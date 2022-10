Khốn cùng người phụ nữ "gánh" 4 người thân bệnh tật

Trong lá thư đẫm nước mắt gửi đến Báo Dân trí, chị Lê Thị Nga (SN 1973, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) như trút hết nỗi niềm về cuộc sống cơ cực mà chị và gia đình đang đối mặt.

"Chồng suy thận giai đoạn cuối, chạy thận hơn 16 năm nay. Con trai út cũng được phát hiện suy thận giai đoạn cuối cách đây 2 năm. Trong nhà còn có em ruột của chồng bị tâm thần và chị ruột của chồng bị ảnh hưởng thần kinh. Nay con gái đầu thi đỗ cao đẳng, theo học ngành dược, nhưng vui buồn lẫn lộn chú ạ. Suy nghĩ mãi, chị mới dám viết thư cầu xin được giúp đỡ, để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này", chị Nga nghẹn ngào.

Chị Nga kết hôn với anh Trần Văn Liêu (SN 1970) và sinh được 2 người con là Trần Thị Thanh Hiền (SN 2004) và Trần Văn Dũng (SN 2006). Bản thân anh Liêu sức khỏe vốn không được tốt. Sau khi người con thứ 2 chào đời được vài tháng thì anh Liêu phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. Từ đó là chuỗi ngày anh gắn liền với chiếc máy chạy thận.

Chồng đau yếu, bệnh tật, các con lại còn nhỏ, một mình chị Nga gồng gánh tất cả. Để có tiền nuôi con, trang trải cuộc sống hằng ngày cho 6 người, chị làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, ai thuê gì cũng làm, từ rửa bát thuê đến bán hàng vàng mã.

Có lẽ niềm hy vọng và động lực để chị quên đi mệt nhọc đó chính là 2 người con. 2 người con của chị đều ngoan hiền và học giỏi, hầu như năm nào cũng được giấy khen. Thế nhưng, một lần nữa chị Nga như ngã quỵ khi nhận được tin người con trai Trần Văn Dũng của mình cũng đang mang trong mình căn bệnh suy thận quái ác.

"Năm 2020, khi đang học lớp 8 thì con kêu đau và mệt mỏi, đưa đi khám thì bác sĩ nói cháu bị suy thận giai đoạn cuối rồi", chị Nga nghẹn ngào.

Dù đau đớn, nhiều lúc rơi vào tuyệt vọng nhưng chị Nga không cho phép mình gục ngã. Bởi chị biết rằng, giờ đây bản thân chị là chỗ dựa duy nhất của chồng con, của 5 người còn lại trong gia đình. Chị động viên chồng con tích cực điều trị, không được buông xuôi.

Sau chuỗi ngày dài chạy thận, khuôn mặt tròn trịa, hồng hào của Dũng ngày nào giờ dần bị sạm lại và nổi nhiều nốt đen, đôi tay của em cũng nổi những cục lớn. Dũng chia sẻ rằng, trước đây bản thân em mong muốn sau này lớn lên sẽ có một công việc ổn định để phụ giúp mẹ, chăm lo cho gia đình. Nhưng giờ Dũng chỉ dám ước mình có sức khỏe.

"Em không biết mình sống được bao lâu nữa. Nhưng em chỉ tiếc rằng mình là con trai nhưng chưa làm gì để giúp đỡ gia đình và cơ hội để làm điều đó của em giờ lại càng xa vời", Dũng ngậm ngùi.

Giờ đây, 2 cha con anh Liêu cứ một tuần lại chở nhau lên bệnh viện 3 lần để chạy thận. Mỗi tháng cả 2 cha con phải chi tiêu gần 10 triệu đồng tiền thuốc thang. Chị Nga lo lắng, giờ đây sức khỏe của chị cũng ngày một giảm nên những ngày sắp tới không biết sẽ như thế nào.

"Hiền cứ đòi mẹ cho nghỉ học để đi làm kiếm tiền chữa trị cho cha và em trai. Mỗi lần con xin nghỉ học tôi lại khóc. Dù có khó khăn cỡ nào, tôi cũng phải cho con được đi học", chị Nga tâm sự.

Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Nga hết sức khó khăn. Hiện trong gia đình có 6 người nhưng kinh tế phụ thuộc vào một mình chị Nga.

"Bản thân anh Liêu và người con trai phải chạy thận nhiều năm nay. Trong gia đình còn có người em trai và chị gái của anh Liêu sức khỏe không bình thường. Vừa qua, chính quyền địa phương cũng tổ chức quyên góp giúp đỡ nhưng cũng chỉ là trước mắt. Thông qua Báo Dân trí, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, bạn đọc chia sẻ, giúp đỡ để họ vơi bớt đi khó khăn.

Mọi đóng góp, giúp đỡ mã số 4666 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Nga

Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0352.927.377

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4666 )

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269