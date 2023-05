Mẹ già vất vả nuôi 5 con, nằm bất động trên giường sau vụ lật xe

5 người con cầu cứu

"Nếu không có tiền chữa trị, 5 chị em tôi sợ rằng sẽ không giữ được mẹ…", anh Đoan nghẹn ngào, nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh.

15h, sau khi nghe thông báo đến lượt thăm, anh Mai Tấn Đoan (28 tuổi) lật đật lên khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU) của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Mẹ của anh là bà Bùi Thị Hòa (63 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Ngãi), một trong 5 người còn sống sót sau tai nạn kinh hoàng, hiện đang nằm bất động trên giường bệnh.

9h ngày 3/4, là lúc anh Đoan nhận được cuộc gọi khiến anh sững người, mãi không thể quên.

"Anh là người nhà của bà Hòa phải không? Bà bị tai nạn, phiền anh đến bệnh viện để làm thủ tục", đầu dây bên kia nói với giọng gấp rút.

Lúc này, anh vẫn đang đi lái xe thuê, không tin vào những gì mình đang nghe. "Tôi có hỏi bác sĩ mẹ tôi có bị nặng không, nhưng người ta không trả lời. Lúc đó tôi mới có dự cảm không lành", anh nói.

Bỏ ngang công việc, anh chạy một mạch đến bệnh viện. Bệnh viện đa khoa Phú Yên chẩn đoán bà bị đa chấn thương, xẹp đốt sống, gãy xương cẳng tay, gãy xương sườn số 6 đến 10 bên trái và 8 đến 10 bên phải.

Tối hôm trước, bà Hòa có báo với các con sẽ đi bốc dưa vào sáng hôm sau. "Chúng tôi thấy mẹ đã lớn tuổi nên có khuyên ngăn. Nhưng bà không nghe, 4h sáng đã đi. Vì vài đồng lo cho con cháu mà phải gặp tai nạn, sao đau đớn vậy mẹ ơi…", anh Đoan chạnh lòng.

Do bị thương quá nặng, bà Hòa được chuyển ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy và được đưa đến Khoa hồi sức tích cực chống độc đến nay. Thời gian đầu vì chưa có máy thở can thiệp, anh Đoan và chị gái phải ngồi bóp bóng thở cho mẹ cả đêm.

Thấy bàn tay vàng vọt của mẹ, đôi mắt mở hé không còn tỉnh táo, anh Đoan càng nặng lòng hơn.

Rời quê đến xã Bình Hiệp (tỉnh Quảng Ngãi) làm dâu, bà Hòa và chồng làm đủ nghề để lo cho con. Anh Đoan kể, bà có 4 người con gái và 1 người con trai út. Cuộc sống vất vả, bà Hòa chưa có lấy một ngày vui.

Trước đây, vợ chồng bà làm nghề bốc dưa mướn. Hễ tới mùa dưa, người ta lại thuê cả hai đi bốc dưa từ ruộng lên xe tải, trả vài trăm nghìn đồng. Những tưởng như vậy đã đủ chật vật, bỗng một ngày chồng bà nằm liệt giường vì căn bệnh tai biến mạch máu não.

Suốt 15 năm, bà Hòa tay trái chăm chồng, tay phải nuôi 5 người con. Năm 2021, chồng bà qua đời, bà Hòa vì vậy mà cô đơn, một mình lủi thủi nuôi con cháu. Mỗi ngày, bà Hòa đi làm thuê từ 6h đến tận chiều tối mới về.

Bà làm đủ thứ nghề, hễ ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền. Trong số những đứa con, người con gái thứ 3 của bà mắc chứng chậm phát triển. "Người chị đó có thai với người đàn ông lạ mặt, rồi sinh ra đứa bé cũng bị bệnh giống mẹ. Lớn lên, đứa trẻ không biết đọc, viết dù đã 20 tuổi, mẹ tôi một tay chăm luôn cháu ngoại", anh Đoan chia sẻ.

