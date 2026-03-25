Hơn 300 cựu thanh niên xung phong, nạn nhân dioxin được khám miễn phí

Hơn 300 cựu thanh niên xung phong, nạn nhân Dioxin được khám sức khỏe miễn phí (Video: Đình Tùng).

Sáng 25/3, tại Hội trường Hùng Vương, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách. Chương trình thiện nguyện có sự đồng hành của Đoàn thanh niên báo Dân trí.

334 hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong và các quân nhân bị nhiễm chất độc da cam tại phường Việt Hưng, TP Hà Nội được khám bệnh và tư vấn sức khỏe đợt này.

Không chỉ là hoạt động khám bệnh đơn thuần, chương trình còn mang ý nghĩa tri ân, góp phần chăm lo sức khỏe cho những người từng cống hiến, hy sinh vì đất nước.

Từ sáng sớm, hội trường đã rất đông cựu thanh niên xung phong, cựu quân nhân chờ khám. Nhiều người tuổi cao, tóc bạc, bước đi chậm chạp, song ai cũng cố gắng có mặt sớm để được thăm khám đầy đủ.

Tại chương trình, các cựu thanh niên xung phong và cựu quân nhân được đo các chỉ số cơ bản, khám nội khoa, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, siêu âm, điện tim; đồng thời được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng ngay sau khi có kết quả.

Với những trường hợp phát hiện vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc điều trị, bác sĩ hướng dẫn cụ thể để các cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong có thể tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

TS.BS Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết hằng năm, đơn vị đều phối hợp với các tổ chức, đoàn thể triển khai hoạt động khám, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách vào tháng 3 hoặc dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Để triển khai chương trình, bệnh viện đã huy động hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lực lượng hỗ trợ tham gia ở nhiều khâu khác nhau.

Từ khâu tiếp đón, hướng dẫn, lấy chỉ số, khám chuyên khoa đến đọc kết quả và tư vấn sau khám, mọi công đoạn được bố trí liên tục, đảm bảo thuận tiện cho người cao tuổi.

Trong lúc chờ đến lượt khám, nhiều cựu thanh niên xung phong tranh thủ trò chuyện, ôn lại những năm tháng chiến tranh không thể nào quên.

Ông Nguyễn Phú Hiền (89 tuổi) là một trong những người có mặt từ sớm. Trong câu chuyện ngược dòng ký ức, ông chậm rãi nhớ lại thời gian tham gia chiến trường Quảng Trị, làm nhiệm vụ mở đường, bắc cầu cho bộ đội hành quân.

Theo lời ông, đó là những năm tháng bom đạn khốc liệt, nhiều đồng đội đã ngã xuống. Có những lần, sau một trận bom, việc nhận ra nhau giữa chiến trường cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Sau chiến tranh, ông Hiền trở về đời thường với nhiều di chứng sức khỏe do bom mìn để lại. Ông cho biết, khi được mời tới khám sức khỏe miễn phí, ông rất xúc động khi thế hệ trẻ vẫn luôn nhớ tới những lớp người không tiếc máu xương hy sinh vì Tổ quốc.

Ông Phùng Gia Ngữ (SN 1944) từng làm nhiệm vụ mở đường tại Thanh Hóa trong thời chiến. Nhắc lại những năm tháng xưa, ông không kể nhiều về mất mát, mà nhớ nhất là cuộc sống thiếu thốn, những bữa ăn đạm bạc, những ngày cùng đồng đội bám trụ nơi công trường, tuyến đường bị giặc đánh phá.

Hôm nay, điều khiến ông xúc động là sự quan tâm, chăm sóc mà ông và đồng đội nhận được. Các y bác sĩ tận tình thăm khám, lớp trẻ nhiệt tình đón tiếp, hỏi han, mời nước, hướng dẫn từng bước… tất cả đủ để người cựu thanh niên xung phong cảm nhận rõ sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, phần lớn người đến khám tại chương trình đều cao tuổi, mang nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, thoái hóa xương khớp, bệnh tim mạch, suy giảm thị lực hoặc các vấn đề tai mũi họng mạn tính. Nhiều trường hợp có vấn đề sức khỏe nhưng lâu nay âm thầm chịu đựng, chưa được khám chuyên sâu do ngại đi lại hoặc điều kiện còn hạn chế.

Vì vậy, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc khám, phát thuốc mà còn ở khâu sàng lọc ban đầu. Từ những chỉ số cơ bản, bác sĩ có thể nhận diện nguy cơ, tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt, sử dụng thuốc và hướng dẫn các cựu quân nhân, cựu thanh niên xung phong tiếp tục kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

