Mẹ già bật khóc: "Con mất, cháu bệnh, tôi chết cũng không nhắm được mắt"

Cha nghèo bỏ mạng ngoài ruộng

Căn nhà tình nghĩa mới được chính quyền hỗ trợ xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Lựu (71 tuổi, xóm Hồng Bình, xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An) trở nên vắng lặng sau cái chết đột ngột của anh Bùi Văn Đức.

Anh Đức (46 tuổi) là trụ cột trong gia đình toàn người ốm yếu, bệnh tật. Vợ chồng anh sinh 5 lần nhưng chỉ nuôi được 3, trong đó 2 con sinh đôi bị não úng thủy. Ngoài người mẹ già năm nay 71 tuổi, vợ chồng anh còn phụng dưỡng người cô ruột hơn 60 tuổi, đau ốm quanh năm.

Nhà đông miệng ăn, lại không có nghề ngỗng gì, trong khi bản thân anh Đức bị bệnh động kinh, nên thiếu đói quanh năm. Người lớn ăn rau cháo qua bữa được, chứ bọn trẻ biết làm sao?.

Cứ nhìn 2 đứa con bệnh tật và cậu con trai đang tuổi ăn, tuổi học, anh Đức đứt từng khúc ruột nhưng lực bất tòng tâm. Sức lực của anh thế này, ai người ta thuê?.

Không có thu nhập, anh Đức ra đồng bắt cua, bắt ốc nấu nồi canh, gọi là các con có thêm tí chất đạm. Nếu trời thương, anh Đức bắt được nhiều, chị Lân (52 tuổi) mang ra chợ bán, đổi con cá hay lạng thịt mỡ, hôm ấy, mâm cơm gia đình tươm tất hơn. Nhưng những bữa ăn ấy giờ chỉ còn trong ký ức...

Nước mắt lã chã trên khuôn mặt chị Võ Thị Lân khi kể về cái chết tức tưởi của người chồng. Trưa ngày 18/11, anh Đức xách giỏ ra đồng nhưng quá bữa không thấy về.

"Anh ấy bị bệnh động kinh, nhỡ có chuyện gì... Mẹ con, bà cháu hốt hoảng đi tìm, nhờ anh em làng xóm giúp. Gần 16h mới tìm thấy anh ấy giữa ruộng nước, người đã cứng đơ rồi", chị Lân bật khóc.

"Dâu dại, cháu bệnh, tôi có chết không nhắm được mắt"

Sau đám tang của người con trai xấu số, bà Lựu kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nhìn con dâu, nhìn các cháu, bà phải gắng gượng vực mình dậy.

"Vợ chồng thằng Đức sinh được 5 đứa con, đứa thì chết khi mới lọt lòng, đứa chết khi lên 8 tuổi sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh não. 2 đứa sinh đôi Bùi Văn Quân, Bùi Văn An năm nay lên 9, bị não úng thủy từ khi lọt lòng, có lớn mà không có khôn. Chỉ có thằng Nhật (Bùi Văn Nhật, 16 tuổi - PV) trời thương nên lành lặn, bình thường", bà Lựu kể.

Quân và An bị bệnh não, không nhận thức được xung quanh, cũng không nói được nhưng nghịch phá suốt ngày. Bởi vậy, lúc nào cũng phải có người trông chừng, tránh 2 đứa gây họa hoặc tự gây thương tích cho mình. Nhiệm vụ này được giao cho bà Lựu và người em chồng 60 tuổi.

Hai người già chật vật để trông hai đứa trẻ ngờ nghệch nhưng nghịch phá. Lắm lúc bất lực với cháu, bà Lựu chỉ biết khóc, khóc rồi lại dỗ dành cháu dù những lời nghẹn ngào của bà chả tác động gì với chúng.

Trước đây, dù đói nhưng bà cháu chưa phải đứt bữa. Giờ gia đình không còn trụ cột, con dâu lại không được nhanh nhẹn, khỏe mạnh như người ta, bà Lựu đau thắt từng khúc ruột. Bà lo tiền thuốc thang hàng tháng của Quân và An, lo cho cái ăn của cả nhà, lo sự học của thằng Nhật phải đứt gánh giữa đường. 16 tuổi, Nhật trở thành niềm hi vọng và bấu víu duy nhất của bà...

"Con trai đoản mệnh, con dâu khờ dại, 2 cháu bệnh tật thế này, tôi có chết sợ không nhắm được mắt...", bà Lựu nghẹn ngào, ôm chặt đứa cháu vào lòng.

Ông Bùi Hữu Chương - Chủ tịch UBND xã Thanh Yên - cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Lựu thuộc trường hợp nghèo kinh niên của xã. Anh Đức bị bệnh động kinh, sức khỏe yếu, không làm được công việc nặng, trong khi đó, vợ anh Đức cũng đau yếu, không được nhanh nhẹn, 2 con lại mắc căn bệnh không có khả năng chữa trị.

"Khi anh Đức qua đời, hoàn cảnh gia đình bà Lựu lại càng khó khăn, túng quẫn hơn. Phía Hội chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể địa phương đã có hỗ trợ bước đầu, động viên gia đình. Chính quyền xã đang tiếp tục vận động các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình, đặc biệt là đối với hai cháu An và Quân.

Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi tha thiết mong độc giả báo Dân trí chung tay, san sẻ khó khăn để gia đình bà Lựu có động lực vượt qua nỗi đau và chăm sóc các cháu tốt hơn", ông Chương bày tỏ.

