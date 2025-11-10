Hơn 820 triệu đồng giúp người mẹ 2 con vững tin bước vào ca ghép tủy (Video: Hương Hồng).

Sáng 9/11, tại phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, không khí lắng đọng và xúc động khi báo Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 224.269.164 đồng đến chị Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1996, trú tại tỉnh Lào Cai). Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ chị Kim Ngân qua số tài khoản báo Dân trí.

Khoảnh khắc nhận tấm biển mang ý nghĩa của niềm tin và tình người, đôi mắt chị Ngân nhòe đi trong hạnh phúc. Chị xúc động chia sẻ: “Em không ngờ rằng sau bài báo, nhiều người lại thương và giúp đỡ em đến vậy. Em xin cúi đầu cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, cảm ơn các tấm lòng nhân ái đã dang tay cứu em trong lúc tuyệt vọng nhất!”.

Chị Kim Ngân cùng cán bộ phòng Công tác xã hội trân trọng đón nhân số tiền 224.269.164 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, chị Ngân nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, gương mặt nhợt nhạt vì mắc ung thư máu dòng tủy cấp. Gia cảnh vô cùng khó khăn, chồng công tác xa nhà, 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, chị phải một mình chống chọi với bệnh tật.

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Người mẹ mắc ung thư máu: Phận em đã định, giờ em chỉ nghĩ đến hai đứa con”, hàng ngàn bạn đọc và nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã hướng về chị.

Thông qua tài khoản báo Dân trí, độc giả đã ủng hộ 224.269.164 đồng, cùng hơn 600 triệu đồng bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp tại bệnh viện và chuyển vào tài khoản cá nhân, tổng số tiền chị Ngân nhận được là hơn 820 triệu đồng.

Nhờ sự chung tay của cộng đồng, phép màu đã đến, sức khỏe của chị Ngân đã ổn định hơn, các chỉ số máu tiến triển khả quan, và các bác sĩ đã lên kế hoạch cho ca ghép tủy trong thời gian tới.

Mắc ung thư máu, cơ hội sống tiếp cho người mẹ 2 con là ghép tế bào gốc (Ảnh: Hương Hồng).

“Nếu không có các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm và gia đình… có lẽ em đã gục ngã. Em xin hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, kiên cường điều trị để không phụ lòng những người đã yêu thương, cứu giúp em.

Em tin rằng, chính tình yêu thương của cộng đồng đã giúp em được sống thêm một lần nữa”, chị Ngân xúc động nói.