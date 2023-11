Con gái đầu đuối nước, con gái út u não, người mẹ đơn thân cầu xin cứu giúp

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, chị Trương Thị Phương Dung (SN 1987) không kìm nén được tiếng thở dài. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, Dung cố gắng làm ăn để thoát nghèo nhưng không thành công khi bất hạnh liên tiếp xảy ra với gia đình.

Năm 2005, Dung lập gia đình, vợ chồng thuê căn nhà nhỏ ven sông để mua bán gà, vịt. Đến năm 2011, khi chị đang mang thai đứa con thứ 2 thì bé gái đầu là cháu Võ Hoàng Diệu (SN 2007) chẳng may ngã xuống sông, đuối nước.

Dung kể: "Lúc đó tầm 9h, cả nhà đang ăn sáng, bé Diệu chạy ra sau nhà chơi rồi té xuống sông. Không thấy con đâu, cả xóm em đi tìm đến 17h mới phát hiện xác con trôi cách nhà gần 2km".

Năm 2015, khi chị Dung đang mang thai bé Võ Nguyễn Ngọc Hân (SN 2016) thì chồng chị có vợ nhỏ, bao nhiêu tiền làm ra không đưa chị lo cho con mà chu cấp cho gia đình mới. Ngày đó, chị phải vay mượn hàng xóm để sống qua kỳ thai sản và nuôi bé Võ Nguyễn Đăng Khôi (SN 2012).

"Khổ lắm, nhờ hàng xóm thương mà 3 mẹ con em mới sống được. Vì 2 con nhỏ, em cố gắng níu kéo nhưng anh ấy bỏ mặc, đi về giữa 2 nhà nhưng không chu cấp cho các con. Đến năm 2018, vợ chồng em chính thức ra tòa ly dị", người phụ nữ nhỏ bé thở dài.

Một nách 2 con, Dung không thể làm nghề buôn bán gà vịt như trước. Chị chuyển sang bán cá viên chiên, gỏi cuốn ở nhà trọ để có thể vừa trông con vừa làm ăn. Nhưng cái hàng ăn nhỏ ở làng quê nghèo không đủ cho Dung nuôi 2 đứa con nhỏ, nhà chị "giữ vững" danh hiệu hộ nghèo nhiều năm liền.

Cuộc sống đang chật vật thì Covid-19 ập đến, Dung phải nghỉ bán, chưa biết làm gì ăn thì bé Ngọc Hân phát bệnh.

"Từ tháng 7/2021, Hân hay kêu khóc vì đau đầu mà giãn cách nên em chỉ mua thuốc cho con uống đỡ đau. Đến tháng 9 thì con đau dữ hơn, ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu. Em xin giấy đi đường lên bệnh viện tỉnh khám thì phát hiện có khối u lớn trong não của con, bác sĩ bảo phải mổ khẩn cấp", chị Dung cho hay.

Ngay trong đêm, Hân được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) mổ cấp cứu để lấy khối u. Sau đó là liên tiếp nhiều ca phẫu thuật để đặt ống dẫn lưu, mổ xử lý tắc ống dẫn lưu…

Sau phẫu thuật, Ngọc Hân được xét nghiệm sinh thiết. Kết quả cho thấy, Hân bị u não thất giai đoạn IV, di căn gieo rắc toàn bộ ống sống.

Cuối tháng 10/2021, Ngọc Hân được chuyển sang bệnh viện Ung bướu hóa trị kết hợp xạ trị với tiên lượng rất xấu. Khối u ở vị trí rất sâu trong não, phát triển nhanh và khả năng di căn cao.

Đặc biệt, sức khỏe của Hân sau nhiều ca phẫu thuật liên tiếp rất kém, việc cắt bỏ khối u ảnh hưởng nhiều đến chức năng não khiến bé nói ngọng, tay chân yếu, không thể tự ngồi dậy mà phải có người dìu…

"Con ăn vào là ói, chỉ sống nhờ vào sữa dinh dưỡng nên khi hóa trị rất mệt, thường hay bị tụt máu 3 dòng (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu), sốt cao, viêm phế quản… nên mỗi đợt đều kéo dài cả tháng", chị Dung cho biết.

Dù vậy, cô bé Ngọc Hân vẫn kiên trì vượt qua được 6 toa hóa trị tấn công, sau đó chuyển sang bệnh viện Trung ương Huế thực hiện 40 tia xạ trị rồi chuyển về bệnh viện Ung bướu TPHCM hóa trị duy trì đến nay.

2 năm đi cùng con trên hành trình chống lại tử thần, chị Dung chưa từng tỏ ra mệt mỏi trước mặt Ngọc Hân vì sợ con buồn. Có những đợt hóa trị khiến con sốt cao, chị thức trắng nhiều đêm liền để lau mát cho con nhưng sáng dậy vẫn mỉm cười dỗ dành con uống sữa. Thế nhưng, nhiều lúc một mình, Dung khóc nức nở để giải tỏa bớt nỗi lo trong lòng.

Nhờ có bảo hiểm y tế và các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền thuốc mà chi phí mỗi đợt điều trị của Ngọc Hân không nhiều. Những lúc ở bệnh viện, Dung xin cơm từ thiện chứ chưa từng ăn ngoài. Khi đưa con đi viện, chị xin đi nhờ xe tải chở hàng của người quen…

Dung làm đủ mọi cách để tiết kiệm nhưng sau 2 năm trời không làm gì ra tiền mà vẫn phải chi tiêu, chị đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng mới cầm cự được đến nay.

Giờ đây, bệnh tình của Ngọc Hân đã có dấu hiệu khởi sắc nhưng chị Dung lại không biết kiếm đâu ra tiền cho con tiếp tục hóa trị duy trì, tập vật lý trị liệu hồi phục chức năng vận động, phẫu thuật thay ống dẫn lưu dịch não…

Sau 2 năm hóa trị kết hợp xạ trị, cô bé Ngọc Hân không tăng cân mà còn giảm sút rất nhiều. Trước khi phát bệnh, Ngọc Hân gần 5 tuổi đã nặng 28kg. Nay Hân 7 tuổi, chỉ còn 15,5kg, tóc rụng lưa thưa, người chỉ còn da bọc xương…

Dung không nhờ vả được người thân vì ai cũng nghèo khó. Cha chị Dung đã 67 tuổi, bị bệnh lao nên chỉ nằm một chỗ. Mẹ chị bị suy thận mạn, mỗi tuần chạy thận 3 lần vẫn phải đi bán hàng rong để nuôi chồng và phụ con gái chữa bệnh cho cháu ngoại.

Ông Đoàn Văn Trúc, Trưởng ấp Mỹ Lược (xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), cho biết: "Chị Phương Dung có 3 đứa con thì 1 đứa chết vì đuối nước, 1 đứa đang bị bệnh hiểm nghèo. Ông bà ngoại thì đều mắc bệnh mãn tính, hiện hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn".

"Ấp này chủ yếu làm nông nên chúng tôi khó vận động bà con ủng hộ số tiền lớn để giúp những hoàn cảnh khó khăn như nhà chị Dung. Mỗi nhà giúp vài chục, một trăm ngàn là quý lắm rồi, mà bệnh này thì tốn kém dữ lắm. Nếu các ban ngành cấp trên, nhà hảo tâm có thể giúp đỡ cho chị Dung thì địa phương cảm ơn rất nhiều!", ông Trúc chia sẻ.

