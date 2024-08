Người phụ nữ gặp nạn đến "bán thân bất toại" lại thêm bệnh ung thư

Người mẹ nghèo nhặt phế liệu nuôi 2 con học đại học

Người phụ nữ bất hạnh kể trên là chị Lê Thị Yến (SN 1968, trú tại Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa). Những ngày qua, câu chuyện về chị Yến - người mẹ nghèo nhiều năm trời lang thang khắp phố phường Hà Nội nhặt phế liệu nuôi 2 con học đại học gặp nạn "thập tử nhất sinh", đã được lưu truyền ở bệnh viện Châm cứu Trung ương với tất cả sự khâm phục và cũng không khỏi xót xa cho số phận người phụ nữ tội nghiệp.

Trên giường bệnh của khoa Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, chị Yến nằm bất động, cơ thể xơ xác, tiều tụy. Nghe bước chân đến gần giường bệnh, chị Yến cố gắng xoay người lại, nhưng không thể. Những giọt mồ hôi lại tứa ra đầm đìa trên trán, trên gương mặt hốc hác của người phụ nữ bất hạnh.

Nén đau, giọng chất chứa nỗi buồn, chị Yến tâm sự: "Vậy là đã 9 tháng rồi, em đã trải qua 3 lần phẫu thuật. Em không biết còn phải nằm viện đến bao giờ nữa. Con gái đã phải bỏ việc chăm mẹ.

Ở quê không biết bà nội và bố bọn trẻ xoay xở ra sao, lại còn nợ nần chồng chất!…", không nói hết câu, người phụ nữ bất hạnh nấc nghẹn, những giọt nước mắt lại tứa ra thấm ướt cả gối.

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, chị Yến bùi ngùi kể: Khi đứa con gái lớn Nguyễn Việt Anh (SN 1994) thi đỗ đại học, hoàn cảnh gia đình khó khăn, để con không lỡ "ước mơ giảng đường", chị Yến đành nhờ bà con họ hàng chăm sóc mẹ chồng đau yếu, đồng thời gửi gắm người chồng khờ khạo cùng đứa con gái 12 tuổi để ra Hà Nội tìm kiếm việc làm…

Hàng chục năm trời, từ sáng sớm đến nửa đêm người phụ nữ lam lũ, len lỏi khắp các con phố, mò mẫm mọi ngóc ngách của thủ đô để nhặt phế liệu. Nhiều khi lên giường mà bụng đói cồn cào không ngủ được, có ngày chị Yến chỉ dám ăn một bữa, người phụ nữ nghèo chắt bóp từng đồng lẻ gửi về quê phụng dưỡng mẹ già và nuôi con ăn học.

Thời gian thấm thoát trôi, đứa con gái lớn tốt nghiệp đại học, những tưởng chị Yến bớt bươn trải. Nhưng, thời điểm này cũng là lúc đứa con gái thứ 2 Nguyễn Khánh Huyền (SN 2001) vào đại học. Một lần nữa, người mẹ lại gồng mình lên để lo cho con.

Cầm cố nhà cửa, chạy vạy khắp nơi cứu mẹ

Cuối cùng với bao nỗ lực, Khánh Huyền cũng hoàn thành 4 năm đại học với bao mồ hôi và cả nước mắt của người mẹ nghèo. Nhưng, thật đau lòng tai họa bỗng đâu giáng xuống đầu người mẹ, đẩy gia đình nghèo khó lâm vào cảnh khốn cùng.

"Hôm đó, con gái út nhận được bằng tốt nghiệp đại học, em từ Hà Nội về quê báo tin cho mọi người vui. Định bụng làm mâm cơm tươm tất cho bõ những ngày kham khổ, trên đường từ chợ về nhà, em bị xe máy đi ngược chiều đâm phải… Đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở bệnh viện…", chị Yến khóc nấc, khi nói về tai nạn mình gặp phải.

Ôm chặt lấy mẹ, cô con gái lớn Việt Anh cũng nước mắt lưng tròng. Cô gái thổn thức kể, tai họa xảy bất ngờ xảy đến với mẹ khiến cả nhà suy sụp, nhất là 2 chị em Việt Anh.

Nhưng chỉ khóc thôi không cứu được mẹ. "Mẹ đã quá vất vả vì chúng em. Chúng em không bao giờ chấp nhận mất mẹ. 2 chị em đã tìm mọi cách để mẹ được ở trên đời…", Việt Anh bật khóc.

Gia cảnh vốn khó khăn, nên để giữ lại tính mạng người mẹ, gia đình Việt Anh đã phải cầm cố nhà cửa, vay mượn khắp mọi nơi. "Giờ số nợ gốc đã hơn 300 triệu đồng, còn lãi em chưa dám tính…", Việt Anh cho biết.

Nằm liệt giường, người phụ nữ bất hạnh lại phát hiện mắc ung thư vú

Trong nỗ lực cứu chữa cho chị Yến, các y, bác sĩ phát hiện người phụ nữ bất hạnh này mắc phải căn bệnh ung thư vú. Để căn bệnh quái ác không phát tác thêm nữa, chị Yến đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ bầu ngực trái.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Chung, Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Lê Thị Yến được chẩn đoán liệt nửa người bên trái sau chấn thương sọ não, trên nền bệnh nhân ung thư vú".

Bác sĩ Chung cho biết thêm, bệnh nhân đã được điều trị ở rất nhiều bệnh viện trước khi được chuyển đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Do thời gian nằm điều trị lâu, bệnh nặng nên hiện tại cơ thể bệnh nhân suy kiệt chỉ nặng 31kg.

Qua quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có tiến triển, có thể cử động nhẹ, ăn uống được qua đường miệng, vệ sinh tự chủ.

"Việc chữa trị cho bệnh nhân sẽ phải tích cực và lâu dài, ngoài ra bệnh nhân cần phải bổ sung thêm các chế phẩm dinh dưỡng nâng cao thể trạng nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Chung nói.

