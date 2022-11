Khốn cùng vợ ung thư chăm chồng chấn thương sọ não

Trải qua 4 mũi hóa trị, chị Nguyễn Thị Dung (SN 1984, trú thôn 7, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) bước vào giai đoạn điều trị bằng phương pháp xạ trị. Mỗi lúc rời phòng xạ trị, chị mệt đến mức không thể ngồi dậy được, y bác sỹ hay người nhà bệnh nhân cùng xúm tay hỗ trợ chị đi mua bát cháo hay lấy hộ cốc nước. Mọi người thương chị một thân một mình đi viện khi chồng cũng vừa trải qua một trận "thập tử nhất sinh".

Sau nhiều năm phấn đấu, năm 2022 gia đình chị Nguyễn Thị Dung thoát khỏi danh sách hộ nghèo. Hai vợ chồng chị vui lắm, động viên nhau còn trẻ, có sức khỏe, cố gắng làm lụng nuôi con, gây dựng kinh tế. Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì biến cố đã ập đến.

Tháng 4/2022, chị Dung được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, phải nhập Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị. Anh Nguyễn Văn Chung (SN 1980), đi đi về về ngót trăm cây số để lo cho vợ và 2 đứa con, cháu lớn 13 tuổi và cháu nhỏ mới hơn 4 tuổi.

Mới thoát nghèo, chưa tích lũy được đồng nào, thành thử phải vay chỗ nọ, đập chỗ kia để lo thuốc thang nhưng anh Chung động viên vợ yên tâm điều trị. "Em khỏe, con lớn rồi, vợ chồng mình kiếm tiền trả nợ mấy hồi đâu", anh Chung nói.

Hồi cuối tháng 9, hai vợ chồng đang ở bệnh viện thì mưa lũ ập đến. Anh Chung dặn vợ tự lo cho mình rồi tất tả bắt xe về quê. Căn nhà nhỏ xây dựng trên vùng đất trũng, nước ngập lênh láng. Khi nước rút, anh Chung đang dọn dẹp thì bị ngã, đầu đập mạnh xuống đất, bất tỉnh.

"Người nhà gọi điện báo anh ấy nhập viện cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh, bị tụ máu não, phải phẫu thuật. Tôi nghe mà bủn rủn tay chân, vội vàng xin phép bác sỹ bắt xe sang với chồng", chị Dung kể.

Những ngày anh Chung ở viện, chị Dung phải chạy qua, chạy lại hai nơi, vừa điều trị, vừa lo cho chồng. Hôm nào chị phải vào thuốc thì anh em, người thân hỗ trợ chăm sóc anh Chung. Nhìn anh mê man trên giường, đầu băng kín, một phần hộp sọ phải gửi nuôi cấy, chị sợ anh không tỉnh lại được nữa.

"Tôi thì thế này, hai con còn nhỏ, lỡ anh ấy có mệnh hệ gì thì 3 mẹ con biết bấu víu vào đâu", chị Dung thổn thức.

Cuộc phẫu thuật của anh Chung thuận lợi, cục máu đông trong não được xử lý nên may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như khả năng vận động. Cả tháng trời anh nằm viện, nợ mới chồng nợ cũ nhưng chị như trút được tảng đá đè trĩu trong lòng khi chị vẫn còn chồng, các con vẫn còn cha.

Mới đây, anh Chung được cho về nhà, uống thuốc điều trị với một bên đầu hõm vào do chưa ghép được hộp sọ. "Phần hộp sọ đang được nuôi ở bệnh viện, chi phí 1 triệu mỗi ngày. Bác sĩ hẹn tháng 11 này xuống phẫu thuật ghép", chị Dung thông tin.

Anh Chung về nhà nhưng cũng không làm được việc gì, tất cả nhờ vào cô con gái Nguyễn Thị Vinh, 13 tuổi. Vinh có tật ở cánh tay phải, khó co duỗi nhưng từ khi mẹ đi viện, bố gặp tai nạn, cô bé phải tự tay lo cơm nước, tắm rửa cho bố đến đưa đón em đi học mầm non.

Đợt điều trị này, theo phác đồ, chị Dung phải thực hiện 25 mũi xạ trị. Nhìn các bệnh nhân cùng phòng có người thân đi cùng hỗ trợ, động viên, khi đau có người xoa bóp, chị tủi thân rơi nước mắt nhưng dặn mình phải mạnh mẽ để chồng con không phải lo.

"Sắp đến thời gian anh ấy ghép hộp sọ rồi, bao nhiêu khoản phải lo nữa. Tôi chỉ mong xong đợt hóa chất này, sức khỏe tốt hơn một chút để có sức mà chăm chồng". Nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má đã sạm của người phụ nữ đang từng ngày đối mặt với tử thần, mong gia đình vượt qua cơn bĩ cực này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn cho biết: "Sau biến cố liên tiếp xảy ra với chị Dung và anh Chung, gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vừa qua, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và cán sự xóm đã phát động quyên góp nhưng cũng chỉ hỗ trợ gia đình được một phần thôi, trong khi đó chị Dung phải điều trị dài ngày, anh Chung sắp đến thời gian phẫu thuật...".

