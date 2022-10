Bác sĩ khẩn cầu giúp người phụ nữ bệnh chồng bệnh, tính mạng bị đe dọa

"Bệnh nhân Lê Thị Hợi đang trong tình trạng nguy kịch nhưng hoàn cảnh khó khăn lắm, nhờ Báo Dân trí kêu gọi để giữ sự sống, nếu không chị ấy chết mất", chị Phan Nguyệt Anh - nhân viên công tác xã hội Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An dẫn tôi đến Khoa hồi sức cấp cứu - Chống độc của bệnh viện, nói.

Ông Nguyễn Bá Khân (50 tuổi, trú tại xóm 5, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) ngồi bất động, ánh mắt đầy bất lực nhìn người vợ đang nằm thoi thóp giữa đống máy móc, dây chuyền. Có lẽ, đây là những ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời của người đàn ông này...

Hơn 8 năm nay, bà Lê Thị Hợi (50 tuổi) đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng có thể, cuộc chiến với tử thần để giành giật hi vọng sống của nữ bệnh nhân này phải dừng lại, chỉ vì một chữ nghèo.

Tháng 4/2016, bà Hợi phát hiện bị bệnh xơ cứng bì, phải nhập viện điều trị. Bệnh chưa khỏi thì năm 2019, người phụ nữ này được chẩn đoán mắc bệnh suy thận mãn, phải điều trị lọc máu theo chu kỳ. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Liên (Khoa Thận nhân tạo), bệnh nhân Lê Thị Hợi lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần nhưng thường xuyên phải cấp cứu vì viêm phổi, tràn dịch màng phổi do thiếu albumin nặng.

Vợ lấy bệnh viện làm nhà, ông Khân cũng "chuyển khẩu" theo, vừa chăm sóc vợ, vừa đi làm thuê để trang trải chi phí điều trị, ăn ở, sinh hoạt.

Cách đây nửa tháng, bà Hợi đột ngột lên cơn đau bụng quằn quại, được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh. Do bị thủng túi thừa trực tràng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật, đặt hậu môn nhân tạo. 5 ngày sau, bà Hợi lại bị viêm phổi nặng, phải mở khí quản. Thể trạng yếu, bệnh chồng bệnh khiến vết mổ không liền sẹo, tiên lượng xấu và được giới thiệu lên tuyến trên.

Hoàn cảnh vốn đã khó, vay mượn đủ đường, dù rất muốn nhưng giờ đây, ông Khân không biết lấy đâu ra tiền để chuyển vợ ra tuyến trung ương. Trong khi đó, người con trai cũng đang chống chọi với căn bệnh ung thư, ông không nỡ bắt con phải gánh thêm nỗi lo. Suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng, ông Khân xin chuyển vợ đến Bệnh viện đa khoa 115 - nơi bà Hợi chạy thận nhân tạo bấy lâu nay.

Sau khi được phẫu thuật mở khí quản, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, suy tim trên nền mắc nhiều bệnh lý nội khoa nặng nề. Vết thương sau phẫu thuật thủng túi thừa trực tràng toác ra, nhiễm trùng, buộc phải thực hiện thêm một ca phẫu thuật để xử lý.

Bác sỹ Phùng Đức Lâm, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Chống độc cho biết: "Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân Lê Thị Hợi, bệnh viện đã hội chẩn toàn viện để đưa ra phương án điều trị tốt nhất, tuy nhiên tiên lượng khá dè dặt. Việc điều trị cho bệnh nhân viêm phổi, suy tim trên nền thể trạng suy thận mãn, bị sốc nhiễm trùng không chỉ phụ thuộc vào chuyên môn và sự tận tâm, tận lực của người thầy thuốc mà cần có sự quyết tâm từ chính người bệnh và nguồn kinh phí của gia đình, bởi phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế, chi phí đắt đỏ".

Cầm tờ giấy ghi những loại thuốc cần mua, tính sơ sơ cũng lên tới gần 6 triệu đồng mỗi ngày, ông Khân tựa hồ đứng không vững. Số tiền ấy đối với ông và các con bây giờ quả thật là quá lớn. Ông đã nghĩ đến việc bán mảnh đất hương hỏa để chạy chữa cho vợ, chịu tiếng bất hiếu với tổ tiên...

"Tôi hết cách rồi, không bán thì lấy đâu ra tiền mà mua thuốc cứu vợ. Mà có phải muốn bán là bán được ngay đâu... Hồi bà ấy chỉ chạy thận thì tôi còn tranh thủ đi làm thợ xây được nhưng gần một tháng nay thì phải nghỉ, túc trực ở bệnh viện 24/24. Mấy ngày nay huy động con cái mỗi đứa một ít, rồi vay mượn mấy người làm cùng, ứng thêm chủ thầu nữa để lo chi phí điều trị, thuốc thang cho bà ấy. Một tuần, nửa tháng thì còn trụ được chứ lâu dài thì tôi không biết xoay xở thế nào", ông Khân nói, lòng rối như tơ vò.

Ông Trần Đình Cảnh - Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho biết, bà Lê Thị Hợi ốm đau, đi viện liên miên, ông Khân phải đi theo để chăm sóc khiến kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Vừa qua, bệnh tình trở nặng, bà Hợi bị liệt hoàn toàn nên xã xem xét và đưa vào danh sách được hỗ trợ hàng tháng theo diện tàn tật đặc biệt nặng để gia đình bớt đi một phần khó khăn.

"Trước mắt bệnh viện đang kêu gọi y, bác sỹ, nhân viên ủng hộ để bệnh nhân Hợi có kinh phí điều trị ban đầu. Nhưng nói thật, với chi phí thuốc men như hiện tại thì khoản hỗ trợ của bệnh viện cũng như muối bỏ bể, chỉ giải quyết được ngày một, ngày hai thôi. Bệnh nhân rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thể duy trì được sự sống và cải thiện điều kiện điều trị", chị Phan Thị Nguyệt Anh, nhân viên công tác xã hội Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4656 xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Bá Khân (chồng bà Lê Thị Hợi)

Địa chỉ: Xóm 5, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0396674016

Số TK: 3606205511292 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ TK: Nguyễn Bá Khân).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4656)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269