Thương con cháu, dù vài lần gặp tai nạn suýt chết hay mang trong người nhiều bệnh nền, bà Hòa vẫn chắt chiu từng đồng. Vì thế, người ta thuê gì là bà Hòa đều đồng ý làm, mặc cho sự ngăn cản của các con.

Rồi một ngày, vì 1 triệu đồng tiền công, bà Hòa nằm bất động trên giường bệnh lạnh lẽo. Số tiền dành dụm cả đời đã tiêu hết, viện phí trong một tháng đã hơn 463 triệu đồng. Hay tin bà Hòa gặp nạn, hàng xóm, mạnh thường quân góp được 70 triệu đồng hỗ trợ. Nhưng số tiền này vẫn không đủ lo viện phí mỗi ngày.

Cầm cố để vay tiền chữa trị

Anh Đoan chia sẻ, dù có bảo hiểm y tế chi trả một phần, nhưng mỗi ngày gia đình anh phải lo viện phí khoảng 10 triệu đồng. "Số tiền này là quá lớn với chúng tôi. Tiền dành dụm đã dùng hết, giờ tôi phải đi thế chấp giấy tờ nhà, mượn được 100 triệu để lo tiếp cho mẹ", anh Đoan nói trong nước mắt.

Các chị gái của Đoan làm nghề giáo viên, nhân viên y tế ở trường mầm non, mức lương bèo bọt chẳng thấm vào đâu. Anh Đoan làm nghề tự do, công việc không ổn định. Từ ngày mẹ gặp nạn, anh không kiếm được tiền vì dành hầu hết thời gian ở bên cạnh bà.

Bác sĩ Chuyên Khoa I Trương Thị Mỹ Kiều cho biết, vào thời điểm nhập viện, bà Hòa vẫn còn tỉnh táo. Nhưng không lâu sau, bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, sốt cao nên được đặt ống nội khí quản và được chuyển xuống khoa hồi sức.

"Đến nay, bệnh nhân đã nhập viện được 1 tháng, có dấu hiệu sốt cao trong 3 tuần, suy thận cấp, tiểu ít. Hiện tại đã hết sốt, bắt đầu có nước tiểu bình thường. Bệnh nhân bị gãy rất nhiều xương sườn cả 2 bên, dẫn đến tình trạng khó thở", bác sĩ nói.

Theo hồ sơ bệnh án, bà Hòa bị gãy xương sườn; gãy kín xương vai, gãy kín thân và đầu dưới xương quay (đang nẹp bột); gãy xẹp thân sống; gãy mỏm ngang, gãy mỏm gai; gãy thành xoang hàm, gò má, thành ngoài ổ mắt; dập phổi; xuất huyết mô mềm thành bụng; dập lách; tổn thương thận cấp cải thiện; viêm phổi nấm Candida albicans.

Dự kiến, hướng điều trị là mổ ráp các xương sườn bị gãy lại thì bà Hòa mới có thể cai máy và về nhà. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật rất cao.

"Theo đó, chi phí để phẫu thuật là 20 triệu đồng/cây xương sườn. Bà Hòa được chẩn đoán gãy khoảng 15 cây. Các bác sĩ sẽ chọn những cây xương sườn chính yếu, quyết định đến hô hấp để phẫu thuật", bác sĩ nói.

Mỗi ngày, viện phí phải đóng là 8-10 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc phát sinh. Dự kiến, bệnh nhân phải nằm viện ít nhất 2 tuần nữa. Tri giác của bà Hòa vẫn chưa khôi phục.

"Bệnh nhân tuổi đã cao, có 5 người con và đang sống cùng người con trai út. Nhưng hoàn cảnh gia đình của bà quá khó khăn. Phía bệnh viện hi vọng sẽ có các mạnh thường quân giúp đỡ để bà Hòa có cơ hội vượt qua", bác sĩ Kiều nói.

