn em. Nhưng giờ đây, ngay cả bữa cơm đủ no nhiều khi cũng là điều xa xỉ".

Dẫu đã cố gắng hết sức, chị Hiên vẫn không thể một mình vượt qua những khó khăn chồng chất. Ba đứa trẻ ngây thơ đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì gia đình không có đủ tiền mua sách vở cũng như trang trải học phí.

Ông Bùi Văn Hiếu, trưởng thôn Gạo (xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn) xác nhận, gia đình chị Hiên thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn; người chồng đã mất, một mình chị phải nuôi 3 con cùng bố mẹ chồng.

Vị trưởng thôn bày tỏ mong mỏi, bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình khốn khổ này. Dù bị cơn đau hành hạ nhưng chị Hiên luôn nỗ lực, chỉ mong các con được gần hơn với con chữ, tương lai thoát khỏi cái nghèo. Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ, đều có thể thắp ánh sáng cho tương lai của 3 đứa trẻ, giúp chị Hiên tiếp tục kiên cường trên hành trình đầy gian khó.

