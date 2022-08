Bi kịch ập tới, mẹ già ung thư khóc nghẹn cầu xin cứu con bị suy thận

Nằm trong phòng chạy thận, anh Phan Ngọc Đức (SN 1992, ở thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) chỉ biết nuốt những dòng nước mắt nghẹn ngào. Có lẽ anh đau đớn không phải vì căn bệnh suy thận mình đang mang trong người, mà vì bản thân chưa làm được gì cho cha mẹ. Cứ nhìn người mẹ tóc đã bạc, lại đang mang căn bệnh ung thư từng ngày lo lắng cho mình, nhiều lúc anh Đức đã nghĩ đến cái chết.

Sinh ra trong gia đình kinh tế khó khăn, cha mẹ của anh Đức là ông Phan Văn Tiềm (SN 1953) và bà Phan Thị Long (SN 1952) phải cật lực làm thuê, làm mướn đủ nghề như phụ hồ, bốc vác, mò cua bắt ốc… để trang trải được cuộc sống gia đình và nuôi con cái.

Các con của ông bà cũng không có công ăn việc làm ổn định. Chính vì vậy mà cuộc sống về già vẫn chật vật với từng bữa ăn. Đến năm 2015, bà Long được phát hiện bị ung thư cổ tử cung, khiến cuộc sống càng rơi vào túng quẫn. Được ít tiền chắt chiu từ bán từng mớ rau, con gà để phòng lúc về già đã phải dồn vào việc chữa bệnh cho bà Long. Có những lúc, không thể xoay xở được ở đâu, ông bà cũng bấm bụng bán lúa non để có tiền thuốc thang, chi phí xạ trị. Giờ đây, cứ 6 tháng bà Long phải đi khám lại một lần để lấy thuốc về uống.

"Mỗi lần khám là lấy hết một đống thuốc về uống, hết thuốc lại đau. Tôi không biết cầm cự được đến khi nào", bà Long cho biết.

Khi khó khăn đang chồng chất thì tai ương lại tiếp tục ập xuống gia đình bà. Đầu năm 2022, anh Đức - người con trai của ông bà được phát hiện bị suy thận nặng.

"Khi đi kiểm tra thì bác sĩ nói hai quả thận của nó đã hư hoàn toàn rồi. Giờ một tuần chạy lọc thận 3 lần. Bác sĩ nói tuổi nó đang trẻ, chưa lọc thận nhiều nên nếu có cơ hội được ghép thận thì tỷ lệ thành công cao. Nhưng số tiền gần 1 tỷ đồng thì lấy tiền đâu ra hả chú", bà Long nắm lấy tay người con trai rồi bật khóc.

Bà Long đau đớn vì thấy con trai mình còn cơ hội sống, nhưng bất lực vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Thấy mẹ già tóc đã bạc khóc nức nở, anh Đức cũng không cầm được lòng mình.

"Cha mẹ một đời cực khổ, giờ chưa làm được gì báo hiếu cho cha mẹ thì lại ngã bệnh. Nhiều lúc tôi muốn chết đi để cha mẹ đỡ khổ", anh Đức nhắm nghiền mắt cố không cho những giọt nước mắt chảy ra trước mắt người mẹ già.

Anh Đức học rất giỏi, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, nhưng không tìm được công việc ổn định. Khi anh chất vật tìm kiếm cơ hội việc làm, bám trụ lại Đà Nẵng thì phát hiện mình bị suy thận và phải trở về quê "cầu cứu" cha mẹ.

Cứ đều đặn mỗi tuần 3 lần, ông Tiềm lại dùng xe máy cũ kỹ chở con trai đến bệnh viện chạy thận. Nhiều lúc sợ con có mệnh hệ gì, bà Long lại xin đi theo lên viện cùng con.

"Cứ nhìn thấy chiếc máy chạy thận với mớ dây truyền quấn vào cơ thể con là tôi không cầm được nước mắt. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của nó vẫn đang phía trước. Trước đó, nó cứ động viên là con sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền phụ giúp cha mẹ", bà Long nghẹn ngào.

Ông Phan Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Tiềm, bà Long hết sức éo le. Người vợ đang điều trị ung thư nhiều năm nay, nay người con trai lại bị suy thận nặng.

"Bi kịch liên tục ập đến khiến gia đình rơi vào bế tắc. Chính quyền địa phương cũng đã kêu, hỗ trợ gia đình nhưng cũng chỉ được phần nhỏ. Chúng tôi hy vọng thông qua Báo Dân trí, gia đình sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để họ có thể vượt qua được cơn hoạn nạn", Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lộc chia sẻ.

