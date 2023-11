Từ khi sinh ra, thời gian Lê Khánh Linh (5 tuổi, trú xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Nằm vắt trên tay mẹ, Khánh Linh mềm nhũn như sợi bún. Đến thở thôi cũng là một việc rất khó nhọc với bé.

Giờ đây không còn tiền, người mẹ đưa con gái về nhà và luôn trong tâm trạng lo sợ vì có thể mất con bất cứ lúc nào.

"Mới từ viện về nhà được ít hôm thì con lại lên cơn sốt, co giật. Cháu không ăn uống được gì, em lo quá, tưởng mất con rồi. May mà hôm nay cháu hạ sốt dần, em mới đỡ lo", chị Bạch Thị Hương (SN 1995, mẹ của Khánh Linh) chia sẻ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của người mẹ trẻ khi nhớ lại thời điểm sinh con. "Khi đó, em sinh cháu khó. Sau đó, cháu có những biểu hiện bất thường, lúc nào cũng nắm chặt tay, cơ thể rất yếu, đặc biệt vùng cổ như không có xương. Từ đó vợ chồng bắt đầu đưa con đi khắp các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến trung ương", chị Hương chia sẻ.

Sau nhiều hành trình, các bác sĩ cho biết, Khánh Linh bị liệt cứng tứ chi, teo não, thoái hóa chuyển hóa chất trắng. Bên cạnh đó, Khánh Linh còn bị động kinh và viêm phổi mãn tính. Quá trình điều trị sẽ kéo dài và rất tốn kém.

Từ đó, tháng nào người mẹ trẻ cũng 2 lần ôm con ra Hà Nội thăm khám, điều trị. Chỉ cần về nhà là đứa trẻ lại lên cơn sốt, co giật.

Những ngày tháng ròng rã ở bệnh viện là khoảng thời gian rất khó khăn khi đủ thứ chi phí, từ tiền ăn, ở trọ, thuốc thang cho con gái. Trong khi đó, toàn bộ chi tiêu trong nhà chỉ trông cậy vào số tiền công ít ỏi của người chồng là anh Lê Bá Danh.

Để có tiền trang trải cuộc sống, lo cho con gái, ai thuê gì anh Danh cũng đi làm. Cả tháng làm lụng, chi tiêu tằn tiện cũng không đủ một lần lấy thuốc cho con gái.

"Mỗi lần đi viện cũng tốn hàng chục triệu đồng. Bây giờ không còn tiền để ở lại điều trị, em lấy thuốc rồi xin đưa con về nhà. Nhưng một lần lấy thuốc cũng mất nhiều tiền lắm. Chỉ cần một ngày hết thuốc là sức khỏe của con yếu hẳn đi, bệnh nặng thêm", chị Hương buồn bã.

Bệnh tình của Khánh Linh nếu được điều trị tích cực sẽ có những chuyển biến tốt. Đặc biệt, nếu được ghép tế bào gốc, cháu bé sẽ có cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên phương pháp điều trị này rất đắt đỏ, chi phí lớn, nằm ngoài khả năng của gia đình.

Người mẹ chỉ biết nhìn con gái mà khóc, bây giờ chi phí điều trị hàng tháng chị còn không lo nổi, làm sao dám nghĩ đến việc có đủ số tiền rất lớn để ghép tế bào gốc cho con. Người mẹ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

5 năm làm mẹ, đó cũng là quãng thời gian chị luôn bế đứa con thơ trên tay. Người mẹ ấy chỉ ước một lần con có thể ngồi dậy, nhìn mình rồi gọi một tiếng "mẹ ơi". Nhưng đó là một giấc mơ quá xa vời với chị nếu Khánh Linh không được tiếp tục điều trị.

Chân tay của Khánh Linh dường như không có lực, phần cổ yếu như không có xương. Khánh Linh được mẹ bế hoặc đặt vào chiếc xe đẩy như trẻ mới sinh. Khuôn mặt xinh xắn nhưng căn bệnh lại khiến Khánh Linh không thể đi lại, nói cười.

Ông Phạm Văn Cường, Xóm trưởng xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, thành phố Vinh cho biết, gia đình chị Hương vất vả, con từ khi sinh ra mắc bệnh cho đến giờ. Bố cháu Khánh Linh làm nghề lái xe, mẹ cũng làm nghề nông vất vả.

''Từ ngày sinh ra cho đến giờ khi nào cũng thấy cháu nằm viện. Với làng xóm, xã, hội phụ nữ vào những ngày lễ, tết, ngày thiếu nhi cũng có quà tặng cho cháu nhưng không đáng là bao. Gia đình họ khó khăn lắm, mong mọi người sẻ chia…'', ông Cường nói.

Phía trước sẽ còn nhiều lắm những khó khăn trong khi gia đình dần khánh kiệt, chị Hương không biết rồi mai đây lấy gì để tiếp tục điều trị cho con gái. Mỗi lần đưa con từ bệnh viện trở về là một lần người mẹ lại sống trong lo âu, sợ mình có thể mất con bất cứ lúc nào.

