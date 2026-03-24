Nam sinh lớp 11 hôn mê, viện phí 15 triệu đồng mỗi ngày, mẹ nghèo cầu cứu

Sau hơn 20 ngày nhập viện khẩn cấp, em Hoàng Khắc Huy (SN 2009, trú tại xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ của Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai đã áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực để duy trì sự sống cho nam sinh 17 tuổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đỗ Văn Hồi, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Bệnh nhân Hoàng Khắc Huy (SN 2009) được chẩn đoán viêm phổi nặng, sốc nhiễm khuẩn, biến chứng suy đa tạng và rối loạn đông máu nặng trên nền hội chứng thận hư.

Bệnh nhân đang hôn mê sâu, phải thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch liều cao, hỗ trợ tim phổi nhân tạo (ECMO), truyền máu, điều trị kháng sinh đặc hiệu và áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực”.

Huy vẫn hôn mê sâu sau hơn 20 ngày nhập viện (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Hồi, chi phí điều trị của Huy ước tính khoảng 10-15 triệu đồng/ngày (đã trừ Bảo hiểm y tế), trong khi thời gian hồi sức tích cực dự kiến còn kéo dài. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng chạy chữa, gia đình bệnh nhân đã rơi vào cảnh kiệt quệ, không còn khả năng xoay xở kinh phí.

“Bệnh nhân mới chỉ 17 tuổi. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để em có thêm cơ hội được sống, trở về với gia đình và tiếp tục những ước mơ còn dang dở”, bác sĩ Hồi bày tỏ.

Nam sinh lớp 11 đang được áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực với chi phí rất lớn để duy trì sự sống (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Xuyến (SN 1983, mẹ của Huy) chỉ biết đứng lặng ngoài hành lang phòng cách ly đặc biệt, nhìn con qua ô cửa kính. Đôi mắt thâm quầng của người mẹ dõi theo từng cử động nhỏ nhất của con trai đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Bất giác nỗi sợ xâm chiếm, chị Xuyến bật khóc: “Gần 1 tháng rồi, con em vẫn chưa tỉnh. Huy ơi, con đừng làm bố mẹ sợ...!”.

Nước mắt lăn dài trên mặt, chị Xuyến thổn thức kể: Tháng 10/2024, khi đang học lớp 9, Huy phát hiện mắc hội chứng thận hư. Những khi không phải nhập viện điều trị hay tái khám định kỳ, dù mệt mỏi Huy vẫn cố gắng đến trường để bố mẹ bớt lo lắng.

Ngày 23/2, Huy kêu khó thở rồi ngất xỉu. Lúc đầu, Huy điều trị tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh tình diễn biến nặng, Huy được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực.

Bố mẹ nghèo đã vay tổng cộng hơn 300 triệu đồng để chạy chữa cho con (Ảnh: Hương Hồng).

Theo chia sẻ của chị Xuyến, cuộc sống ở quê nhà khó khăn nên anh Hoàng Khắc Thể (SN 1982, chồng chị) và con trai lớn Hoàng Khắc Hà (SN 2004) phải “tha phương cầu thực”.

Hai bố con vào miền Nam xin làm công nhân. Khi nghe tin con trai nhỏ nguy kịch tính mạng, anh Thể chỉ kịp vay nóng được mấy triệu rồi vội vã bắt xe trở ra Bắc.

Người mẹ như “đứt từng khúc ruột” khi chứng kiến con trai đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần (Ảnh: Hương Hồng).

Để chạy chữa cho Huy, gia đình đã vay hơn 200 triệu đồng cùng với khoản nợ hơn 100 triệu đồng vay mượn trước đó để điều trị bệnh thận hư. Những khoản nợ chồng chất khiến họ kiệt quệ, bế tắc, trong khi con trai vẫn nằm phòng Hồi sức với chi phí vô cùng tốn kém.

Ánh mắt người mẹ như dán vào cơ thể đứa con trai nhỏ với chằng chịt dây dẫn, ống sonde, máy thở… Liên tục đưa tay lau nước mắt, giọng chị Xuyến nghẹn lại: “Con em chỉ mới 17 tuổi. Khẩn cầu các bác, cô, chú, anh, chị thương cháu!".