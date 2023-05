3 con bị xương thủy tinh, bố muốn mua hộp sữa cho con cũng... đắn đo

Con trở mình cũng gãy xương

Nhiều năm nay, gia đình anh Phan Cu (SN 1972) và chị Hồ Thị Thảo (SN 1982, trú xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai) luôn phải chật vật vay mượn để gồng gánh nuôi 3 người con bị bệnh xương thủy tinh từ di chứng chất độc màu da cam.

Người con đầu của 2 vợ chồng anh chị là cháu Phan Trọng Tiến (SN 2004). Tiến đã 19 tuổi nhưng chỉ cao 1,3m và nặng chưa tới 27kg. Từ nhỏ, chân tay của Tiến bị co quắp và mềm oặt. Đến 5 tuổi, Tiến mới chập chững biết đi, biết nói.

Do bị bệnh xương thủy tinh nên từ khi còn bé đến nay, gần như tháng nào Tiến cũng nằm viện vì bị gãy xương. Bao nhiêu tiền làm lụng chắt chiu được đều dành lo thuốc thang cho Tiến.

Lên 6 tuổi, Tiến cũng đòi bố mẹ cho lên trường theo các bạn. Biết con mình đang tuổi hiếu động, đến trường học dễ bị gãy xương như cơm bữa như anh chị thương con, thuyết phục nhà trường nhận Tiến vào học.

Bù đắp lại, cậu bé đến trường học trên lưng bố, lưng mẹ luôn nỗ lực gấp nhiều lần so với bạn bè cùng trang lứa để học tốt. Suốt 12 năm học phổ thông, Tiến luôn là học sinh giỏi.

Tiến vừa thi đỗ vào Khoa Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) trong năm 2022. Nghị lực của Tiến khiến ai biết đến em đều cảm thấy nể phục.

Em trai của Tiến là Phan Trọng Nguyên (SN 2013). May mắn hơn anh trai, Nguyên sinh ra chỉ bị di chứng nhẹ từ bệnh xương thủy tinh, tuy nhiên Nguyên cũng ốm yếu từ lúc lọt lòng, dễ bị cảm sốt.

Cậu bé 10 tuổi cũng rất ham học. Thế nhưng vì Nguyên liên tục nằm viện vì những trận sốt cao nên việc học của cháu bị gián đoạn suốt. Nguyên vừa mới trải qua ca phẫu thuật khớp gối vì bị ngã dẫn đến gãy khớp.

Xót xa nhất là cháu út Phan Nữ Ngọc Ánh (SN 2020). Cháu bé 3 tuổi vẫn chưa biết đi, chưa biết ngồi, chỉ nằm một chỗ trở mình, cháu cũng liên tục bị gãy xương.

Hàng xóm lúc nào cũng nghe tiếng khóc ngặt của cháu Ngọc Ánh từ căn nhà ọp ẹp 50m2 của vợ chồng anh Cu, chị Thảo.

Chị Thảo tâm sự: "Tôi thương nhất là cháu út. Cháu còn nhỏ nhưng chỉ cần một cử động mạnh cũng gãy xương. Hai anh trai của cháu cũng bệnh tật như vậy. Lo cho các con liên tục nhập viện, vợ chồng tôi làm lụng quần quật vẫn không đủ tiền thuốc thang cho các cháu và trả nợ những khi gia đình túng thiếu phải vay mượn".

Nước mắt người cha

Chị Thảo ở nhà vừa chăm con vừa nhận may quần áo cho bà con hàng xóm để mua bó rau, nắm gạo cho bữa cơm nhà.

Gánh nặng kinh tế gia đình, anh Cu, người đàn ông chỉ nặng gần 40kg và cao chưa đầy 1m50, làm trụ cột.

Để có thu nhập, anh Cu làm phụ hồ và mọi việc cực nhọc để trang trải cuộc sống gia đình, lo cho các con ăn học và dành dụm phòng khi các con bị gãy xương, phải nhập viện.

Anh Cu tâm sự: "Tôi đi làm quần quật nhưng mỗi lần các con nhập viện, phải vay mượn khắp nơi. Lúc con bệnh, vợ chồng cũng dừng hết công việc để trực trong bệnh viện. Chi phí khám chữa bệnh, ăn ở, đi lại đã khiến gia đình ngày càng kiệt quệ".

Con gái nhỏ mới 3 tuổi, nhiều lúc người bố muốn mua cho con hộp sữa cũng đắn đo, cân nhắc. "Đó là những lúc tôi cảm thấy xót xa nhất", anh Cu nói, nước mắt đàn ông chực trào.

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê cho biết, nhận thấy gia đình anh Cu và chị Thảo quá khó khăn, Hội đã hỗ trợ một con bò, dê để gia đình chăn nuôi, có nguồn thu. Bà con hàng xóm cũng giúp gia đình sửa lại căn nhà cấp 4 đã quá xuống cấp.

Tuy vậy, các cháu nhỏ liên tục phải nhập viện vì bệnh xương thủy tinh. Mỗi khi gia đình rơi vào khốn khó, Hội cũng vận động mọi người giúp đỡ. "Tôi cũng mong các nhà hảo tâm, bạn đọc có thể giúp đỡ gia đình, chia sẻ những khó khăn về kinh tế, chữa bệnh cho các con", ông Thủy nói.

Ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch UBND xã Ia Blang xác nhận: "Gia đình anh Cu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Bao nhiều tiền làm ra được cũng chỉ để dành đưa những người con đi viện vì xương rất dễ gãy. Tuy vậy, các con anh ấy đều chăm chỉ học tập, con trai lớn vừa thi đỗ đại học.

Cũng vì gánh nặng bệnh tật của các con nên gia đình đến nay vẫn chưa có căn nhà tươm tất. Tôi mong nhà hảo tâm, bạn đọc có thể chia sẻ khó khăn, giúp gia đình anh Cu, chị Thảo vươn lên trong cuộc sống".

