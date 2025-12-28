Báo Dân trí tổ chức tư vấn sức khoẻ, phát hiện 11 học sinh viêm gan B

Trẻ vùng cao vượt núi băng rừng đến tầm soát viêm gan B (Video: Đoàn Thủy).

Sáng 28/12, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức chương trình Tư vấn phòng viêm gan B, C, ký sinh trùng cho các em học sinh trường PTDT bán trú TH và THCS Cao Bồ (xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang). Từ sáng sớm, hàng trăm em học sinh đã vượt núi rừng hiểm trở để tới điểm tư vấn.

Xã Cao Bồ là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Thế Hưng).

Kết thúc buổi tư vấn phòng viêm gan B, C, ký sinh trùng cho các em học sinh trường PTDT bán trú TH và THCS Cao Bồ, bác sĩ CKI Lê Văn Thiệu, Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của các em học sinh tới thầy cô và phụ huynh. Từ đó để phụ huynh và nhà trường có biện pháp, phòng, tránh bệnh cho các em.

Theo bác sĩ Thiệu, kết quả tổng hợp khi tầm soát viêm gan B, viêm gan C cho thấy, có 11 học sinh mắc viêm gan B, không phát hiện trường hợp mắc viêm gan C và ký sinh trùng. Đa phần các em học sinh có các bệnh lý về răng miệng, rối loạn tiêu hóa, tai mũi họng...

“Do đặc điểm lứa tuổi, các cháu thường mắc bệnh lý về tai mũi họng. Các bé đã được vệ sinh tai, làm thuốc cho tai và lấy ráy tai tại chỗ. Ngoài ra, các em được hướng dẫn vệ sinh răng miệng đúng cách, hướng dẫn rửa tay thường quy (rửa tay trước – sau ăn, sau khi đi vệ sinh – PV).

Đối với trường hợp mắc viêm gan B, đường lây truyền chính của các cháu là từ mẹ sang con trong lúc sinh. Do đó, người mẹ và các thành viên trong gia đình các cháu cần phải tầm soát viêm gan B”, bác sĩ Thiệu cho biết thêm

Trường PTDT bán trú TH và THCS Cao Bồ có 554 học sinh bán trú (Ảnh: Thế Hưng).

Xã Cao Bồ là một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Năm 2025, xã Cao Bồ xóa bỏ toàn bộ các điểm trường lẻ để đưa học sinh về điểm trường chính theo chủ trương, chính sách nhà nước.

Theo ông Vương Ngọc Dương, Phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú TH và THCS Cao Bồ, nhà trường đã gặp không ít khó khăn. Với số lượng học sinh lên tới 554 em, bao gồm cả TH và THCS, trong đó có 353 học sinh bán trú, cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu.

“Các con ở bán trú từ thứ 2 đến thứ 6 nhưng chỉ có 6 phòng vệ sinh nên thường xuyên trong tình trạng quá tải. Phòng ở còn thiếu thốn chăn đệm cho các cháu vào mùa rét. Do đó, ban giám hiệu và các thầy cô rất mong các con nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm trên cả nước để sớm khắc phục những khó khăn hiện tại”, thầy Dương cho hay.

Theo Phó Hiệu trưởng, hàng năm, trường có tổ chức y tế học đường khám mắt, răng, tai mũi họng, tẩy giun định kỳ. Thế nhưng, học sinh chưa từng được tiếp cận y tế từ cấp Trung ương. Vì vậy, chương trình tư vấn phòng viêm gan B, C, ký sinh trùng vô cùng thiết thực và ý nghĩa với học sinh vùng cao.

Test viêm gan B (Ảnh: Thế Hưng).

Ông Dương bày tỏ sự cảm ơn tới đoàn công tác và hy vọng khi phát hiện ra mầm mống bệnh viêm gan B, C và ký sinh trùng, các bác sĩ sẽ phối hợp cùng gia đình, nhà trường có phương án điều trị cho các cháu.

Phụ huynh đưa con tới điểm tư vấn viêm gan B, C và ký sinh trùng (Ảnh: Thế Hưng).

Được mẹ đưa đến điểm tư vấn từ 7h, em Đặng Xuân Quý (lớp 3A, bản Khuổi Luông) đã phải dậy từ 5h30 để chuẩn bị, do quãng đường cách trung tâm xã lên tới 14km lại toàn đường đất. May mắn, thời tiết đẹp nên Quý và mẹ chỉ mất 45 phút để tới điểm tư vấn sức khỏe.

Đường đến trường khó khăn, mỗi tuần Quý chỉ về với bố mẹ vào thứ 7 và chủ nhật. Hôm nay, Quý rất háo hức tới trường sớm để được gặp lại bạn bè và mong chờ nhận quà.

Dù không thực sự hiểu ý nghĩa của chương trình tư vấn sức khỏe, nhưng Quý rất vui vẻ cho biết: “Con được bác sĩ hỏi thăm rất nhiều về sức khỏe, được cho kẹo và tặng quà. Con mong các bác sĩ tới nhiều hơn”.

Biết tin có bác sĩ Trung ương về xã, phụ huynh của bé Bàn Thị Kiều (lớp 3A, bản Khuổi Luông) đã đưa con đến điểm khám từ trước giờ được thông báo. Chị cho con ăn sáng và xếp hàng từ đầu để được tư vấn sớm, chi tiết hơn.

Bác sĩ CKI Lê Văn Thiệu, Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Thế Hưng).

Một số biểu hiện lạ về sức khỏe của Kiều khi ở nhà đã được các bác sĩ lý giải cặn kẽ và đưa ra lời khuyên cụ thể. Nhận thức rõ tình trạng bệnh của con, mẹ bé Kiều đã ghi chép lại những dặn dò của bác sĩ để biết chăm sóc con đúng cách.

Các em nhỏ trường PTDT bán trú TH và THCS Cao Bồ (Ảnh: Thế Hưng).

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhiều em nhỏ mắc viêm gan B (Ảnh: Thế Hưng).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Chu Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức chương trình hết sức ý nghĩa cho địa phương.

Bởi theo ông Cường, việc đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh nhà của bà con còn nhiều hạn chế, nên các con thường mắc phải các bệnh truyền nhiễm. Nhờ có chương trình tư vấn sức khỏe, các con hiểu hơn về cách giữ vệ sinh nơi ở, lối sống sạch, cách phòng tránh bệnh.

Ông Cường mong rằng, báo Dân trí và bạn đọc sẽ có nhiều hoạt động an sinh xã hội hơn nữa để giúp đỡ người dân còn gặp khó khăn trên cả nước.

Tại xã Cao Bồ, báo Dân trí đang xây dựng cây cầu dân sinh bắc qua dòng suối Nậm Má để vào thôn Thác Hùng. Khi cây cầu hoàn thành, người dân trong thôn sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và không còn sợ hãi khi mưa lũ về.