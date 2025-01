Người phụ nữ sống trong sợ hãi vì bệnh tật: "Bao giờ gia đình em hết khổ?"

Trụ cột trong nhà lâm trọng bệnh, gia đình nghèo rơi vào cảnh khốn cùng

Tình cảnh trớ trêu kể trên của gia đình chị Hoàng Thị Yến (SN 1989), trú ở xóm Rịn, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày cuối năm, phóng viên Dân trí theo chân anh Ma Khánh Nhật, trưởng xóm Rịn đến thăm gia đình chị Yến, ngay sau lá đơn xin hỗ trợ đẫm nước mắt của người phụ nữ thuần nông nghèo khó được gửi tới tòa soạn báo Dân trí.

Căn nhà nhỏ lợp tôn của chị Yến nằm nép mình bên nương chè cằn cỗi. Vừa vượt qua khoảng sân trơn trượt, chúng tôi bất chợt nghe thấy những tiếng ho sù sụ kéo dài từ trong nhà vọng ra… Trên chiếc giường nhỏ kê gần cửa sổ, anh Hoàng Văn Kiện (SN 1982, chồng chị Yến), đang nằm ôm ngực nhọc nhằn thở hắt ra.

"Chồng em mắc bệnh tim và lao phổi nặng. Mấy hôm nay trời lạnh nên bệnh nhà em nặng hơn. Căn bệnh lao phổi bác sĩ bảo tạm ổn chỉ uống thuốc theo đơn, còn bệnh tim thì phải xuống Hà Nội phẫu thuật sớm, nếu không sẽ suy tim. Nhưng, hôm nay con bé Hoa chưa thấy gửi tiền về, nên em vẫn đành để nhà em ở nhà", chị Yến rưng rưng nước mắt.

Được uống thuốc giảm đau, cùng một loạt các động tác xoa ngực, vỗ lưng, bóp chân, bóp tay…, từ người vợ và 2 đứa con nhỏ, hơi thở của anh Kiện đã dần đều hơn.

Thở dốc, ngồi bệt xuống nền nhà, chị Yến bùi ngùi kể: "Em mổ sinh 3 lần, mổ ruột thừa 1 lần, mổ dính ruột 1 lần, mổ u buồng trứng 2 lần, tổng 7 lần mổ, cộng thêm căn bệnh viêm đa xoang và viêm đa khớp, thiếu canxi máu hành hạ, người lúc nào cũng như đi mượn, không làm được việc gì. Giá như em khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật thì chồng con em đỡ khổ".

Theo chị Yến, khi anh Kiện còn khỏe mạnh, các công việc tay chân như bốc gỗ, nấu cỗ, phụ xây, phun thuốc sâu, hay bất cứ ai thuê việc gì cũng không ngại khó khăn.

Tai họa ập đến gia đình chị Yến vào năm 2022, trong lúc đi phụ xây, anh Kiện bỗng dưng tím tái mặt mày rồi ngã vật ra đất. Ở bệnh viện, các bác sĩ cho biết anh Kiện bị tai biến mạch máu não, rối loạn nhịp tim, tắc tĩnh mạch tim, buồng tim trái giãn…

Khi đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ phát hiện anh Kiện mắc lao phổi. Người cha của 3 đứa con lại phải chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục chữa trị.

"Bác sĩ nói, khi bệnh lao phổi tạm ổn, nhà em phải quay lại hội chẩn để phẫu thuật tim sớm, có thể sẽ đặt stent, nếu không sẽ dẫn đến suy tim. Để chạy chữa cho chồng, em đã vay hơn 200 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, nên em chẳng biết phải vay ở đâu nữa. Không biết đến bao giờ gia đình em mới hết khổ", chị Yến nghẹn ngào.

Con gái phải bỏ học lớp 11, tha hương giúp việc kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ

Chị Yến cho biết thêm, cũng bởi gia cảnh khó khăn, con gái lớn Hoàng Ngọc Hoa (SN 2007), nhiều năm liền là học sinh tiên tiến, nhưng phải bỏ học lớp 11 để vào miền Nam làm giúp việc, kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ. Đó là điều khiến người làm mẹ như chị Yến vô cùng áy náy và khó tha thứ cho bản thân.

"Cầm những đồng tiền con gửi về mà em rơi nước mắt, con bé đang tuổi ăn, tuổi học đã phải xa nhà gánh vác gia đình", chị Yến ôm mặt bật khóc.

Ái ngại trước hoàn cảnh của gia đình chị Yến, anh Ma Khánh Nhật, trưởng xóm Rịn chia sẻ: "Nhà chị Yến anh Kiện hiện tại rất khó khăn. Trước đây 2 vợ chồng chăm chỉ làm ăn, cũng xây được cái nhà gạch lợp tôn cấp bốn nhỏ, nhưng mấy năm nay đau ốm triền miên, gần như không lao động được gì.

Con bé lớn phải nghỉ học đi làm ăn xa phụ bố mẹ thuốc men và nuôi 2 em. Trước hoàn cảnh của anh chị, bà con và chính quyền địa phương chúng tôi rất quan tâm, thường xuyên qua hỏi thăm, nhưng chỉ động viên tinh thần là chính, thi thoảng có quà của các nhà hảo tâm thì đều dành cho gia đình".

"Chị Yến nói, anh Kiện phải mổ tim sớm, nhưng gia đình chị đã quá kiệt quệ. Qua báo Dân trí, chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình chị Yến, giúp anh chị có kinh phí tiếp tục chữa bệnh, các cháu được tiếp tục học hành", vị trưởng xóm bày tỏ.

