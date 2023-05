Bụng bé gái 3 tháng tuổi phình to như muốn nổ tung

3 tháng tuổi, bé Phan Thị Kiều Vy (trú thôn 12, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chỉ nặng 3kg nhưng phần bụng phình to, căng cứng, chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể, như chực nổ tung. Bé nằm lọt thỏm trong vòng tay người mẹ, lim dim ngủ, thi thoảng lại giật mình khóc thét vì những cơn đau hành hạ.

Hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày được phát hiện mắc phải căn bệnh teo mật bẩm sinh, cũng là chừng ấy thời gian, sự sống của bé Vy phụ thuộc vào bệnh viện. Cơ thể non yếu của bé vừa phải trải qua ca đại phẫu đau đớn để giành giật sự sống. Khuôn mặt bé Vy lúc nào cũng bơ phờ, da vàng sạm.

Ngồi ôm con trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Thành (23 tuổi, mẹ của bé Vy) thở dài chia sẻ, bé là con đầu lòng của chị. Trong thời gian mang thai, chị đi khám đều đặn theo định kỳ và an tâm khi bác sĩ cho biết thai nhi phát triển bình thường, khỏe mạnh.

Ngày bé Vy cất tiếng khóc chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng thì đã phải sống trong lo lắng khi thấy con có những dấu hiệu bất thường như khó thở, đi ngoài phân trắng, nước tiểu vàng. Đưa con đi khám, người mẹ ngã quỵ khi nghe bác sĩ kết luật con gái bị teo mật bẩm sinh. Sau đó, bé Vy được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

"Từ ngày phát hiện con mắc bệnh hiểm nghèo đến nay, mẹ con tôi chưa được về nhà. Đã 3 tháng tuổi mà cân nặng của con chỉ bằng một đứa trẻ vừa chào đời. Vậy mà hằng ngày con phải gánh chịu những mũi kim tiêm, truyền đau đớn. Thương con nhưng bất lực, chỉ ước có thể gánh thay bệnh tật cho con.

2 tháng, con gái đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Sau phẫu thuật, biến chứng của căn bệnh khiến bụng của con ngày càng phình to, căng cứng. Tôi chỉ đứng nhìn thôi đã thấy đau đớn lắm, huống gì con đang phải từng ngày gồng mình gánh chịu", chị Thành gạt nước mắt, chia sẻ.

Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình chị Thành, ông Đống Danh Dũng, Trưởng thôn 12, xã Quỳnh Trang cho biết, vợ chồng chị Thành mới cưới nhau được 2 năm. Gia đình thuần nông nghèo khó, ngoài hơn một sào ruộng trồng lúa, ai thuê cuốc đất, đổ bê tông, phụ hồ... anh Phan Văn Bình (26 tuổi, chồng chị Thành) đều nhận làm để có thêm thu nhập.

Thế nhưng công việc bấp bênh nên tiền công anh Bình nhận được chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Từ ngày bé Vy bị bệnh, gia đình chị Thành càng thêm khó khăn, không có tiền chữa bệnh cho con.

Mấy tháng nay, vợ chồng chị Thành ra Hà Nội thay nhau túc trực, chăm sóc con. Hằng ngày anh Bình tranh thủ xin làm phụ hồ quanh bệnh viện, tối đến lại vào phụ vợ chăm sóc con. Tiền công chỉ đủ ăn uống cho 2 vợ chồng và một phần thuốc thang cho con. Thi thoảng có suất cơm từ thiện nên vợ chồng anh cũng đỡ được phần nào.

"Bệnh của con gái tôi không được bú sữa mẹ mà phải uống hoàn toàn sữa thủy phân. Mỗi hộp hơn nửa triệu đồng, uống được khoảng 4 ngày. Bình quân mỗi tháng chỉ tính riêng tiền sữa đã trên 5 triệu đồng. Đó là chưa kể những loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.

Để có tiền chạy chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng tôi đã vay mượn 2 bên nội ngoại, bạn bè với số tiền hơn 50 triệu đồng. Bác sĩ nói thời gian điều trị của con còn rất dài, chi phí tốn kém mà tôi không biết trông chờ vào đâu nữa rồi", anh Bình thở dài.

Khuôn mặt chị Thành bơ phờ, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ sau thời gian ôm con nằm viện giành giật sự sống.

"Ở bệnh viện hơn 2 tháng, tôi phải chứng kiến mấy trường hợp cùng chung số phận với con gái mình lần lượt về vì không còn khả năng cứu chữa. Nhìn người thân gào khóc trong tuyệt vọng mà xót xa. Nếu chẳng may một ngày nào đó con gái tôi cũng như thế này thì làm sao tôi sống nổi. Bệnh của con còn điều trị lâu dài mà vợ chồng tôi thì nghèo khó, biết làm gì để cứu con đây", chị Thành nghẹn ngào.

