Bất hạnh đeo bám người đàn ông bị bỏ rơi ở bụi cây từ lúc mới sinh

Đó là những lời nói hàng xóm phải thốt lên thương cảm trước hoàn cảnh của anh Phan Văn Tuấn, 46 tuổi.

Trong căn nhà cấp bốn chật chội tại thôn Tân Thịnh, xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), anh Tuấn nằm vật vã chịu đựng những cơn đau do căn bệnh ung thư gan phát hiện cách đây ít tháng.

Không có tiền đến bệnh viện chữa trị, người đàn ông ấy nằm bất lực chờ chết. Cơ thể anh suy kiệt, da xanh xao, gầy ốm, tiều tụy đi trông thấy.

Thấy khách tới hỏi thăm, anh Tuấn ngồi dậy được một lát thì choáng váng, nôn ói.

"Tôi giờ ăn gì cũng không thấy ngon. Mỗi ngày, tôi cố gắng ăn một chút để duy trì sự sống thì lại nôn ra hết, đau đớn lắm nhưng không biết làm sao", người đàn ông nói với giọng yếu ớt.

Anh Tuấn tâm sự, ngay từ lúc lọt lòng, anh đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, vứt ở một lùm cây ven đường ở thành phố Vinh, Nghệ An. Xót thương, bà Phan Thị Điểm (SN 1943, quê thôn Tân Thịnh, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) khi đó 35 tuổi, đang làm công nhân tại Vinh, đã đưa cậu bé về nuôi. Bà đặt tên con theo họ mình.

Một mình bà Điểm bươn chải kiếm sống và làm công nhân tại Vinh. Vì hoàn cảnh và lý do sức khỏe, bà không được hưởng hạnh phúc làm vợ, làm mẹ. Cũng do sức khỏe yếu, bà phải nghỉ hưu sớm, đưa cậu bé Tuấn về quê.

Dù cuộc sống khó khăn, vất vả, bữa rau bữa cháo, bà vẫn nuôi Tuấn lớn lên. Năm lên 11 tuổi, trong lúc vui chơi với nhóm bạn trong thôn, Tuấn bị rớt xuống hố vôi đang nung. Dù đã được người dân phát hiện, cứu vớt nhưng Tuấn vẫn bị tàn tật ở chân, phải đi tập tễnh từ đó.

Năm 2001, một cô gái cùng xã đồng cảm với hoàn cảnh của anh Tuấn. Thời gian sau, một đám cưới nhỏ diễn ra trong niềm hạnh phúc của anh Tuấn, mẹ nuôi và bà con lối xóm.

Vợ chồng anh Tuấn lần lượt có 3 người con, gồm Phan Thị Ánh Nguyệt (SN 2002), Phan Văn Ngọc (SN 2009) và Phan Văn Tuyền (SN 2011).

Năm thành viên của gia đình sống trong căn nhà cấp bốn lụp xụp chỉ chừng 30m2. Khi đó, anh Tuấn dù chân tập tễnh vẫn cố gắng ra khơi đánh cá hoặc làm muối kiếm tiền nuôi mẹ và vợ con.

Đến năm 2015, bà Điểm phát hiện căn bệnh ung thư máu. Cùng năm đó, vợ anh Tuấn bỏ nhà ra đi, đến nay bặt vô âm tín.

Quãng thời gian qua, anh Tuấn sống trong cảnh "gà trống nuôi con" và chăm mẹ bệnh hiểm nghèo. Dù chịu bao nhiêu khổ cực, anh Tuấn không hề có ý định đi thêm bước nữa.

Đầu năm 2023, bi kịch lại ập tới khi mẹ nuôi anh Tuấn bị ngã gãy xương chậu, phải phẫu thuật với kinh phí 80 triệu đồng. Được bà con lối xóm cho vay và ủng hộ, bà Điểm được chữa trị.

"Nhưng chỉ được một thời gian, do căn bệnh hiểm nghèo, tháng 7/2023, mẹ nuôi tôi qua đời. Thời điểm đó, vợ tôi vẫn không trở về chịu tang mẹ", anh Tuấn chua xót.

Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha cho cuộc đời của người đàn ông khốn khổ.

Sáu tháng sau khi mẹ nuôi mất, đầu năm 2024, anh Tuấn sức khỏe đi xuống, có triệu chứng đau ở ngực. Đến bệnh viện khám, anh bàng hoàng nhận kết quả bị ung thư gan.

"Các bác sĩ nói tôi cần ở lại bệnh viện để phẫu thuật và điều trị. Thế nhưng, vì hoàn cảnh không đủ kinh phí, tôi đành về nhà và mua thuốc uống cầm cự qua ngày. Trong nhà cũng chẳng còn gì giá trị để bán. Từ ngày phát hiện bệnh, tôi chỉ ở trong nhà vì sức khỏe tụt dốc, đau ê ẩm, ho nhiều, ăn vào nôn ra", anh Tuấn nghẹn giọng.

Hiện nay, con gái lớn anh Tuấn đã lập gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc, cuộc sống khó khăn nên không giúp được gì cho bố. Vì hoàn cảnh, con trai thứ hai 15 tuổi phải bỏ học đi kiếm việc làm thêm nhưng chưa có. Con út anh Tuấn đang học lớp 7 nhưng cũng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mai Văn Hiển, Trưởng thôn Tân Thịnh, xác nhận hoàn cảnh của gia đình anh Tuấn rất khó khăn.

"Năm 2018, chính quyền từng quan tâm hỗ trợ xây dựng lại căn nhà cho gia đình anh Tuấn. Nhưng gia đình anh thời gian qua vẫn gặp rất nhiều khó khăn, bi kịch. Địa phương, bà con lối xóm chỉ hỗ trợ chỉ được phần nào. Rất mong, bạn đọc báo Dân trí sẽ chung tay giúp sức để anh Tuấn có kinh phí điều trị bệnh hiểm nghèo, con anh sẽ không phải nghỉ học", ông Hiển bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5206 xin gửi về:

1. Anh Phan Văn Tuấn

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Số tài khoản: 9336859325, Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Phan Van Tuan.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5206)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269