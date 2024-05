Người mẹ dị tật nhặt ve chai, lo lắng vì không đủ tiền chữa bệnh cho con

Số phận hẩm hiu của hai mẹ con

Chiều giữa tháng 5, trong căn nhà cấp bốn rộng hơn 50m2 ở tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Mạnh Đức Đạt, 17 tuổi, đang học lớp 11 tại một trường nghề, cùng mẹ ngồi kiểm tra lại các giấy tờ và hồ sơ bệnh án để chuẩn bị cho chuyến đi Hà Nội chữa trị bệnh tim.

Cầm trên tay các đơn thuốc mà bác sĩ kê trong những lần khám trước, bà Dần chảy nước mắt, tâm sự lâu nay chưa thể mua thuốc cho con điều trị.

Bởi, tiền thuốc 2-3 triệu đồng trở lên, trong khi thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào những buổi nhặt ve chai được vài chục nghìn đồng của người mẹ khốn khổ.

Bà Mạnh Thị Dần năm nay 56 tuổi, sinh ra trong gia đình có 6 chị em. Bà Dần có số phận không may, sức khỏe yếu, mắc dị tật ở miệng nên tình duyên lỡ dở. Năm 2007, bà mang thai và sinh Đạt, cho con lấy họ mẹ.

Dù nhiều người dèm pha vì "không chồng mà có con" nhưng bà chẳng bận tâm, bởi nghĩ không có duyên lấy chồng thì sẽ kiếm một người con, để đỡ đần mình khi về già.

Hai mẹ con sau đó được ông bà cắt cho một miếng đất trong vườn dựng chòi ở, vài năm trước, chính quyền đã xây tặng một căn nhà tình nghĩa trị giá hơn 50 triệu đồng để làm chỗ trú mưa nắng.

Bà Dần làm 3 sào ruộng, lúc không bận đồng áng thì đạp xe nhặt ve chai để bán lấy tiền trang trải hàng ngày. Dù bữa ăn thiếu thốn, song Đạt vẫn lớn phổng, nay đã là một thiếu niên 17 tuổi cao ráo, khôi ngô.

Thấy con trưởng thành, bà Dần mừng thầm trong lòng, bởi lúc này sức cũng đã kiệt, sau này khi học hết lớp 12, Đạt sẽ đi làm để đỡ đần mình khi về già.

Nhưng niềm vui chưa đến, đầu năm 2024, Đạt sức khỏe yếu, nhiều lần choáng váng, ngất lịm ngay trên bàn.

Đưa con tới bệnh viện trong tỉnh Hà Tĩnh thăm khám, bà Dần như chết đứng khi bác sĩ kết luận Đạt mắc phải căn bệnh ngoại tâm thu thất làm rối loạn nhịp tim.

"Gia đình chỉ còn mỗi miếng đất bố mẹ để lại, có nuôi thêm con bò. Tôi tính bán bò trước, rồi tiếp đó không đủ thì bán nốt miếng đất để chữa trị dứt điểm bệnh tật cho con, bởi nó còn tương lai dài phía trước", bà Dần chia sẻ.

Đạt tâm sự, càng lớn càng hiểu hoàn cảnh gia đình cũng như số phận hẩm hiu của hai mẹ con. Đôi lúc thấy bạn bè có bố, còn mình thì không, cậu luôn trầm ngâm.

Mẹ muốn bán nhà chữa bệnh cho con

Nhiều hôm thấy mẹ lam lũ làm ruộng, chăn bò ngoài đồng, rong ruổi trên đường nhặt ve chai, Đạt tự nhủ cố gắng học tập ở trường nghề. Sau này tốt nghiệp, cậu sẽ đi xuất khẩu lao động, kiếm tiền về phụng dưỡng mẹ.

Nhìn bề ngoài có vẻ khỏe mạnh nhưng Đạt cho biết, em cảm thấy cơ thể của mình không ổn 4-5 năm nay. Ban đầu, những cơn đau, co giật ở lồng ngực xuất hiện nhẹ, sau giấc ngủ lại hết.

Đạt nghĩ chắc do cơ thể sức đề kháng yếu vì ăn uống thiếu chất. Nhưng gần đây, những cơn đau xuất hiện với tần suất dày hơn, nhiều hôm cậu phải cắn răng, ôm lấy đầu đang đau như búa bổ rồi tự chịu đựng.

"Nhưng em không dám kể với mẹ vì sợ mẹ lo. Vả lại nếu kể ra cho mẹ biết thì cũng chẳng giải quyết được gì, bởi gia đình có tiền đâu mà đến bệnh viện chữa trị. Gần đây bị ngất lịm, mọi người mới biết", Đạt nói, mắt liếc nhìn lên mái nhà thủng, xung quanh là những bức tường nứt toác.

Từ ngày bị mắc bệnh tim, Đạt bị ảnh hưởng việc học do thường xuyên phải ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Mỗi lần Đạt đi bệnh viện là bà Dần áp lực, bởi tiền không có, chạy vạy khắp nơi vay được vài triệu đồng làm chi phí cho con thăm khám, cũng chẳng có kinh phí mà mua thuốc men.

Hơn một năm qua, ngoài những giờ học ở lớp, buổi tối Đạt xin phụ việc tại quán cà phê để đỡ đần thêm cho mẹ ít tiền trang trải hàng tháng. Gần đây, dù sức khỏe xuống dốc nhưng cậu vẫn cố lên quán làm việc để tích góp thêm tiền nhằm tự cứu lấy bản thân.

"Mẹ muốn bán nhà chữa bệnh cho em nhưng bán rồi thì cả hai biết ở đâu. Thôi thì em cứ cố làm thêm, được đồng nào hay đồng đó, dù biết là không bao giờ đủ cho khoản kinh phí điều trị sắp tới", Đạt tâm sự.

Ông Đặng Ngọc Vệ, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng, xác nhận hoàn cảnh của gia đình em Đạt thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

"Mẹ của em Đạt bị dị tật ở môi, công việc thu nhập thấp. Khi nghe tin em Đạt mắc bệnh hiểm nghèo, chính quyền, các tổ chức xã hội ở địa phương phát động kêu gọi mọi người đóng góp ủng hộ. Tuy nhiên, kinh phí điều trị tại bệnh viện của em sẽ rất lớn. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí sẻ chia, ủng hộ để em Đạt có thêm kinh phí chữa trị", ông Vệ bày tỏ.

