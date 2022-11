Người phụ nữ ngã khụyu: "Anh ơi xin đừng bỏ mẹ con em!"

Ở bên trong phòng cấp cứu, chồng chị Lê Thị Thắm là anh Bùi Mạnh Lực đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, 2 mắt vừa hé mở lại nhắm nghiền, sự sống của anh đang phụ thuộc vào chiếc máy thở theo từng nhịp.

Chỉ được nhìn chồng qua vách kính cách ly của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chị Thắm dường như đã quá sức. Đôi chân người phụ nữ 40 tuổi khụy xuống, 2 tay chị bám vào tấm kính phòng bệnh một cách vô vọng.

"Chồng em nằm thế kia đã gần 20 ngày rồi. Em chỉ được đứng từ xa nhìn chồng thôi, anh ấy đã mở mắt ra, nhưng không nói với em câu gì. Từ hôm nằm viện đến nay em phải vay hàng trăm triệu đồng. Bác sĩ bảo sắp tới còn phải thay tiếp huyết tương nữa, nhưng gia đình em bất lực thật rồi. Giờ em không có chỗ nào có thể vay thêm được nữa. Anh ơi, xin đừng bỏ mẹ con em…", không thể nói hết câu, người vợ nghèo ôm mặt bật khóc nức nở.

Đưa tay lau nước mắt, chị Thắm kể: Vốn quê ở Quảng Ninh, chị Thắm mồ côi cha từ nhỏ, nhà đông anh em nên chị chỉ được đi học cho biết mặt chữ rồi phải nghỉ để giúp mẹ mưu sinh. Chồng chị cũng mồ côi bố mẹ từ khi lên 10 tuổi, 6 chị em phải cưu mang nhau trong căn nhà 10m2 ở ngõ nhỏ tại phố Nguyễn Công Trứ (Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chị Thắm tình cờ gặp anh Lực 17 năm trước, khi ấy người con gái nghèo rớt mồng tơi rời quê nhà lên Hà Nội nhận rửa bát thuê cho một quán cơm bình dân. Anh Lực làm cửu vạn và thường ghé quán ăn cơm trưa. 2 người có hoàn cảnh tương đồng nhanh chóng cảm mến, chia sẻ những nỗi đau thương mất mát mà họ từng trải qua…, rồi nên vợ nên chồng.

Về ở với nhau trong cảnh nghèo khó, 2 vợ chồng tích cóp vay mượn mua được căn nhà cấp 4 chỉ rộng chừng 7m2 không sổ đỏ nằm sâu trong con phố Hồng Mai, (Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hàng ngày để lo cho 2 con đang học lớp 11 và lớp 2, anh Lực phải dậy từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ tối, với công việc giao nước đá thuê cho một xưởng làm đá cây. Chị Thắm ngoài việc chăm sóc 2 con còn nhận làm đủ mọi việc từ rửa bát, lau nhà…, để kiếm thêm đồng rau, đồng dưa qua ngày.

Gần 1 tháng trước, anh Lực thấy xuất hiện triệu chứng tê bì, kèm yếu tứ chi. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh Lực đi đứng không vững, khó thở… Chị Thắm vội vàng đưa chồng nhập viện khẩn cấp.

Chữa trị ở khoa Thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai 2 ngày mà bệnh không thuyên giảm, anh Lực được đưa lên khoa Hồi sức Tích cực và được chẩn đoán mắc căn bệnh viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính.

Cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu, bố mẹ làm nghề tự do này vốn đã quá khó khăn chật vật, nay chồng bất ngờ lâm bệnh hiểm nghèo phải chi phí vô cùng tốn kém, không có cách nào khác chị Thắm gõ cửa vay mượn khắp mọi nơi.

"Anh em bạn bè toàn là lao động chân tay tự do nên chỉ giúp được năm, ba trăm ngàn. Em vay tín dụng, vay lãi ngoài tới giờ đã lên tới hơn 100 triệu đồng. 2 ngày nay em đi hỏi vay nhưng không được thêm đồng nào nữa. Anh chị ơi, xin cứu chồng, cứu bố cho các con em với!…", chị Thắm nói rồi đổ gục xuống hành lang bệnh viện.

Không khỏi lo lắng cho bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Thế Anh, khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân Lực được chẩn đoán mắc viêm đa rễ dây thần kinh thể nặng, đây là một căn bệnh hiếm gặp, điều trị khá nan giải và tốn kém.

"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại, chỉ có thể áp dụng biện pháp thay huyết tương, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch liều cao…, với kinh phí ước tính cần hàng trăm triệu đồng nữa. Nếu được tiếp tục chữa trị tích cực, bệnh nhân có tới 80% cơ hội hồi phục sức khỏe. Nhưng ngặt nỗi, gia đình họ đã quá kiệt quệ!...", bác sĩ Thế Anh thở dài.

Chứng kiến tình cảnh của bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, bệnh nhân còn nhiều hy vọng, lại đang là trụ cột của gia đình mà phải đầu hàng số phận thì xót xa vô cùng.

"Những ngày qua, gia đình đã làm hết mọi cách cũng chỉ mới đóng được 80 triệu đồng tiền viện phí. Số tiền điều trị tiếp theo cần 2 lần như thế nữa. Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết mong bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp để người bố này sớm được trở về với các con và gia đình", chị Lanh nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4670 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Thắm (vợ bệnh nhân Bùi Hiệp Lực)

Địa chỉ: 67 Nguyễn Công Trứ, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐT: 0969322988

Hiện anh Lực đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (chị Lanh, phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4670)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269