Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bàn

Tai nạn bất ngờ xé tan mơ ước của gia đình nghèo

Nằm bên đường ĐT833, gần dòng sông Vàm Cỏ Tây, ấp 3, xã Tân Long (Tây Ninh), căn nhà cấp 4 của ông Lê Văn Gắn (52 tuổi) xiêu vẹo, lọt thỏm giữa khoảng đất trống. Đây là nơi ông Gắn đang sống cùng vợ, con và cháu ngoại.

Căn nhà ông được dựng lên từ những thanh tre, gỗ tạp, xung quanh bọc bằng lá dừa nước và tôn cũ. Qua thời gian, các trụ gỗ đã mục ruỗng, nhiều chỗ nứt gãy, khiến căn nhà nghiêng hẳn sang một bên, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Nền nhà được đắp bằng đất nên luôn ẩm thấp. Mái tôn sau nhiều năm sử dụng đã mục nát, thủng lỗ chỗ. Những ngày mưa, nước dột xuống khắp nơi, ông Gắn phải dùng thau, xô đặt rải rác trong nhà để hứng. Những hôm như vậy, nền đất căn nhà trở nên sình lầy, chỗ ngủ ướt át.

Ông Gắn đứng tại phòng khách căn nhà của mình (Ảnh: An Huy).

Bên trong căn nhà trống hoác từ trước ra sau, gần như không có vật dụng đáng giá. Cuộc sống của gia đình ông Gắn thiếu trước hụt sau. “Vợ chồng tôi chỉ mong có một căn nhà nhỏ, đủ che mưa, che nắng cho con cháu, nhưng bao năm rồi vẫn chưa làm được”, ông Gắn nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Gắn cho biết, bản thân làm nghề cưa cây thuê. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập bấp bênh, chỉ đủ mua gạo ăn qua ngày và chi phí cho con út đang học tiểu học.

Con gái lớn của ông đã lập gia đình, đi làm ở Đồng Tháp nhưng cuộc sống cũng khó khăn, không thể phụ giúp nhiều. Từ khi con gái sinh, vợ ông ở nhà nội trợ, chăm sóc cháu ngoại.

Từ trước đến nay, nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào công việc làm thuê của ông Gắn. Sau nhiều năm tích góp, ông dành dụm được khoảng 40 triệu đồng với dự định sửa lại căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Vợ chồng ông Gắn ao ước có căn nhà kiên cố cho con, cháu ở nhưng bao năm qua không thể thực hiện được (Ảnh: An Huy).

Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến. Năm 2025, trong một lần lội mương cưa cây, ông không may bị một mảnh thép đâm vào chân trái, dẫn đến nhiễm trùng nặng. Chân ông sưng phù nhiều ngày, tự mua thuốc uống không khỏi.

Khi ông được đưa đến bệnh viện, vết thương đã trở nặng, sức khỏe chuyển biến xấu, có nguy cơ phải cắt bỏ chân. Sau gần 5 tháng điều trị, ông mới giữ được chân và bắt đầu tập tễnh đi lại.

Toàn bộ số tiền tích góp không đủ trang trải viện phí và thuốc men, gia đình buộc phải vay mượn thêm để chữa trị cho ông Gắn. Đến nay, vợ chồng ông vẫn còn nợ hơn 10 triệu đồng.

“Giờ tôi cố gắng đi làm lại để trả nợ, còn chuyện xây nhà thì chưa biết đến bao giờ mới làm nổi”, ông Gắn bùi ngùi.

Khung sườn căn nhà ông Gắn được làm bằng cây, lợp tôn (Ảnh: An Huy).

Mưa lớn phải bế cháu chui gầm bàn, đêm không dám ngủ

Đứng bên cạnh chồng, bà Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1979) không giấu được xúc động. Theo bà Chung, vợ chồng đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó. Có được một căn nhà kiên cố để chống chọi mưa gió là ước mơ suốt mấy chục năm qua của hai vợ chồng.

“Cứ mỗi mùa mưa đến là tôi lại lo. Mưa lớn, tôi phải bồng cháu chui xuống gầm bàn vì sợ nhà sập, đêm không dám ngủ”, bà Chung bùi ngùi kể về gia đình.

Bà cho biết, ngày mới cưới, cha mẹ cho một mảnh đất nhỏ nhưng không có tiền xây nhà. Hai vợ chồng phải nhờ anh em đốn cây, dựng tạm căn nhà lá để ở đến nay.

Mỗi khi dành dụm được một khoản tiền nhỏ, gia đình lại phải lo cho con cái ăn học hoặc chi phí thuốc men khi đau ốm, nên giấc mơ về một căn nhà kiên cố cứ thế dang dở.

“Vợ chồng tôi không dám mong gì lớn, chỉ cần một căn nhà nhỏ để con cháu có chỗ ở ổn định, không phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa gió”, bà Chung chia sẻ.

Người đàn ông nghèo đứng bên cạnh căn nhà xiêu vẹo của mình (Ảnh: An Huy).

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết, ông Lê Văn Gắn là hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Gia đình không có đất sản xuất, nguồn thu nhập duy nhất phụ thuộc vào việc làm thuê của ông Gắn nên rất bấp bênh. Căn nhà hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.

“Địa phương rất trăn trở trước hoàn cảnh của gia đình ông Gắn, tuy nhiên, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế. Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí quan tâm, chung tay giúp đỡ để gia đình có điều kiện xây dựng một căn nhà nhân ái kiên cố, ổn định cuộc sống”, ông Tâm bày tỏ.